Spotifyが2025年に躍進を期待する次世代アーティスト「RADAR: Early Noise 2025」を発表

● AKASAKI、乃紫、ブランデー戦記など今年注目の10組をピックアップ。彼らの魅力を紹介するプレイリスト「RADAR: Early Noise 2025」も本日公開

● 今年度選出アーティストたちのパフォーマンスをいち早く体験できるショーケースライブ「Spotify Early Noise Night #17」を、3月19日(水) Spotify O-EASTにて開催

● 次世代のポッドキャストカルチャーを担う新進気鋭のクリエイター5組を「RADAR: Podcasters 2025」として選出

世界で6億4,000万人以上のユーザーが利用するオーディオストリーミングサービス Spotify(会社名 Spotify AB / 本社 Stockholm, Sweden)は、今年飛躍が期待される注目の新進国内アーティスト10組を「RADAR: Early Noise 2025」として選出しましたので発表いたします。Spotifyは今回選出した10組を、プレイリストやライブイベント、さらにはアーティストの魅力を紹介する様々なコンテンツやコラボレーション企画などを通じて、国内外の音楽ファンに積極的に紹介してまいります。

また、今年より、次世代のポッドキャストカルチャーを担う新進気鋭のクリエイター5組を「RADAR: Podcasters 2025」として選出したことも合わせて発表いたします。5組のクリエイターには、収録スタジオの提供や、番組イベントの開催支援、コラボレーション企画などを通じて、積極的にSpotify内外のリスナーに届けてまいります。

「RADAR: Early Noise 2025」および「RADAR: Podcasters 2025」に選出されたアーティスト/ クリエイターは次の通りです。

<RADAR: Early Noise 2025 選出アーティスト> ※50音順

● AKASAKI

● ziproom

● 7co

● 乃紫

● PAS TASTA

● Billyrrom

● ブランデー戦記

● Lavt

● reina

● レトロリロン

今年で9年目となる「Early Noise」は、プレイリストや様々な機能を通じて次の時代を担う新進アーティストの音楽と魅力を音楽ファンにいち早く紹介し、彼らがリスナー基盤を広げるサポートを行う目的で、2017年に日本でスタートしました。2020年春には、各国の注目アーティストを世界の音楽ファンに紹介するグローバルプログラム「RADAR」と連携し、「RADAR: Early Noise」へ進化しています。本プログラムを通じて、これまでに、あいみょん、King Gnu、ずっと真夜中でいいのに。、Vaundy、藤井 風など様々なアーティストが多くの新たなリスナーを獲得し、国民的なアーティストへとステップアップしています。

2024年に選出されたtuki.は、1億再生を突破した「晩餐歌」が2024年国内で最も再生された楽曲5位にランクインしたほか、2024年世界で最も発見された国内アーティスト1位にも輝き、年間を通して国内外で大きな活躍を見せました。また、昨年8月に開催されたSUMMER SONIC 2024では、SpotifyとサマソニのコラボレーションによるRADAR: Early Noiseステージが2年連続で実現し、TOMOO、なとり、Yo-Seaなど過去選出アーティストに加え、サバシスター、JUMADIBA、離婚伝説など2024年の選出アーティストも多数出演して話題となりました。

この度発表された「RADAR: Early Noise 2025」には、ストリーミングやSNSの普及に伴う音楽トレンドも反映し、バンド、シンガーソングライター、HIP HOPなど多様な分野から、従来の枠組みを超えて活動し、個性的な作品を発信している10組を選出しています。

Spotifyは「RADAR: Early Noise 2025」アーティストの発表に合わせ、彼らの曲を集めた公式プレイリスト「RADAR: Early Noise 2025」と共に、選出アーティストやその音楽の魅力について音楽コンシェルジュ ふくりゅうとSpotifyの音楽事業部門担当者が語るポッドキャストコンテンツを、「New Music Wednesday [Podcast Edition]」最新エピソードとして本日公開しました。

