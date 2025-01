怪獣の夢「Monster’s Dream」 Solitude Is Bliss / MAKARA 初来日 Japan Tour 2025年1月 開催決定！

Sras Corporation怪獣の夢「Monster’s Dream」

タイのオルタナティブロックシーンを代表するバンド、Solitude Is Bliss(チェンマイ)と MAKARA(バンコク)が、日本での初ライブツアーを2025年1月に開催します!さらに、日本に在住するタイ人、Handshake of Carbon Monoxideも特別出演!

Solitude Is Bliss メンバー聞くと感情が動かされる。

Solitude Is Bliss - I Don't Know If I Treated It Right [Official MV]

https://www.youtube.com/watch?v=sZk-xaODHG4



Solitude Is Bliss - Background Noise [Official MV]

https://www.youtube.com/watch?v=ZMsguYtJmXY

MAKARA メンバー音楽が生きている瞬間

MAKARA - Strawberry Mind

https://www.youtube.com/watch?v=FRslxv-KE9I



MAKARA (Live At ART & ALE CO gallery and bar)

https://www.youtube.com/watch?v=u7lW_qgrUkM&t=197s(https://www.youtube.com/watch?v=u7lW_qgrUkM&t=197s)

エネルギッシュで唯一無二の音楽パフォーマンスを披露するこのライブは、日本とタイの音楽ファンを結びつける特別なイベントとなるでしょう。

怪獣の夢「Monster’s Dream」

公演スケジュール:

2025年1月24日(金)@堺FANDANGO (大阪)

チケット: 前売り\3500 (+1drink) / DOOR \4500 (+1drink)

Ticket on sale:https://eplus.jp/sf/detail/4247940001-P0030001



2025年1月25日(土)@下北沢 CHIKAMICHI (東京)

チケット: 前売り \3800 (+1drink) / DOOR \4800 (+1drink)

Ticket on sale:fanlink.tv/sib2025(https://fanlink.tv/sib2025)



2025年1月27日(月)@新代田 FEVER (東京)

チケット: 前売り\3500 (+1drink) / DOOR \4500 (+1drink)

Ticket on sale:https://eplus.jp/sf/detail/4247930001-P0030001



2025年1月30日(木)@青山 月見ル君思フ (東京)

チケット: 前売り\3500 (+1drink) / DOOR \4500 (+1drink)

Ticket on sale:https://eplus.jp/sf/detail/4247950001-P0030001

詳細は公式サイトをご確認ください。

https://www.yonmaruichi.com/ticket



