「2024 N.Flying LIVE ″HIDE-OUT″ IN JAPAN」1月19日(日)テレビ初放送！N.Flyingライブ&バラエティも一挙放送！CS衛星劇場

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松竹ブロードキャスティング株式会社

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CS放送「衛星劇場」では、「2024 N.Flying LIVE “HIDE-OUT” IN JAPAN」を、1月19日(日)にテレビ初放送します。


韓国のロックバンドN.Flying(エヌフライング)が横浜・名古屋・大阪の3都市で開催したライブ『HIDE-OUT』 の中から、横浜で行われたライブの模様を放送。ドラマ「ソンジェ背負って走れ」に出演して話題を集めたイ・スンヒョプ(ボーカル)、ツインボーカルのユ・フェスン、ギターのチャ・フンの3人が熱いライブを繰り広げました。本編終了後にはメイキングも衛星劇場独占で放送します。


さらに、「N.Flyingスペシャル」と題して、過去の日本ライブや「＜アンコール＞韓流スタージャックＳ★N.Flying」(2020年)も放送しますので、あわせてお楽しみください！



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2024 N.Flying LIVE "HIDE-OUT" IN JAPAN


★CS衛星劇場にて、1月19日(日)午後8:00～10:30　テレビ初放送！



2024年10月29日/神奈川・KT Zepp Yokohama


[出演]N.Flying



5人組ロックバンドN.Flying(エヌフライング)が、韓国でも大盛況をおさめたライブ『HIDE-OUT』を日本の横浜・名古屋・大阪の3都市で開催。その中から横浜で行われたライブの模様を放送する。



キム・ジェヒョン(ドラム)、ソ・ドンソン(ベース)が入隊中のため、ドラマ「ソンジェ背負って走れ」に出演して話題を集めたイ・スンヒョプ(ボーカル)、ツインボーカルのユ・フェスン、ギターのチャ・フンの3人が、秘密のアジトで熱いライブを繰り広げた。


本編終了後にはメイキングも衛星劇場独占で放送。



《セットリスト》


1. Flowerwork


2. Video Therapy


3. Born To Be


4. Star


5. YOUTH


6. Oh really.


7. Blue Moon


8. Rooftop -Japanese ver.-


9. I Think I Did


10. FLOWER FANTASY


11. Love You Like That


12. GOOD BAM


13. ANYWAY


14. 4242


15. Into You


16. Kick-Ass


17. Lupin


18. Songbird


19. Moonshot


20. Monster


21. The Real


22. Run


<encore>


23. The World Is Mine


24. Don’t Forget This


25. Stand By Me



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N.Flyingスペシャル


＜アンコール＞韓流スタージャックＳ★N.Flying


2020年/全4回


★CS衛星劇場にて、1月19日(日)午後1:00～他　放送！



N.Flying 2019 1st Hall Live in Japan


2019年11月29日/東京・中野サンプラザ


★CS衛星劇場にて、1月19日(日)午後2:00～　放送！



N.Flying 2020 ZEPP TOUR “Amnesia”（2022年振替公演）


2022年10月9日/東京・Zepp Haneda


★CS衛星劇場にて、1月19日(日)午後3:45～　放送！



N.Flying SH&HS ZEPP LIVE 2023 “HOWLING”


2023年9月15日/東京・Zepp Haneda


★CS衛星劇場にて、1月19日(日)午後5:35～　放送！



「韓流スタージャックＳ」(C)衛星劇場


N.Flying SH&HS ZEPP LIVE 2023 “HOWLING”」SEIJIRO NISHIMI


★「N.Flyingスペシャル」詳細はこちら


https://www.eigeki.com/search?cnt_type=1&q=N.Flying&o=1(https://www.eigeki.com/search?cnt_type=1&q=N.Flying&o=1)



★「N.Flyingスペシャル」予告動画はこちら


https://www.youtube.com/watch?v=0FewB1do5hE



★CS衛星劇場ご視聴はこちらから


https://www.eigeki.com/page/howto



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