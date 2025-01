永野護「ファイブスター物語」コミックス18巻、発売決定記念！　GTMマグナパレス・破烈の人形・ダッカスの新作ラバープレイマット3種が「Newtype Anime Market」で予約受付中!!

株式会社KADOKAWA「ファイブスター物語」最新18巻の発売決定を記念して、ファッションブランド・October BeastのデザインによるGTMマグナパレス・破烈の人形・ダッカスの新作ラバープレイマット3種が初お目見え!

このたび、株式会社KADOKAWA(所在地:東京都千代田区/代表取締役社長:夏野剛)では、月刊ニュータイプ(KADOKAWA)にて連載中の永野護「ファイブスター物語」最新刊コミックス18巻(2025年3月10日発売予定/税込1,540円)の発売決定を記念して、ファッションブランド・October BeastのデザインによるGTMマグナパレス・破烈の人形・ダッカスの新作ラバープレイマット3種を、公式オンラインショップ「カドスト」内「Newtype Anime Market」で予約受付開始いたしました。





購入方法と商品画像などのグッズ詳細は「カドスト」内「Newtype Anime Market」https://store.kadokawa.co.jp/shop/brand/newtype/にて公開中です。※販売予定数に達した時点で受付を終了させていただく場合がございます。※商品仕様や発送日は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。※商品画像はイメージとなります。実際の商品と異なる場合があります。●商品内容「ファイブスター物語」ラバープレイマット(The MAGNAPALACE Imperial Gothicmade "The Knight of Gold")「ファイブスター物語」ラバープレイマット(The MAGNAPALACE Imperial Gothicmade "The Knight of Gold")

「ファイブスター物語」ラバープレイマット(GATEXION Mark3 DHARMAS "Haretsu no Ningyou")

「ファイブスター物語」ラバープレイマット(GATEXION Mark3 DHARMAS "Haretsu no Ningyou")

「ファイブスター物語」ラバープレイマット(DACCAS The Black Knight)

「ファイブスター物語」ラバープレイマット(DACCAS The Black Knight)

税込各3,300円(税抜価格各3,000円)

発売日:2025年3月下旬予定



永野護「ファイブスター物語」イラストとLESS北山によるグラフィックが融合!

カードゲーム用品から転じ、最近ではマウスパッド・デスクマットとしての使用する人も急増中とか。

●ファッションブランド「October Beast」とは……

かつてアニメ・漫画・映画・音楽とのTシャツコラボで一世を風靡した「MARS SIXTEEN」の中心人物にしてメインデザイナー・北山友之(LESS KITAYAMA TOMOYUKI)が新たに立ち上げたブランド。

「FSSのグッズデザインはこの人に任せておけば大丈夫!」とは永野護の言。

https://octoberbeast.tokyo/





(C)EDIT