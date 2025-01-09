BUFF、「Night Wellness Marche 美泉夜市」＠下北沢にBuff×BROOKSのランニングベースを出店！
ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)が取り扱うスペイン/バルセロナのネックウェア『Buff』(バフ)ブランドは、女性のための温活イベント「Night Wellness Marche 美泉夜市」に米国ランニングブランド「BROOKS」とタイアップした期間限定（2025年1月11日から1月22日）のランニングベースを出店いたします。
高いフィットネス効果・爽快感・気分を高めるランニングをファッショナブルで機能性に優れたBUFFとともに、文化の街「下北沢」でお楽しみください。ランニングで心地よい汗をかいた後には、温泉スパ（mineon）による心とからだへの深い癒しが得られる美泉夜市のスパ・サウナでからだも心もリフレッシュしていただけます。ランニングベースの開催期間中は、タオル等の美泉夜市の通常レンタル品に加えて、BROOKSシューズ・BUFFネックウエアもレンタルでき、重たい荷物は不要です。BUFF、BROOKSのインスタグラムフォロワーは、通常料金4,500円から500円引きの、4,000円で美泉夜市の利用が可能です。
【美泉夜市】 https://bisen.asia/
【BUFF】 https://zett-jpn.jp/buff/
【BROOKS】 https://brooksrunning.co.jp/
レンタル情報
- BUFF ORIGINAL ECOSTRETCHhttps://zett-jpn.jp/buff/buffproducts/products-category/348!385
【日本限定品】ORIGINAL AKAFUJI
【日本限定品】ORIGINAL MATSURI
【日本限定品】ORIGINAL HANABI
- BROOKS Ghost16（ゴースト16）
・BUFFブランドサイト
https://zett-jpn.jp/buff/
・ゼット オンラインショップ【BUFF】
https://zettshop.net/brand/buff
・BUFF Specialty Shop Byロッジ
https://shopping.geocities.jp/lodge-annex/
『BUFF』は、 優れた機能性とファッション性を備えたマルチヘッドウェア、世界60ヵ国で愛用されているスペイン発のアウトドアブランドです。
1枚で10通り以上の使い方が可能で、バンダナ・キャップ・ヘッドバンド・ネックウォーマー・ネッカチーフ・ヘアバンド・フェイスガード・フェイスマスク・キャップ・シュシュ・リストバンドなど、アレンジは自由自在。
【消費者・読者からのお問合せ先】
ゼット株式会社 お客様相談センター
フリーダイヤル：0120‐276‐010
E‐MAIL：custinfo@zett.co.jp
WEB：https://zett-jpn.jp/buff/