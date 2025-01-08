キャリアサバイバル、「Innovation Job Fair Startup Day Aichi」に出展決定
出展概要
Innovation Job Fair Startup Day Aichiは、「参加者が愛知の有望スタートアップと直接的なコミュニケーションや交流を通じて、未来のキャリアと出会う場所を提供する」をコンセプトに発足したジョブフェアです。
当社は、プロダクト紹介のピッチセッション及びブース出展を行います。
開催概要
Innovation Job Fair Startup Day Aichi
・ 日時: 2025年1月19日（日） 12:30 - 17:30
・ 会場: 「STATION Ai」名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号（鶴舞公園近く）
・ 参加費: 無料（交通費は自己負担）
・ 対象: 学生、キャリアチェンジを考えている社会人、新卒・第二新卒、フリーランス、副業を検討している方
・ 申し込み: 事前登録推奨、当日参加も可能
公式ウェブサイト:https://startup-day-aichi-vol2.peatix.com/
株式会社キャリアサバイバルについて
株式会社キャリアサバイバルは、「心躍る仕事を創る」をミッションに掲げ、製造業を中心とした企業様に対して評価制度設計コンサルティングとITを活用した業務改善コンサルティングを行っているスタートアップです。最新技術であるAI活用を通じて、深刻な人手不足問題の解消やDX推進をサポートします。
会社名：株式会社キャリアサバイバル
本社所在地：愛知県名古屋市中村区名駅4丁目24番5号 第2森ビル401
代表者：代表取締役 松岡 大介
事業内容：
・HR事業（人事評価制度策定／組織コンサルティング／採用コンサルティング）
・DX事業（DX導入支援コンサルティング／デジタル教育研修／システム設計開発）
設立：2022年10月
HP：https://career-survival.com/
提供サービス
KAKO虎：https://career-survival.com/kakotora/
かんたんAI開発：https://career-survival.com/kantan-ai
かんたん勤怠：https://career-survival.com/kantan-kintai
かんたん日報：https://career-survival.com/kantan-nippo
かんたん評価：https://career-survival.com/kantan-hyouka
NexisAI：https://career-survival.com/nexis-ai