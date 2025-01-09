楽天市場「Show !t」新年第一弾キャンペーン！災害時やレジャーに便利なポータブル電源や、カード3枚収納のMOFTスマホスタンドなどお得満載！
楽天市場「Show !t」は、本日1月9日（木）20:00～1月16日（水）01:59まで、楽天お買い物マラソンに参加いたします。災害時やレジャーに便利なポータブル電源や、カード3枚収納可能なMOFTスマホスタンドを特別価格でご提供！この機会をお見逃しなく！
FG-PS001-BK
緊急の電力制限、災害時、キャンプやレジャーの際に役立つポータブル電源です。PC使用、スマホ充電etc…いざという時のために。
★☆★便利な、シガーソケットに使えるDC充電ケーブル付き★☆★
(1)バッテリー容量70200mAh、252Wh
(2)定格出力300W(合計)
(3)出力:AC100V出力x2
DC5V USB出力x2
QC3.0 USB出力x1
PD60W Type-C出力x1(入出力コネクタ共通) DC12V出力x1
(4)入力:PD60W Type-C入力x1(入出力コネクタ共通) DC12V入力x1
(5)アウトドアや災害時に役立つLEDライトを装備
(6)本体の過熱を防ぐ冷却ファンを装備
(7)バッテリー残量や入出力電力を確認できるディスプレイを装備
(8)短絡保護、過電流、過電圧などの安全システムを装備
(9)ACコンセントに防滴カバーを装備
【製品仕様】
(1)バッテリー容量 : 70200mAh 3.6V / 252Wh
(2)寸法 : 約W140 x D140 x H185mm(ハンドル収納時)
(3)重量 : 約2.7kg
(4)充電電圧 : DC12V
(5)充電時間 : 約6時間
(6)出力 : AC100V/60Hzx2、DC5V USBx2、QC3.0-USBx1、
PD60W-Type-Cx1、DC9-12.6V / 10A (MAX)
(7)入力 : PD60W Type-C(入出力共通)、DC12-24V 60W
(8)内蔵バッテリー : リチウムイオンバッテリー
(9)ACコンセントに防滴カバーを装備
FG-PS001-B
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4589490375493/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4589490375493/)
iPhone16～12シリーズ対応 世界最薄レベルのスマホスタンド！
・MagSafeアクセサリーとの互換性があります
・薄さはたった5mm
・カードは3枚収納可能
・縦立ち／横立ち／掛け立ちと好みの角度で使用可能
・iPhone16～14、iPhone16～14 Pro、iPhone16～14 Pro Max、iPhone 16～14、iPhone13～12 mini、iPhone13～12、iPhone13～12 Pro、iPhone13～12 Pro Max iPhone16～12シリーズ全機種で使用可能
※iPhone16～12シリーズ以外のデバイスを使っている方は粘着タイプのものをご購入ください。
MS007M-1-BN
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_6733196853406/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_6733196853406/)
【製品仕様】
サイズ：約64×98×5mm
重量：約40g
材質：ヴィーガンレザー、グラスファイバー、磁石、鉄
ブラウン：MS007M-1-BN / 4589490377978