【岡山大学】岡山大学教育学部附属小学校の2チームがダンスコンクール全国決勝大会に出場！４年生チームが自由振付曲小学生部門で審査員特別賞を受賞！
2025（令和7）年 1月 8日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の教育学部附属小学校の4年生、5年生の2チームが、2024年12月26日、オンラインで開かれた第12回全国小・中学校リズムダンスふれあいコンクール全国大会（決勝大会）に出場しました。
規定曲部門に5年は組（チーム名「青春のスピカ」）、自由振付曲部門に4年い組（チーム名「桜」）がエントリーし、自由振付曲部門の4年生チームが審査員特別賞を受賞しました。
同大会は、子どもたちの豊かな人間形成や体力向上を目的とし、リズムダンスを通じクラスの仲間との結びつきを強め、学校生活が豊かになることを目指しており、決勝大会の小学生部門では自由振付曲部門9チーム、規定曲部門19チームが参加しました。
同校は、2017年開催の第5回大会から8年連続で全国決勝大会に出場し、今回で5回目の受賞となります。
体育科の松本拓也教諭は、「継続的な取り組みが学習指導要領の目標達成につながっています。日々の運動への意欲向上にも結びついてきています」と話しています。
縄田梧人さん（4年）は、「とってもうれしいです！これからもダンスを続けたいです！」と受賞インタビューに答えていました。
引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と附属学校園の取組にご期待ください。
4年い組「桜」集合写真
5年は組「青春のスピカ」集合写真
4年い組「桜」ダンス決めポーズ
5年は組「青春のスピカ」演技中の決めポーズ
◆参 考
・第12回全国小・中学校リズムダンスふれあいコンクール全国大会
https://fureai-dance.com/
・岡山大学大学院教育学研究科・教育学部
https://edu.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学教育学部附属小学校
https://www.okayama-u.ac.jp/user/fusho/
◆参考情報
・【岡山大学】岡山大学教育学部附属小学校の２チームがダンスコンクール全国大会出場決定
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001070.000072793.html
・【岡山大学】岡山大学教育学部附属学校園は令和7年4月1日に「岡山大学附属学校園」に改称します
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002772.000072793.html
◆本件お問い合わせ先
岡山大学教育学部附属小学校 事務室
〒703-8281 岡山県岡山市中区東山2-13-80
TEL：086-272-0201
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FAX：086-251-8748
E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/
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岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部
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岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html
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岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年1月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002800.000072793.html
国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください
- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)