また2月14日(金)~16日(日)には、OPENBASE SHIBUYA(東京・渋谷区)にて、選出アーティストの世界観を体感いただける「RADAR: Early Noise」ポップアップイベントを開催予定です。Spotify Tap(TM) に対応したソニーのLinkBudsシリーズでの楽曲試聴やアーティスト紹介パネルなどをお楽しみいただけます。今回のために用意したSpotifyコラボアクセサリーもご覧いただけます。

さらに3月19日(水)には、今年初となる「Spotify Early Noise Night #17」をSpotify O-EAST(東京・渋谷区)で開催することも決定し、2025年選出アーティストの中からAKASAKI、Billyrrom、ブランデー戦記、レトロリロンの4組が出演することも発表しました。出演アーティストは今後も追加されていく予定です。ライブの前売り券はイープラス(https://eplus.jp/enn/(https://eplus.jp/sf/sys/comingsoon.html)) で本日16:00より販売いたします。イベントに連動するプレイリスト「Early Noise Night #17」では、出演アーティストの楽曲をライブに先駆けてお楽しみいただけます。

<RADAR: Podcasters 2025 選出番組 / クリエイター> ※50音順

● AfterParty / 倉田佳子 長畑宏明 平岩壮悟

● UNDERDOG in Tokyo / 長谷川ミラ 田中順也

● 上坂あゆ美の「私より先に丁寧に暮らすな」/上坂あゆ美 鵜飼ヨシキ

● GOLDNRUSH PODCAST / Isaac Y. Takeu (アイザック・ワイ・タクー)

● ラジオ知らねえ単語/園凜(その・りん) 金井球(かない・きゅう)

Spotifyは、これまでも音声の可能性を信じ、オリジナル番組制作や、世の中の音声コンテンツの多様化を促進する次世代音声クリエイター育成プログラム「Sound Up」、国内音声コンテンツクリエイターを支援する「クリエイター・サポート・プログラム」など、ポッドキャスト需要の創出とクリエイター支援に継続して取り組んでまいりました。Spotify上の国内クリエイターによるポッドキャスト番組の数は、2021年1月から2025年1月にかけて約600%増加しており、Spotify上の国内クリエイターによるポッドキャスト番組の30日間の聴取時間は同期間で約1,000%伸長しています。

今年度より新たに発表された「RADAR: Podcasters」では、これまでのポッドキャスト需要の創出とクリエイター支援を強化し、日本においてポッドキャスト発の新たな文化を創出するために、次世代のポッドキャストカルチャーを担う新進気鋭のクリエイターを紹介し、彼らのリスナー基盤を広げるための番組制作サポートなどの支援を実施いたします。今年度の「RADAR: Podcasters 2025」では、新しい表現メディアとしてポッドキャストの力を信じ、新しい価値観を発信する、ジャンル・世代の異なる個性的な5組のクリエイターを選出しています。本プログラムを通じて、ポッドキャストの魅力を積極的にSpotify内外のリスナーに届けてまいります。

<RADAR: Early Noise 2025 アーティスト紹介>

AKASAKI

18歳の高校生シンガーソングライター「AKASAKI」。

2024年4月24日に「弾きこもり」をリリースして、アーティストとして本格デビューを果たした。

TikTok × Spotifyの「Buzz Tracker」10月度のMonthly Artistsに選出され、リリースした「Bunny Girl」は、Spotify Japan・Top50「1位」、YouTube Music Video「1位」、Billboard、オリコン・ストリーミング最高位「4位」と異例の大ヒットを継続中。

2025年は、RADAR: Early Noise 2025に選出されるなど、業界最注目の新人アーティストの1人となっており、3月31日には、渋谷WWWにて人生初となる、高校卒業記念のワンマンライブの開催を控えている。

高校卒業後も、音楽の道に進むことを両親に認めてもらうために、オリジナル曲のストリーミングヒットを目指している。

ziproom

神戸を拠点に活動するArichとShimonの2人によるヒップホップコレクティブ。

ヒップホップ、エレクトロ、実験音楽、ダンスミュージック等への造詣が深い彼らは、日常、スタジオ、ダンスフロアでの体験を楽曲に昇華し、全ネットワークに発信している。

2024年1月に1st EP 『unzip』、4 月にMixtape『nuzip』をリリース。同年8月28日には SINGLE「Dive」をリリースしSpotify バイラル50では日本、韓国、ベトナム、マレーシア、ナイジェリアの5ヶ国で上位にチャートイン。SNSを中心に世界各地での拡がりを見せている。

