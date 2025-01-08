「2024 N.Flying LIVE ″HIDE-OUT″ IN JAPAN」1月19日(日)テレビ初放送！N.Flyingライブ&バラエティも一挙放送！CS衛星劇場
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CS放送「衛星劇場」では、「2024 N.Flying LIVE “HIDE-OUT” IN JAPAN」を、1月19日(日)にテレビ初放送します。
韓国のロックバンドN.Flying(エヌフライング)が横浜・名古屋・大阪の3都市で開催したライブ『HIDE-OUT』 の中から、横浜で行われたライブの模様を放送。ドラマ「ソンジェ背負って走れ」に出演して話題を集めたイ・スンヒョプ(ボーカル)、ツインボーカルのユ・フェスン、ギターのチャ・フンの3人が熱いライブを繰り広げました。本編終了後にはメイキングも衛星劇場独占で放送します。
さらに、「N.Flyingスペシャル」と題して、過去の日本ライブや「＜アンコール＞韓流スタージャックＳ★N.Flying」(2020年)も放送しますので、あわせてお楽しみください！
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2024 N.Flying LIVE "HIDE-OUT" IN JAPAN
★CS衛星劇場にて、1月19日(日)午後8:00～10:30 テレビ初放送！
2024年10月29日/神奈川・KT Zepp Yokohama
[出演]N.Flying
5人組ロックバンドN.Flying(エヌフライング)が、韓国でも大盛況をおさめたライブ『HIDE-OUT』を日本の横浜・名古屋・大阪の3都市で開催。その中から横浜で行われたライブの模様を放送する。
キム・ジェヒョン(ドラム)、ソ・ドンソン(ベース)が入隊中のため、ドラマ「ソンジェ背負って走れ」に出演して話題を集めたイ・スンヒョプ(ボーカル)、ツインボーカルのユ・フェスン、ギターのチャ・フンの3人が、秘密のアジトで熱いライブを繰り広げた。
本編終了後にはメイキングも衛星劇場独占で放送。
《セットリスト》
1. Flowerwork
2. Video Therapy
3. Born To Be
4. Star
5. YOUTH
6. Oh really.
7. Blue Moon
8. Rooftop -Japanese ver.-
9. I Think I Did
10. FLOWER FANTASY
11. Love You Like That
12. GOOD BAM
13. ANYWAY
14. 4242
15. Into You
16. Kick-Ass
17. Lupin
18. Songbird
19. Moonshot
20. Monster
21. The Real
22. Run
<encore>
23. The World Is Mine
24. Don’t Forget This
25. Stand By Me
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N.Flyingスペシャル
＜アンコール＞韓流スタージャックＳ★N.Flying
2020年/全4回
★CS衛星劇場にて、1月19日(日)午後1:00～他 放送！
N.Flying 2019 1st Hall Live in Japan
2019年11月29日/東京・中野サンプラザ
★CS衛星劇場にて、1月19日(日)午後2:00～ 放送！
N.Flying 2020 ZEPP TOUR “Amnesia”（2022年振替公演）
2022年10月9日/東京・Zepp Haneda
★CS衛星劇場にて、1月19日(日)午後3:45～ 放送！
N.Flying SH&HS ZEPP LIVE 2023 “HOWLING”
2023年9月15日/東京・Zepp Haneda
★CS衛星劇場にて、1月19日(日)午後5:35～ 放送！
「韓流スタージャックＳ」(C)衛星劇場
N.Flying SH&HS ZEPP LIVE 2023 “HOWLING”」SEIJIRO NISHIMI
★「N.Flyingスペシャル」詳細はこちら
https://www.eigeki.com/search?cnt_type=1&q=N.Flying&o=1(https://www.eigeki.com/search?cnt_type=1&q=N.Flying&o=1)
★「N.Flyingスペシャル」予告動画はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=0FewB1do5hE
★CS衛星劇場ご視聴はこちらから
https://www.eigeki.com/page/howto
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