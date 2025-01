全世界のコミック・マンガクリエイターを対象としたコンテスト第4回 「Global Comic Awards」を開催

株式会社セルシス

セルシスは、230以上の国と地域で累計1億人を超えるユーザーが登録するイラスト、マンガ、小説作品の投稿プラットフォーム「pixiv」と共同で、全世界のコミック・マンガクリエイターを対象としたコンテスト「Global Comic Awards」の第4回を、本日1月9日(木)より開催します。テーマ部門では、今回は「Memory」をテーマにした作品を募集します。

本コンテストの主旨に賛同いただいた、コミック業界に深く関わる国内外の20社が協力メディアとして、世界中から集まった作品を閲覧します。優れた作品には各協力メディアで作品発表のチャンスもあります。受賞作品は「pixiv」と、ゲスト審査員であるプロマンガ家のVelinxiさんとMichelle Lamさんによる審査で決定します。また、総合大賞、部門別大賞、優秀賞には、賞金や副賞として「CLIP STUDIO PAINT」を進呈します。



▼pixiv × CLIP STUDIO PAINT 第4回 「Global Comic Awards」

https://www.pixiv.net/contest/GlobalComicAwards2025(https://www.pixiv.net/contest/GlobalComicAwards2025)

「Global Comic Awards」は、2018年から2023年までセルシスが毎年主催した学生向けの「国際コミック・マンガスクールコンテスト」を拡張し、学生に限定することなく幅広いクリエイター層を対象とした国際的なコミック・マンガコンテストです。全世界のクリエイターを対象としたこのコミックコンテストは、世界中から作品を募集することで、様々な国や地域の熱意あるクリエイターに、腕試しや新たな表現・技術を学ぶ機会と、有力メディアとの出会いを提供します。「pixiv」との共催は2回目となり、初回共催時には1,500作品以上の作品が集まりました。

作品の応募は「pixiv」への投稿形式で行われるため、230以上の国と地域で累計1億人を越えるユーザーが登録する「pixiv」を通じて、広く多くの人々に作品を見てもらうことができます。

セルシスは今後も、世界各国の作品投稿プラットフォームと共同でコンテストを開催し、世界中のプロを目指す若いクリエイターに作品発表やデビューのきっかけを提供してまいります。

【pixiv × CLIP STUDIO PAINT 第4回 「Global Comic Awards」概要】

■ 応募部門と賞金・副賞



<総合大賞>

フリー部門またはテーマ部門から計1名

賞金:50万円

副賞:CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン 3年版



<フリー部門 大賞>

フリー部門から1名

賞金:15万円

副賞:CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン 3年版



<テーマ部門 大賞>

テーマ部門から1名

賞金:15万円

副賞:CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン 3年版



<優秀賞>

フリー部門、テーマ部門から計10名

賞金: 2万円

副賞:CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン 1年版

※日本国外に在住の方には、主催者が指定した日付のレートで米国ドルに換算し賞金をお支払いいたします



■ スケジュール

作品募集:2025年1月9日(木)~3月31日(月)23:59まで(日本時間)



■ 応募方法

pixivに登録し、下記のコンテスト参加タグをつけてオリジナルのマンガ作品を応募。

応募方法の詳細はこちらをご覧ください。

https://www.pixiv.net/contest/GlobalComicAwards2025



<フリー部門>

参加タグ:GlobalComicAwards2025_free

<テーマ部門>

参加タグ:GlobalComicAwards2025_Memory



■ 投稿について

・投稿形式:マンガ機能を用いた投稿(縦スクロールコミックも可)

・表現内容:オリジナル作品

・投稿数:複数作品の投稿可能(同じ作品を複数投稿することはできません)

・pixivでの公開範囲:全体に公開

・年齢制限:全年齢

・AI生成作品:選考対象外



■ 作品の原稿規定について

・ページ数:自由

・セリフ:自由(英語推奨)

・サイズ:自由

・形式:pixivに投稿可能なファイル形式(JPG、GIF、PNG)



■ 協力メディア

ジャンプTOON、KADOKAWA、TATESC COMICS、エンドルフィン、マグコミ、月刊コミックガーデン、コミックオギャー!!、エダマメCOMIC、ジーツーコミックス、まんがたり、コミックグロウル、コミック アース・スター、レッドセブン、少年サンデー、サンデーうぇぶり、Nemuki+、comicグラスト、Kana、Star Comics、シーモアコミックス



■ ゲスト審査員

Velinxi さん

X:https://x.com/Velinxi

Michelle Lam さん

Instagram:https://www.instagram.com/mewtripled/

YouTube:https://www.youtube.com/@mewTripled

■主催

株式会社セルシス

https://www.clipstudio.net/ja/

ピクシブ株式会社

https://www.pixiv.net/

pixivについて

「作品を介したコミュニケーション」にフォーカスしているクリエイターのためのSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)です。「創作活動を、もっと楽しくする。」という理念のもと作品(イラスト・マンガ・小説)の発表と交流に特化したサービスとして2007年9月よりサービスを提供しています。現在、1億人を超えるユーザーが登録しています。





株式会社セルシスについて

セルシスは、「クリエイションで夢中を広げよう」をミッションに掲げ、クリエイションを取り巻くすべての人をデジタル技術でサポートします。

イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」やコミュニティサービス「CLIP STUDIO」などの創作活動をサポートするサービスを通じて、世界中のみなさまが、クリエイションを通じた多彩な体験を楽しんでいただけるよう支援を行ってまいります。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/

X: https://x.com/clip_celsys

YouTube: https://www.youtube.com/c/CLIPSTUDIOchannel

Instagram: https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp



お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail: press@celsys.com



法人のお客様

https://www.celsys.com/clipsolution/