10月30日に最新 EP「Ebis」をリリースし、CIRCUS TOKYO / CIRCUS OSAKAにてEbisリリースパーティーとして初の主催イベントを開催、両会場チケットがSOLD OUTし成功を収めた。

神戸から世界へと活動の幅を広げる彼等から今後目が離せない。

7co

ボーカル芦田菜名子と音楽プロデューサーRYUJAによる音楽プロジェクト。

HIPHOP、R&Bをベースとしたトラックにポップスを融合させた先進的なサウンドと

共感性の高い歌詞が注目を集める。2025年2月新曲配信リリース予定。

Starts in 2022. A music project by vocalist Nanako Ashida and music producer RYUJA.

The advanced sound that fuses pop music with HIPHOP and R&B based tracks and

highly sympathetic lyrics are attracting attention. A new song will be released in February 2025.

乃紫

【乃紫(noa)について】

作詞・作曲・編曲・歌唱・アートワークに至るまでをセルフプロデュースする新世代女性シンガーソングライター。2023年から本格的に音楽活動を開始し、オリジナル楽曲の投稿がTikTokでミリオン再生を連発。TikTok総再生数19億回を記録した「全方向美少女」が、TikTok上半期トレンド大賞2024ミュージック部門を受賞、THE FIRST TAKEへの出演も果たすなど、Z世代を中心にSNSやサブスクで話題の最注目アーティスト。

PAS TASTA

2022年にデビューしたサウンドギーク6人によるJ-POPプロジェクト〈PAS TASTA〉。メンバーはウ山あまね、Kabanagu、hirihiri、phritz、quoree、yuigotと、国内外で注目を集める音楽プロデューサー/シンガーソングライター。2023年に1stアルバム『GOOD POP』をリリース。2024年には「とにかくデッカいJ-POP」を志向し、シーンの枠を超えた総勢8組のアーティストを客演に迎えた2ndアルバム『GRAND POP』をリリースし、Spotify O-EASTで開催されたワンマンライブはチケットが即完するなどジャンルを超えて注目度が高まっている。

Billyrrom

Billyrrom(ビリーロム)。東京都町田市出身のメンバーによって2020年に結成されたバンド。

SOUL、FUNK、ROCKなど多彩なルーツを融合させ、次世代ポップミュージックを創出している。毎年行うワンマンライブは常にソールドアウト、Music Videoの9作品がYouTubeで100万回再生を突破。シングル「Once Upon a Night」はSpotifyで日本、台湾、ベトナムでのバイラルチャートやアジア9カ国プレイリストイン、USEN SNS HITランキング2位を記録。世界で1000組以上の中から25組が選ばれる「Fender NEXT」に選出され、国内外で注目を浴びている。FUJI ROCK FESTIVAL、RISING SUN ROCK FESTIVALをはじめ海外での大型フェスにも出演。独自の音楽性“トーキョー・トランジション・ソウル”で新時代を切り拓き注目を集めている。

ブランデー戦記

2022年8月結成、蓮月(G, Vo)、みのり(Ba, Cho)、ボリ(Dr)からなる大阪発の3ピースバンド。同年12月にYouTubeに公開された、メンバー自らが撮影と編集を手がけた「Musica」のミュージックビデオがわずか1カ月で100万回再生を突破するなど注目を浴びている。2023年1月に本格的に活動をスタートさせると、8月に1st EP「人類滅亡ワンダーランド」をリリースし、8月から9月にかけて初の全国ツアーを開催した。2024年1月には日本テレビ「バズリズム02」の恒例企画『これがバズるぞ!2024』で2位を獲得し大きな話題に。「COUNTDOWN JAPAN 23/24」「JAPAN JAM2024」や「VIVA LA ROCK2024」などの大型フェス、ロックバンドの登竜門「スペースシャワー列伝 JAPAN TOUR2024」にも出演。8月には2nd EP『悪夢のような1週間』をリリースし、東京LIQUIDROOM、大阪BIGCATにて「2nd EP『悪夢のような1週間』Release Tour」を開催するなど、今後も目が離せない。

