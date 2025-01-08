充電＆データ転送対応、USB-IF認証品でPD60W対応のUSB 2.0Type-Cケーブルを発売

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サンワサプライ株式会社


サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、優れた充電速度・電力供給を実現するPD60W対応で、USB-IF認証品のUSB 2.0 Type-Cケーブル「KU-CCP60○BKシリーズ」「KU-CCP60○Wシリーズ」を発売しました。


銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。




【掲載ページ】

品名：USB 2.0 Type-Cケーブル


品番：KU-CCP60○BKシリーズ（ブラック）/ KU-CCP60○Wシリーズ（ホワイト）


標準価格：1,848円（税抜き 1,680円）～2,398円（税抜き 2,180円）


製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=KU-CCP6005BK







USB-IF認証品


USB-IF（USB Implementers Forum）で認証された製品です。







急速充電USB PD 60W対応


USB PD対応の機器や環境下では最大PD60W（DC20V/3A）の電源供給が可能です。


スマートフォンやタブレット、ノートPCなどを急速充電できます。


※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。








USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応


USB2.0対応の機器を接続できます。（USB2.0/USB1.1両対応）







最大480Mbpsの高速データ転送


パソコンとUSB Type-Cポートを持つ端末でのデータ転送にも対応しています。







表裏がなく両面挿せるType-Cコネクタ


コネクタの表・裏の向きを気にせず使えます。







錆に強い金メッキピン


錆に強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。







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【関連ページ】


USB Type-Cケーブル・アダプタ


https://www.sanwa.co.jp/product/cable/usb_type-c/index.html




USB Type-Cケーブルの選び方：用途別おすすめ一覧


https://www.sanwa.co.jp/product/cable/usb/type_c_select.html




USB延長ケーブル（USBアクティブリピーターケーブル・USBエクステンダー）


https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/repeatercable/index.html




サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ


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