L’OCCITANE with MINGYU 第2弾シアハンドクリームで「Take time to care」。1/9～プレキャンや渋谷店POPUPも開催。

ロクシタンジャポン株式会社

SEVENTEENのMINGYUをアジアブランドアンバサダーに起用した、ロクシタンの「シア ハンドクリーム」の「Take time to care」キャンペーンが2025年1月9日(木)より開始します。このキャンペーンでは、自分自身と最も大切な人たちを思いやるという、シンプルながらも心温まるアクションを提案します。

1月9日(木)10時から、渋谷スクランブル交差点に位置するロクシタンSHIBUYA TOKYOと公式通販サイトにてMINGYUのバッグチャームセットが先着でもらえるキャンペーンを実施。さらにロクシタンSHIBUYA TOKYOでは、MINGYUの新ビジュアルを掲出したPOP UPイベントも開催します。

Take time to careキャンペーンサイト:https://jp.loccitane.com/aso(https://jp.loccitane.com/aso)

世界で活躍するSEVENTEENのMINGYUがアンバサダーを務める「Take time」キャンペーン。このキャンペーンでは、多忙を極める彼が自分をケアする姿を通して、忙しい毎日の中でも少しスローダウンして自分や大切な人をいたわる時間を持つことの豊かさを提案しています。

明日からアジア全域で公開される「Take time to care」キャンペーンの新動画では、MINGYUが特別な人を自宅に迎える準備をする親密な瞬間を垣間見ることができます。大切な人のためにパーフェクトなレコードを選ぶところから、ケーキを用意するところまで、すべてのしぐさに彼の思いやりが表れています。動画では、MINGYUがロクシタンのアイコン製品である「シア ハンドクリーム」で手をケアするシーンも。シアバターを20%という高濃度で配合したこの贅沢なハンドクリームは、深いうるおいを与えて肌を保護するハンドケアの必需品としてだけでなく、思いやりと気遣いのシンボルとして、愛と感謝を伝える贈り物としても最適です。

MINGYUは、愛用する「シア ハンドクリーム」についてこのように語っています。「L'OCCITANEを贈るのが好きなのは、贈られた人を本当に大切に思っていることが伝わるからです。シア ハンドクリームも素晴らしい贈り物だと思います。私はシア ハンドクリームをスケジュールの合間に使って、手を保護し、柔らかくなめらかに保っています」

時間をかけることの喜びをライフスタイルに取り入れることを提案するロクシタンならではの「Take time to care」キャンペーン。キャンペーンの詳細については、ロクシタンの公式通販サイトをご覧ください。

MINGYU バッグチャームセット プレゼントキャンペーンについて

【キャンペーン内容】

シア ハンドクリーム150mLを含むロクシタン製品を税込8,030円以上ご購入の方に先着で

MINGYU バッグチャームセットをプレゼントします。

【キャンペーン実施店舗・キャンペーン開始日】

■ロクシタン SHIBUYA TOKYO 1月9日(木)10:00~

■ロクシタン公式オンラインショップ 1月9日(木)10:00~

※シア ハンドクリーム30mLはプレゼント対象外となります。

※おひとり様1セットのみのお渡しとなります。

※プレゼントは先着順となります。なくなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。

ロクシタン SHIBUYA TOKYO のPOPUPイベントについて

実施期間:2025年1月8日(水)~2025年2月4日(火)

実施場所:ロクシタン SHIBUYA TOKYO

https://jp.loccitane.com/store?id=24OCST056

シア ハンドクリームについて

製品名:シア ハンドクリーム

容量・価格:150mL 4,070円(税込)

https://jp.loccitane.com/items/01MA150K22.html

シア*1が肌を保湿し、乾燥から保護。乾燥した手肌にたっぷりのうるおいを与え、

ヴェールをかけたように指先まで守ります。

植物由来成分*2がうるおいバランスを整え、なめらかな手肌に導きます。

*1:シア脂(保湿成分)、*2:ナタネ由来成分

ロクシタンについて

1976年に世界で最も生物の多様性に富んだ地、南仏プロヴァンスに生まれたロクシタン。以来、自然の恵みを享受し暮らしを芸術のように彩る、プロヴァンスのライフスタイルを届けてきました。自然と人に寄り添う「消費を再生に -Turn Consumption into Regeneration-」というブランドビジョンを掲げ、より美しい未来への変化を育んでいます。

MINGYU プロフィール

MINGYUは世界で活躍する13人組グループSEVENTEENのメンバー。HIPHOP TEAM所属。10月14日に発売された12th Mini Album「SPILL THE FEELS」は発売初週販売量(集計期間10月14日~20日)316万611枚を記録。2024年に発売されたK-POPアルバムの中で最も多い初動販売枚数(発売直後1週間のアルバム販売量)であり、発売1週間でトリプルミリオンセラーを唯一達成しました。11月27日に、JAPAN 4TH SINGLE「消費期限」を発売。日本レコード協会が発表した2024年11月度のゴールドディスク認定でダブル・プラチナ認定(50万枚以上)を受けました。2024年11月~12月には4大ドームでワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE]WORLD TOUR IN JAPAN」を開催しました。