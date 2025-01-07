田淵広史（名古屋）が週間MVPに！第20節｜2024年12月28日～2025年1月5日 週間ベスト5【Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1】今こそ最高のフットサルを
一般社団法人日本フットサルトップリーグ
＜MVP｜GK＞
＜FP＞
※選出対象：第20節の全6試合
公式動画配信サービス「ＦリーグＴＶ」
価格：月額2,200円（税込）
2024年12月28日（土）～2025年1月5日（日）に実施したＦリーグ2024-2025 ディビジョン1 第20節の週間ベスト5を発表いたします。
■週間ベスト5（2024年12月28日～2025年1月5日）
＜MVP｜GK＞
田淵 広史（名古屋オーシャンズ）
＜FP＞
山中 翔斗（ペスカドーラ町田）
カイオ（しながわシティ）
清水 寛治（シュライカー大阪）
菊池 大介（湘南ベルマーレ）
※選出対象：第20節の全6試合
※選考協力：SAL(https://f-sal.com/)（@sal_japan(https://x.com/sal_japan)）
毎週木曜日18:00～ 実況でお馴染み福田悠＆長谷川ゆうが毎節の熱狂を振り返る「Ｆリーグダイジェスト」(https://www.fleague.jp/news/?p=64867)がＦリーグTVにて配信中！
■放送情報
公式動画配信サービス「ＦリーグＴＶ」
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価格：月額2,200円（税込）
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