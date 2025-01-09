永野護「ファイブスター物語」コミックス18巻SPパックは、GTMゲートシオン マーク2をテーマに展開！　「Newtype Anime Market」限定、3/10（月）発売予定で予約受付中!!

株式会社KADOKAWA月刊ニュータイプ（KADOKAWA）にて連載中の「ファイブスター物語」（著：永野護）、コミックス18巻の2025年3月10日（月）発売に合わせ、GTMゲートシオン マーク2をテーマにしたOctober Beast特製ロングTシャツ・アクリルフィギュア、ツバンツヒ缶バッジ・ポストカード3枚組を詰め合わせたNewtype Anime Market SPパックが予約スタート！

月刊ニュータイプ（KADOKAWA）にて連載中の「ファイブスター物語」（著：永野護）、コミックス18巻の2025年3月10日（月）発売に合わせ、GTMゲートシオン マーク2をテーマにしたOctober Beast特製ロングTシャツ・アクリルフィギュア、ツバンツヒ缶バッジ・ポストカード3枚組を詰め合わせたNewtype Anime Market SPパックが予約スタート！

このたび、株式会社KADOKAWA(所在地：東京都千代田区／代表取締役社長：夏野剛）では、月刊ニュータイプ（KADOKAWA）にて連載中の永野護「ファイブスター物語」最新刊コミックス18巻（2025年3月10日発売予定／税込1,540円）に合わせ、当作品の大人気GTM（ゴティックメード）ゲートシオン マーク2 スピード・ブリンガーをテーマとしたOctober Beast特製ロングTシャツ（2色展開）・アクリルフィギュア、ツバンツヒ缶バッジ・ポストカード3枚組をセットにしたNewtype Anime Market SPパックを、公式オンラインショップ「カドスト」内「Newtype Anime Market」限定で予約受付開始いたしました。



購入方法と商品画像などのグッズ詳細は「カドスト」内「Newtype Anime Market」

https://store.kadokawa.co.jp/shop/brand/newtype/

にて公開中です。



※販売予定数に達した時点で受付を終了させていただく場合がございます。

※商品仕様や発送日は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※商品画像はイメージとなります。実際の商品と異なる場合があります。





●商品内容

ファイブスター物語 18 Newtype Anime Market SPパック（白黒2色、各M・L・XLの3サイズ）

税込各8,800円（税抜価格各8,000円)

発売日：2025年3月10日（月）予定



下記5点のNewtype Anime Market限定セット商品となります。

●ファイブスター物語 18

●October Beast「Z.A.P.空間高速移動ユニット ルナ・アインハルト＆GTMゲートシオン マーク2 スピード・ブリンガー ロングTシャツ」（白黒2色・全3サイズ）

●GTMゲートシオン マーク2 スピード・ブリンガー アクリルフィギュア

●ツバンツヒ缶バッジ

●ポストカード3枚組

●October Beast「Z.A.P.空間高速移動ユニット ルナ・アインハルト＆GTMゲートシオン マーク2 スピード・ブリンガー ロングTシャツ」（白黒2色・全3サイズ）

October Beast「Z.A.P.空間高速移動ユニット ルナ・アインハルト＆GTMゲートシオン マーク2 スピード・ブリンガー ロングTシャツ」（黒・全3サイズ）October Beast「Z.A.P.空間高速移動ユニット ルナ・アインハルト＆GTMゲートシオン マーク2 スピード・ブリンガー ロングTシャツ」（黒・全3サイズ）October Beast「Z.A.P.空間高速移動ユニット ルナ・アインハルト＆GTMゲートシオン マーク2 スピード・ブリンガー ロングTシャツ」（黒・全3サイズ）October Beast「Z.A.P.空間高速移動ユニット ルナ・アインハルト＆GTMゲートシオン マーク2 スピード・ブリンガー ロングTシャツ」（黒・全3サイズ）October Beast「Z.A.P.空間高速移動ユニット ルナ・アインハルト＆GTMゲートシオン マーク2 スピード・ブリンガー ロングTシャツ」（白・全3サイズ）October Beast「Z.A.P.空間高速移動ユニット ルナ・アインハルト＆GTMゲートシオン マーク2 スピード・ブリンガー ロングTシャツ」（白・全3サイズ）October Beast「Z.A.P.空間高速移動ユニット ルナ・アインハルト＆GTMゲートシオン マーク2 スピード・ブリンガー ロングTシャツ」（白・全3サイズ）October Beast「Z.A.P.空間高速移動ユニット ルナ・アインハルト＆GTMゲートシオン マーク2 スピード・ブリンガー ロングTシャツ」（白・全3サイズ）

「ファイブスター物語」ファッションアイテムを数多く手掛けているブランド「October Beast」による、ともにツバンツヒ設計によるルナ＆GTMゲートシオン・マーク2をモチーフとしたロングTシャツ。

ブランド過去最高の12版を超える14版の精密プリントを行ない、永野護をも驚愕、唸らせた逸品です！

色：白・黒

サイズ：各M・L・XL（全3サイズ）

素材：綿

製造国：ボディ：中国・ベトナム・ミャンマー プリント：日本

ファッションブランド「October Beast」とは……

かつてアニメ・漫画・映画・音楽とのTシャツコラボで一世を風靡した「MARS SIXTEEN」の中心人物にしてメインデザイナー・北山友之（LESS KITAYAMA TOMOYUKI）が新たに立ち上げたブランド。

「F.S.S.のグッズデザインはこの人に任せておけば大丈夫！」とは永野護の言。

https://octoberbeast.tokyo/

●GTMゲートシオン マーク2 スピード・ブリンガー アクリルフィギュア

GTMゲートシオン マーク2 スピード・ブリンガー アクリルフィギュア

最新のデザイン画を使用した、全高約158×全幅100mmの超大型アクリルフィギュア。作品ロゴも入った台座付きだ。

※前々々巻「15巻DXパック」付属のGTM"破烈の人形"アクリルフィギュア（全高約120mm）、前々巻「16巻DXパック」付属のGTM帝騎マグナパレス（全高約160mm）、前巻「17巻SPパック」付属のGTMツァラトウストラ（全高約110mm）と設定上のスケール感まで合わせてあります！ マグナパレス＆ツァラトウストラと並べて飾っていただけば!!

●ツバンツヒ缶バッジ

ツバンツヒ缶バッジ

Z.A.P.空間高速移動ユニット ルナ・アインハルト＆GTMゲートシオン マーク2 スピード・ブリンガーの生みの親、ストーイ・ワーナーことエルディアイ・ツバンツヒ、直径57mmの大型サイズ缶バッジです。

●「ファイブスター物語」ポストカード3枚組

「ファイブスター物語」ポストカード3枚組

月刊ニュータイプの表紙を飾ったゲートシオン マーク2（カリギュラカラー）、飛行形態（ミラージュカラー＆カリギュラカラー）。そして因縁の対決にヨーンと向かう天照家アゲハ型GTMモルフォの勇姿！

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●ファイブスター物語 18

ナカカラ防衛戦に臨むフィルモア帝国。戦場で窮地に陥るクリスティン・Vに対して、皇帝ダイ・グがくだした決断とは？ そして、ヨーン・バインツェルは因縁の相手、デコース・ワイズメルとついに接触を果たす……！

（著者）永野護

ファイブスター物語 18

判型：A5変形判

商品形態：コミック

ページ数：248





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