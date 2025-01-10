経営戦略と連動する人事戦略とは。日揮ホールディングス CHRO 花田氏と、人的資本経営・キャリア論の専門家である田中研之輔と対談＜配信開始＞

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。このたび、12月11日（水）に開催したオンラインイベント「人的資本経営2024の到達点ー日揮マネジメントの進化」のアーカイブ配信を開始いたしました。本セミナーでは日揮ホールディングス株式会社 専務執行役員 CHRO 花田琢也氏をお招きし、プロティアン・キャリアの第一人者である田中研之輔の対談を通じ、「経営戦略と人事戦略の連動」を軸に解説しました。人的資本経営における管理職や社員への効果的な伝え方、浸透させるためのヒントなど、組織変革を推進する上で不可欠な情報が満載のセミナーです。経営者・人事担当者、研修・人材開発領域ご担当者様、部門内研修のご担当者様はぜひご覧ください。

無料・アーカイブ視聴申込URLはこちら :https://protean-career.or.jp/archives/seminor-information/20241211

◆アーカイブ配信概要

2024年12月11日(水)11:00-「人的資本経営2024の到達点ー日揮マネジメントの進化」のアーカイブ配信となります。

【無料・アーカイブ視聴申込URL】

https://protean-career.or.jp/archives/seminor-information/20241211

※お申込時にご入力いただいたメールアドレスに視聴URLをお送りします。

≪内容≫

1、プロティアン・キャリア協会／4designs株式会社 概要

2、日揮ホールディングスのマネジメント変革を田中先生とのダイアログで解説

3、質疑応答

4、お知らせ

≪登壇者≫

日揮ホールディングス株式会社 専務執行役員 CHRO 花田 琢也 氏

一般社団法人プロティアン・キャリア協会代表理事／法政大学 キャリアデザイン学部教授 田中研之輔

≪モデレーター≫

プロティアン・キャリア協会/4designs株式会社 CGO(最高事業成長責任者） 栗原 和也

◆イベントレポート（内容を一部抜粋）

・日揮ホールディングス株式会社 専務執行役員 CHRO 花田 琢也 氏による経営戦略と連動する人事戦略の取り組みを紹介。最終ゴールに向け、どのように因数分解をして進めていくかを経営目線で解説いただきました。

・日揮ホールディングス株式会社 花田氏と当協会の代表理事 田中 研之輔との対談。花田氏の初代CDOというキャリアを紐解きながら、「どうやって経営戦略と人事戦略を連動させるか」という”2040年ビジョン”実現への課題についてその取り組みを解説しました。

また、人的資本経営のジブンゴト化に向けた日揮ホールディングス株式会社「JGC People Day」の取り組みを紹介いただき、管理職・社員にどう伝えていくかというヒントをいただきました。

◆登壇者

日揮ホールディングス株式会社 専務執行役員 CHRO 花田琢也

1982年、日揮株式会社に入社して石油・ガス分野の海外プロジェクトや事業開発分野にエンジニアとして従事。1995年、トヨタ自動車に出向して海外の自動車工場建設プロジェクトに参画。2002年、NTTグループと「トライアンフ21」設立してCEOに就任。2010年より日揮アルジェリア現地法人に赴任してCEOに就任。プロジェクト部長、事業開発本部長、人財開発部長を歴任して、2018年、データインテリジェンス本部長CDOに就任。2021年日揮グローバル エンジニアリングセンター プレジデントを経て、2022年4月より現職に至る。 日揮グローバル 取締役、日揮コーポレートソリューションズ 取締役を兼任。

プロティアン・キャリア協会代表理事/法政大学キャリアデザイン学部教授 田中 研之輔

一橋大学大学院社会学研究科博士課程を経て、UC. Berkeley元客員研究員 University of Melbourne元客員研究員 日本学術振興会特別研究員SPD 東京大学／博士：社会学。

大学と企業をつなぐ連携プロジェクトを数多く手がける。

専門はキャリア論、組織論。社外取締役・社外顧問を36社歴任。個人投資家。著書35冊。

主な著書に『プロティアン―70歳まで第一線で働き続ける最強のキャリア資本論』『キャリアの悩みを解決する13のシンプルな方法 Career Workout』『実践するキャリアオーナーシップ』『進化するキャリアオーナーシップ』

◆モデレーター

プロティアン・キャリア協会/4designs株式会社 CGO(最高事業成長責任者） 栗原 和也

2011年外資系総合ITサービス企業にシステムエンジニアとして新卒入社。総合商社向けの基幹システム開発、業務変革(BPR)プロジェクト等に参画。2017年に人事部へ異動。新卒採用担当として、年間50～300名のエンジニア採用をリード。延べ5,000名を超える学生との対話を実施し、企業・学生双方が納得できる採用の形を探求。2021年７月よりプロティアン認定ファシリテーター。企業の垣根を超え、キャリアについて気軽に越境対話できる『越境キャリアカフェバー』を運営。2022年10月に独立し現職。主に法人向けのキャリア開発・組織開発支援に従事し、研修・セミナー講師としても登壇する。組織と個人がシナジーを生み、誰もが自分らしいキャリアを築ける世の中を目指す。

◆伴走型の組織開発支援「プロティアン・キャリアドック」とは

伴走型の組織開発支援サービス「プロティアン・キャリアドック 」が日本の人事部「ＨＲアワード2024」（主催：「ＨＲアワード」運営委員会、後援：厚生労働省）のプロフェッショナル部門 人材開発・育成部門にて一般社団法人プロティアン・キャリア協会・4designs株式会社（協会唯一の認定企業）が共に優秀賞に選ばれました。

「HRアワード」は、全国のHRパーソンの投票により人と組織の成長を促す取り組みを表彰する制度です。2024年は404件ご応募の中から、一次選考でプロフェッショナル部門は18件が入賞し、さらに、全国33万人のHRパーソンによる投票、選考委員会による最終選考を経て、2024年のHRを代表する事例として「プロティアン・キャリアドック」が選出されました。

プロティアン・キャリアドック詳細：https://protean-career.or.jp/company-seminar

◆今後の協会イベント：1月11日(土)開催 人的資本経営の新たな躍動 -プロティアン・キャリアの社会的使命-

【特別招待！新春・基調講演】代表理事 田中研之輔が登壇！人的資本経営の新たな躍動 -プロティアン・キャリアの社会的使命-

≪日時≫2025年1月11日(土)10:00-11:00

≪会場≫オンライン（zoom）

≪費用≫無料

≪対象≫プロティアン・キャリア協会に関心をお持ちのすべての方、キャリア自律について学びたい方 等

≪登壇者≫

一般社団法人プロティアン・キャリア協会代表理事／法政大学 キャリアデザイン学部教授 田中研之輔

一般社団法人プロティアン・キャリア協会代表理事／4designs株式会社 代表取締役 有山 徹

≪内容≫プログラムは都合により変更の可能性があります。

１．年始のあいさつ（代表理事 有山 徹）

２．基調講演（代表理事 田中研之輔）

※参加型で活発にチャットコミュニケーションがあります

※カメラオンでの参加を推奨します

≪申込≫https://protean-career20250111.peatix.com/

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷1-1-3アミーホール

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他200社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

Twitter：https://twitter.com/officialprotean

Facebook：https://www.facebook.com/protean.fb

Linkdln：https://www.linkedin.com/company/72986319/admin/

note:https://note.com/protean