Lavt

2002年生まれ、大阪市出身。小学2年生の時にASIAN KUNG-FU GENERATIONを聴いて衝撃を受けベースを始める。その後ギターを独学で始め、中学生の時に姉の影響でボーカロイドを好きになり、ニコニコ動画にて「歌ってみた」の投稿を始める。高校生の時にオリジナルのボーカロイド曲を投稿し音楽制作をスタート、ボカロ曲週間ランキングにて1位を獲得。本名の”海”という言葉をインドネシア語に翻訳した「Laut(表記は Lavt)」名義で活動開始。2024年5月にリリースしたシングル「オレンジ」がSpotifyバイラルチャート入り、プレイリスト「キラキラポップジャパン」のカバーに起用。「L4DY」のデモ音源をinstagramに投稿したところ200万再生を超え、台湾のSpotifyバイラルチャート入りし海外からのリスナーも着実に増えている。11月リリースのミニアルバム「ZERO」に収録された「カゲロウ」が高評価を受け、プレイリスト「RADAR: Early Noise」のカバーに選出されるなど注目度の高い曲をコンスタントにリリースしている。2025年5月には自主企画を渋谷WWWと梅田シャングリラにて開催予定。作詞作曲、編曲も一人でこなす期待のソングライター。

reina

クリエイティブレーベルw.a.uのR&Bシンガー。 ダンサーとしての活動経験によって幼少期からATCQやMobb Deep、Soulquariansなどの90年代ヒップホップ/R&Bを中心に様々なブラックミュージックに影響を受ける。力が抜けつつも独特の太さを持った歌声を有しており、時にラップもこなすような高いポテンシャルも兼ね備える、日本では稀有な本格派R&Bシンガーである。

2023年の2月にリリースされた1st Album ʻYou Were Wrongʼ は各国のチャートの上位に入るなど、活動開始から1年未満のアーティストでは異例の反響があった。昨年リリースしたEP『A Million More』も高い評価を獲得し、5月に表参道WALL&WALLにて行われた初のワンマンライブもソールドアウトさせ、着々とその存在感を確かなものにしている。ブラックミュージックのあらゆる文脈を内包しつつ現代的なR&Bの解釈が施された楽曲を生み出す、今まさに注目のアーティストである。

レトロリロン

"明日"ではなく"今日"を生きる

2020年6月、東京にて結成。

Vo/Ag 涼音

Key miri

Ba 飯沼一暁

Dr 永山タイキ

“今日を生きる”ありのままの気持ちを歌った歌詞、中毒性のあるソウルフルな歌声、バックグラウンドが異なるメンバーが織りなすジャンルレスなプレイが魅力のポップスバンド。

誰しもが時に抱える孤独感や焦燥感など、繊細な心に深く寄り添う歌詞が、聴き手の日常に小さな光を灯す。

2024年SHIBUYA CLUB QUATTRO含む東名阪ワンマンツアーが全会場SOLD OUT。全国各地の大型フェスやサーキットイベントにも多数出演し、ダイナミクスのある熱いライブパフォーマンスで大いに注目を集めた。

2025年1月に3rd EP「アナザーダイバーシティ」をリリース。2月からは過去最大規模となるEX THEATER ROPPONGIを含む7大都市9公演のワンマンツアーを開催する。

Spotify Early Noise Night #17

https://spotify-earlynoise.jp/

- 日時:2025年 3月 19日(水)開場17:30 / 開演 18:30- 会場:Spotify O-EAST(東京都渋谷区道玄坂2丁目14-8)- 出演:(50音順)AKASAKI / Billyrrom / ブランデー戦記 / レトロリロン / and more!- 料金:前売券 \3,000-(税込 / スタンディング / 整理番号付)※入場料の他に別途1ドリンク代が必要- チケット販売:イープラス https://eplus.jp/enn/※1月9日(木)16時販売開始- 注意事項:出演者のキャンセル・変更によるチケットの払い戻しはいたしません未就学児童の入場は出来ません- お問い合わせ先:クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669