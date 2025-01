「2024 N.Flying LIVE ″HIDE-OUT″ IN JAPAN」1月19日(日)テレビ初放送！N.Flyingライブ&バラエティも一挙放送！CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社umihayato

CS放送「衛星劇場」では、「2024 N.Flying LIVE “HIDE-OUT” IN JAPAN」を、1月19日(日)にテレビ初放送します。

韓国のロックバンドN.Flying(エヌフライング)が横浜・名古屋・大阪の3都市で開催したライブ『HIDE-OUT』 の中から、横浜で行われたライブの模様を放送。ドラマ「ソンジェ背負って走れ」に出演して話題を集めたイ・スンヒョプ(ボーカル)、ツインボーカルのユ・フェスン、ギターのチャ・フンの3人が熱いライブを繰り広げました。本編終了後にはメイキングも衛星劇場独占で放送します。

さらに、「N.Flyingスペシャル」と題して、過去の日本ライブや「<アンコール>韓流スタージャックS★N.Flying」(2020年)も放送しますので、あわせてお楽しみください!

2024 N.Flying LIVE "HIDE-OUT" IN JAPAN

★CS衛星劇場にて、1月19日(日)午後8:00~10:30 テレビ初放送!

2024年10月29日/神奈川・KT Zepp Yokohama

[出演]N.Flying

5人組ロックバンドN.Flying(エヌフライング)が、韓国でも大盛況をおさめたライブ『HIDE-OUT』を日本の横浜・名古屋・大阪の3都市で開催。その中から横浜で行われたライブの模様を放送する。

キム・ジェヒョン(ドラム)、ソ・ドンソン(ベース)が入隊中のため、ドラマ「ソンジェ背負って走れ」に出演して話題を集めたイ・スンヒョプ(ボーカル)、ツインボーカルのユ・フェスン、ギターのチャ・フンの3人が、秘密のアジトで熱いライブを繰り広げた。

本編終了後にはメイキングも衛星劇場独占で放送。

《セットリスト》

1. Flowerwork

2. Video Therapy

3. Born To Be

4. Star

5. YOUTH

6. Oh really.

7. Blue Moon

8. Rooftop -Japanese ver.-

9. I Think I Did

10. FLOWER FANTASY

11. Love You Like That

12. GOOD BAM

13. ANYWAY

14. 4242

15. Into You

16. Kick-Ass

17. Lupin

18. Songbird

19. Moonshot

20. Monster

21. The Real

22. Run

<encore>

23. The World Is Mine

24. Don’t Forget This

25. Stand By Me

N.Flyingスペシャル

<アンコール>韓流スタージャックS★N.Flying

2020年/全4回

★CS衛星劇場にて、1月19日(日)午後1:00~他 放送!

N.Flying 2019 1st Hall Live in Japan

2019年11月29日/東京・中野サンプラザ

★CS衛星劇場にて、1月19日(日)午後2:00~ 放送!

N.Flying 2020 ZEPP TOUR “Amnesia”(2022年振替公演)

2022年10月9日/東京・Zepp Haneda

★CS衛星劇場にて、1月19日(日)午後3:45~ 放送!

N.Flying SH&HS ZEPP LIVE 2023 “HOWLING”

2023年9月15日/東京・Zepp Haneda

★CS衛星劇場にて、1月19日(日)午後5:35~ 放送!

「韓流スタージャックS」(C)衛星劇場N.Flying SH&HS ZEPP LIVE 2023 “HOWLING”」SEIJIRO NISHIMI

