『護縁』新規ボスダンジョンやパーティネームドが登場する2025年初のアップデートを実施！パーティネームド登場記念イベントも同時スタート

NCSOFT Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表 金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、ドラマティック縁バトルRPG『護縁(ごえん)』に関する情報をお知らせします。

■1月8日アップデート情報

【アップデート日時】

2025年1月8日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日のアップデートで以下のアップデートが行われました。

≪新規ボスダンジョン「法機の工学者 雪夜叉」実装≫

ボスダンジョンに新たなボス「法機の工学者 雪夜叉」が追加されました。

「雪夜叉」は高度な法機術を使用し、自身の欠点を克服してきます。

また、種類の違う範囲武功を使用する法機を召喚し連携攻撃を仕掛けてくる強敵となります。

「雪夜叉」討伐に成功すると、一定の確率でレベル45の新規装身具「青狼の指輪」およびフィールド神獣牌「霜の審判」、「秘技:太極心訣」などを獲得できますので、「雪夜叉」が放つ多くの武功の回避を行いながらの討伐に挑戦してみてください。

≪新規パーティネームド「大王結界石怪」実装≫

パーティネームドに「大王結界石怪」が追加されました。

「大王結界石怪」は、部下たちと協力して広い範囲に強力なダメージを与える攻撃を放ちます。

移動を妨害する「結界石」の効果も発生するため、モンスターからの絶えず続く攻撃に注意する必要があります。

また、「頑丈な結界石」を活用することで、強力な攻撃を回避できるので大王結界石怪の攻撃ですべての結界石が破壊されないよう注意が必要です。

新規パーティネームド「大王結界石怪」を討伐すると、一定の確率で新規装身具の素材となる「青龍の目」等のアイテムを獲得できます。

≪新規装身具「青狼の指輪」シリーズ追加≫

新たにレベル45の装身具「青狼の指輪」シリーズが実装されました。

製作に必要な「青龍の目」は、本日追加された新規ボスダンジョン「法機の工学者 雪夜叉」や、新規パーティネームド「大王結界石怪」の討伐報酬で獲得できます。

この他にも新たなフィールド神獣牌「[フィールド]霜の審判」や新規家門秘技「対極心訣」など、さまざまなアップデートが行われました。

≪「1月8日アップデート情報」はこちら≫

https://hoyeon.plaync.com/ja-jp/board/update/view?articleId=677d7e60a429a917f01d13f1&isNotice=1(https://hoyeon.plaync.com/ja-jp/board/update/view?articleId=677d7e60a429a917f01d13f1&isNotice=1)

■1月8日開始イベント情報

1月8日(水)から以下の新規イベントを開始しました。

≪パーティネームドブースト≫

【開催期間】

2025年1月8日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2025年1月22日(水) 定期メンテナンス開始前まで

【概要】

イベント期間中に各種パーティネームドの討伐に成功すると、イベントポイントの獲得ができます。

獲得したポイントで、毎日最大4回まで抽選が可能になり、様々なアイテムを獲得できます。

「家門秘技」関連アイテム等が獲得できますので、連合や仲間と一緒にパーティネームドへ挑戦してみてください。

≪イベントON「パーティネームドブースト」の詳細はこちら≫

https://hoyeon.plaync.com/ja-jp/eventon/board/event_notice/view?articleId=677d7e60e34b8c4e6dc274c0

≪星光成長チャンス≫

【開催期間】

2025年1月8日(水) 定期メンテナンス後 ~ 2025年1月22日(水) 定期メンテナンス開始前まで

【概要】

毎日1回無料で占星術に挑戦できます。

「ベルク・フヨウ」の神獣牌が入手可能な「[選択]ベルク・フヨウ神獣牌保管箱」、特級神獣牌が入手可能な「[選択] 特級神獣牌保管箱III」等のアイテムや、「試練の洞窟時間充填砂時計」など獲得のチャンスですので、毎日ログインして挑戦してみてください。

≪イベントON「星光成長チャンス」はこちら≫

https://hoyeon.plaync.com/ja-jp/eventon/board/event_notice/view?articleId=677d7e60a7514240a3711322

■ゲーム概要

「護縁」は、PCオンラインゲーム「ブレイドアンドソウル」の世界観とキャラクターを活かしつつも、ゲームの本質である「楽しさ」に焦点をあて、新規IPとして開発されたタイトルです。

60人を超える個性豊かな英雄の中から、5人を選択して構成する自分だけの「デッキビルディング」を軸に、スリリングなアクションが楽しめるリアルタイムの「フィールド戦闘」と、より戦術的なデッキビルディングと判断が必要となるターン制の「戦術戦闘」、仲間と協力して強力な敵に挑む共闘バトルなど多様なコンテンツが用意されています。

あらゆる環境や状況に、様々な特性を持った英雄達と共に挑む戦闘体験を通して、彩り豊かで華やかな世界で繰り広げられる「護縁」の物語をお楽しみください。

【タイトル情報】

タイトル名:護縁(Go-En / ごえん)

ジャンル:ドラマティック縁バトルRPG

サービス開始日:2024年8月28日

価格:ダウンロード無料(一部アイテム課金有)

対応プラットフォーム:App Store / Google Play / PURPLE(NC独自のPC向けクロスプレイサービス)

開発/運営:NCSOFT

コピーライト: HOYEON(TM) or 護縁(TM) is a trademark of NCSOFT Corporation. (C) 2024 NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.

公式サイト: https://hoyeon.plaync.com/ja-jp/

PURPLE公式WEB: https://ncpurple.com/

公式X(旧Twitter): https://x.com/Goen_Hoyeon_JP

公式YouTube:https://www.youtube.com/@Goen_Hoyeon_JP

※当プレスリリースの内容は2025年1月8日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。