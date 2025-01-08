2025年一発目となる、ZEROTOKYOのEDMイベント『X-TRAVE』のヘッドライナーはRETROVISION !
“Get Down” 、”Nobody Else”、”One More Chance”、”Stop”などのヒット曲を持ち、”Set Me Free”でDon Diabloと、”All Night Long”でJonas Blueと、”Summer.mp3”ではLucas & Steveとコラボレーション。
ファミリーマートの入店音を大胆にサンプリングした楽曲”FamilyMart”を自身のレーベル<MORE BASS MORE GOOD>からリリースするなど、圧倒的な親日家としても有名であり、2024年はS2O Japanにも出演するなど日本での人気・知名度は非常に高い。
過去の来日公演でも多くのファンを大熱狂させてきたRETROVISIONの、ZEROTOKYOでの初公演を見逃すな！
- EVENT INFO
イベント名：ZIPANGU the Party!!
開催日：2025.1.10(金)
会場：ZEROTOKYO
OPEN： 23:00
イベントHP : https://zerotokyo.jp/event/x-trave-retrovision0110/
■チケット
DOOR : \4,000-
FASTPASS TICKET : \3,000-(優先入場・入場料金含む)
【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/x-trave-retrovision0110
【イープラス】https://eplus.jp/x-trave-retrovision0110/ VIP B3F [RING or Z LOUNGE] RESERVATION
■VIP予約
VIP B3F [RING or Z LOUNGE] RESERVATION：https://www.tablecheck.com/zerotokyo-b3/reserve?menu_lists[]=676503c68446c755468ce872
VIP B4F [Z HALL] RESERVATION：https://www.tablecheck.com/zerotokyo-b4/reserve?menu_lists[]=676503a7979d06de4601bf42
■出演者
【Z HALL】 RETROVISION / NARIMI / NATSUMI / AKI-HIRO / AXON / ITZ / ERI×2 Lighting：Moriya
【RING】<ALL MIX> -WONDERLAND #1 New Year Party 2025- OGaMixxX / AKIRA / XXXX / Ash / MOMOMI / Ayana Pattra / DJ Lily / ERIKA / KOHEY / TOMMY
【ENTER】<CLASSIC EDM> -あの頃のEDM ex- YOSHIMASA / TAKAHASHI YU / INAGEE / ONNY / yuyuyu_ta / CHORDTUNEZ / MAENOMERI
【BOX】<BASS HOUSE/FUTURE HOUSE> 87Bk / JRX / NONLIZE / RED-S / Rikk / RION / Ryoga / Voyage
【R BAR】<HOUSE> Junya Shimizu / 地雷 / Mary-chan / becchie / Sophia / cicori / KiRK
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