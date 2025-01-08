¥µ¥é¥À¥³¥¹¥â¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤Î¥¥Ã¥È¿©ºà¤ËÂçÆ¦¤Î¤ªÆù¤¬½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ë¥³¥á³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ä¹Ìî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌÚ»þÃË¡Ë¤Î¡Ö¥À¥¤¥º¥é¥Ü¡¡ÂçÆ¦¤Î¤ªÆù¥¹¥é¥¤¥¹ ´¥Áç¥¿¥¤¥×¡×¤¬¡¢ÌîºÚ¥ß¥Ã¥¯¥¹ÉôÌç¤ÇÇä¾åNo.1¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥é¥À¥³¥¹¥â¡ÊËÜ¼Ò¡§´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÅÄÃÒÍÎ¡Ë¤Î¥Ø¥ë¥·ー¥¥Ã¥ÈÌîºÚ¡ÖÂçÆ¦¤Î¤ªÆù¡¡¹ñ»ºÌîºÚßÖ¤á¡×¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢3·î¾å½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÆ¦¤Î¤ªÆù¤È¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤¬°ìÂÞ¤Ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç5Ê¬ßÖ¤á¤ë¤À¤±¤Î¥Ø¥ë¥·ー¤Ê°ìÉÊ
¼ê´Ö¤Ê¤¯´ÊÃ±¤ËÌîºÚ¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á»Ô¾ì¤Ç¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¡£¾ÃÈñÆ°¸þ¤È¤·¤Æ¤Ï·ÐºÑÀ»Ö¸þ¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¡¢´ÊÊØ»Ö¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¡È¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ª¼êº¢¤Ë¾¯¤Ê¤¤ºàÎÁ¤ÇÌîºÚ¤ä¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÎÀÝ¼è¤òÃæ¿´¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿©¤Ù¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¹ØÇãÆ°µ¡¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂçÆ¦¤Î¤ªÆù¡¡¹ñ»ºÌîºÚßÖ¤á¡×¤ÏÀö¤ï¤º¤Ë»È¤¨¤ë¹ñ»º¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤ÈÂçÆ¦¤Î¤ªÆù¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¡¢É¬Í×¤ÊÄ´Íý¤ÏÌ£ÉÕ¤±¤È¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç5Ê¬ßÖ¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£°ìÂÞ¤Ç¤ª¤«¤º°ìÉÊ¤¬¼ê·Ú¤ËÈþÌ£¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤ß¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÄ´Ì£ÎÁ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¹ñ»ºÌîºÚ¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤È¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤ËÀÝ¤ì¤ÆÄã¥«¥í¥êー
¸¶ÎÁÌîºÚ¤Ï¡¢¥µ¥é¥À¥³¥¹¥â¤¬¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç²Ã¹©¤·¤¿¹ñ»ºÌîºÚ¤Î¤ß¡£ÂçÆ¦¤Î¤ªÆù¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë°ìÂÞ¤ÇÌîºÚ200g¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á10.1g¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý6.2g¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÚÆù¤Ê¤É¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ»é¼Á¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ü¥ê¥åー¥ßー¤Ê¤ª¤«¤º¤ò¥Ø¥ë¥·ー¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
ÂçÆ¦¤Î¤ªÆù¡¡¹ñ»ºÌîºÚßÖ¤á
¡üÆâÍÆÎÌ¡§220g
¡ü·ÁÂÖ¡§ÂÞ
¡ü²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó
¡üÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯3·î¾å½Ü
¡üÈ¯ÇäÃÏ¶è¡§Á´¹ñ
ÂçÆ¦¤Î¤ªÆù¤È¹ñ»ºÌîºÚ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥·ー¥¥Ã¥ÈÌîºÚ¡£°ìÂÞ¤ÇÌîºÚ200g¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á10.1g¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý6.2g¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²èÁü¥Çー¥¿¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥³¥á¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡ä¥Ë¥åー¥¹¡ä¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹Æâ¤Î¡Ö²èÁü¤Î¤ß¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡×¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£