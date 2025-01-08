地域に根差した体験を提供する「キャノピーbyヒルトン大阪梅田」愛犬や愛猫と一緒に泊まれるペットフレンドリープランが登場！

UKホテルマネジメント合同会社※画像はイメージです

2024年9月に開業したばかりのキャノピーbyヒルトン大阪梅田（大阪府大阪市北区大深町 総支配人 スリジャン・ヴァデラ）は、新たに、愛犬や愛猫と一緒に泊まれるペットフレンドリープランの予約受付を開始しました。プラン対象のペットフレンドリールームには、マットやケージ、水飲み&フードボウルなど、ペットと一緒に宿泊するために必要なアイテムをご用意。さらに、ペットフレンドリープランでは、ウェルカムスナックや、一緒に遊べるおもちゃのプレゼントなどのペットもうれしい特典もございます。お散歩や移動に使えるペットストローラーや、持ち運び用の水飲み&フードボウルも無料でレンタル可能です。また、1階カフェBean there, UMEDA（ビーンゼア うめだ）のテラス席では、愛犬・猫と一緒にお食事ができるスペースもあります。大切なペットと楽しいひとときをお過ごしください。

ペットプランご予約HP ： https://canopy-osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/rooms/10563

ペットフレンドリープランで、ペットとの快適なホテルステイを実現

お部屋には、ペット用のマットやケージ、水飲み&フードボウル、トイレ、消臭機能付きゴミ箱など、ペットと一緒に泊まるのに必要な備品をあらかじめご用意します。さらに、ペットもうれしい特典として、ペットフレンドリープランでご宿泊の方には、ウェルカムスナックやプープバッグ、おもちゃ、お散歩用バッグをもれなくプレゼントします。お散歩や移動に使えるペットストローラーや、持ち運び用の水飲み&フードボウルもホテルにて無料でレンタル可能です。

客室1部屋につき、最大2匹まで、計15Kgまでのペットが滞在可能で、ペット2匹分の滞在費用がプランに含まれているため、ご家族みなさまでの滞在をお楽しみいただけます。是非、愛犬・猫と一緒にキャノピーbyヒルトン大阪梅田での滞在をお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140349/table/6_1_9b35ddb20c6dc51b527f84c54efa7157.jpg ]

※ご朝食は含まれておりません。追加をご希望の場合は、代表電話番号までお問合せください。

※ホテル館内及び敷地内でペットを同伴できる場所は、客室、1階カフェ Bean there, UMEDA (ビーンゼア うめだ）テラス席に限定されます。客室以外のホテル館内及び敷地内を移動の際は、ペットは必ずケージ（移動用のかご）や キャリーケースの中に入れていただき、扉を閉じた状態で移動をお願いします。

※チェックイン時に必要な書類がございます。その他注意事項含む詳細は公式HPをご確認ください。

ペットフレンドリープランアメニティ 一例 キャノピーコーナースイート（キングベッド）ペットと楽しめるカフェ「Bean there, UMEDA（ビーンゼア うめだ）」

Bean there, UMEDA（ビーンゼア うめだ）は、うめきた公園に面した開放的なカフェです。テラス席はペット同伴可能エリアで、愛犬・猫と一緒にゆったりとカフェの時間をお過ごしいただけます。朝はオリジナルコーヒーとペストリー、昼はインターナショナルサンドイッチ、夜はアペリティフをお楽しみください。また、テイクアウトも可能で、気軽にお立ち寄りいただけます。ペットフレンドリープランでご宿泊の方で、朝食をご利用の場合はBean there, UMEDA （ビーンゼア うめだ）テラス席またはインルームダイニングにてご提供いたします。

場所｜1階

営業時間｜8:00-22:00（ラストオーダー 21:30）

席数｜54席（屋内）、16席（テラス席/ペット同伴可）

ご予約｜https://canopy-osaka.hiltonjapan.co.jp/restaurants/bean-there-umeda

キャノピーbyヒルトン大阪梅田 施設概要

施設名称：キャノピーbyヒルトン大阪梅田

所在地：大阪府大阪市北区大深町6-38、グラングリーン大阪 北館

アクセス：JR大阪駅から徒歩約7分

構造：地上26階建

施設構成： 53のスイートルーム、19のコネクティングルームを含む全308の客室、レストラン&バー、 カフェ、フィットネスセンター、ミーティング施設他

開業日：2024年9月6日（金）

公式HP：https://canopy-osaka.hiltonjapan.co.jp/

キャノピーby ヒルトン大阪梅田について

2024年9月6日に開業したヒルトンの日本初進出ライフスタイルブランド「キャノピーbyヒルトン大阪梅田」は、JR大阪駅前に同日にオープンした複合商業施設「グラングリーン大阪」北館の1階と10階から25階に位置し、大阪の文化や歴史からインスピレーションを得た館内のデザインには、たこ焼き器をイメージしたエントランスや串カツをイメージした照明など、大胆で情熱的なエレメントが取り入れられ、ホテルにいながらも大阪の活気ある雰囲気を随所に楽しむことができます。当ホテルは世界有数の大規模ターミナルJR大阪駅から徒歩約7分というアクセスの良さを誇り、道頓堀や難波などの人気の観光地をはじめ、ビジネスの中心地でもある梅田エリアに位置するため、観光はもちろん、ビジネスでご利用のお客様にも非常に便利な立地です。53室のスイートルーム、19室のコネクティングルームを含む全308室の客室、オールデイダイニング「CC：CARBON COPY（シーシーカーボンコピー）」、バー&ラウンジ「!JaJa!Bar（ジャジャバー）」、カフェ「Bean there, UMEDA（ビーンゼアうめだ）」を含む3つの料飲施設、24時間利用可能なフィットネスセンター、サステナブルな旅をサポートするレンタサイクル「キャノピー・バイク」、大切な家族と過ごす「ペットフレンドリールーム」など、充実した設備とサービスをご提供します。キャノピーbyヒルトン大阪梅田に関する詳細はhttps://canopy-osaka.hiltonjapan.co.jpをご覧ください。

キャノピーbyヒルトンについて

キャノピーbyヒルトンは、地元の魅力を最大限に引き出したワンランク上のブティックホテル体験を提供しています。魅力的で洗練されたデザインやお客様の嗜好に合わせたお食事やお飲み物、地元にインスピレーションを得たタッチポイントにより、ハイエンドで心地よい滞在をお客様にお届けします。現在、キャノピーbyヒルトンは世界で40軒以上展開し、41の国と地域で40軒以上の開業を予定しています。キャノピーbyヒルトンのご予約は公式サイトまたは業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリから。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。最新情報はstories.hilton.com/canopybyhilton(https://stories.hilton.com/brands/canopy-by-hilton)、 Facebook(https://www.facebook.com/CanopybyHilton/)、Instagram(https://www.instagram.com/canopybyhilton)、 Pinterest(https://jp.pinterest.com/canopybyhilton/)をご覧ください。