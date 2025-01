【ラーメン屋の倒産率最多】それでも立ち向かう！私有地に再建、クラウドファンディング挑戦中！2/28(金)まで

麺場さかきや

愛知県岡崎市上里にあるラーメン屋「麺場さかきや」(住所:愛知県岡崎市上里2-20-8 上里ガーデンビル1F 店主:榊原巧)は近年の物価高騰、人員不足などを理由に私有地に新店舗を建設、規模縮小プロジェクトとして一部費用をクラウドファンディングで募っています。

麺場さかきやとは?

店主地元岡崎市の八丁味噌を使用した甘さと辛さが絶妙な徹底的に自家製にこだわった唯一無二の

濃厚坦々麺が看板商品です。2020年5月コロナ禍真っ只中にオープンし、ありがたいことに沢山の方に支えられて、ここまできました。ですが、近年のラーメン屋倒産率は増加し続け、当店もたび重なる物価高騰、光熱費高騰、そして慢性的な人員不足…。現店舗での規模とバランスが合っていないと判断し、私有地に再建すべくクラウドファンディングに挑戦中です!

◼︎期間 1月1日(水)~2月28日(金)

◼︎目標金額 500万円 (All or Nothing)

◼︎リターンの種類

・当店で使用できる食事券

・当店オリジナルTシャツ、コーチジャケット

◼︎店舗場所 名鉄於御所バス停付近(詳細は後日お知らせいたします)

◼︎発送時期 2025年4月

◼︎サイト:https://camp-fire.jp/projects/817234/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

~今後のスケジュール~

4月 飲食店営業許可証資格の取得

4月 物件の造作完了

2月末 クラウドファンディング終了

3月上旬 HP開発開始

4月中旬 新店舗オープン

4月上旬からリターン発送

再建しましたら、より最高の坦々麺を素敵なロケーションで皆様に提供出来ればと思います。

アットホームな地元のコミュニティの場としても繁栄できればと思っています。

◼︎関連リンク

HP:https://sakakiya-sakakiya.com/

Instagram:https://www.instagram.com/sakakiya_sakakiya?igsh=c3d2a3cxNnE2Y3p4

YouTube:https://youtube.com/playlist?list=PLnT9qqv_7nVQd-lJu6S3kLGHe5Fuhfgde&si=bzFI8DrZjOeFJGUT(https://youtube.com/playlist?list=PLnT9qqv_7nVQd-lJu6S3kLGHe5Fuhfgde&si=bzFI8DrZjOeFJGUT)

TikTok:https://www.tiktok.com/@user2843262362341?_t=ZS-8ssxNXWyjP5&_r=1(https://www.tiktok.com/@user2843262362341?_t=ZS-8ssxNXWyjP5&_r=1)

【お問い合わせ先】

店名:麺場さかきや

住所:〒444-2136 愛知県岡崎市上里2-20-8 上里ガーデンビル1F

TEL:0564-21-3600

E-mail:e2hmo_60s_1121@yahoo.co.jp

担当者:榊原