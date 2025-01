【ゴール至上主義】ゴールに突き刺すインパクトをもたらす　アディダス サッカースパイクSS25最新モデル「PREDATOR（プレデター）」登場

アディダス ジャパン株式会社

アディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:萩尾 孝平、以下 アディダス)は、ゴールを求める部活生のマストアイテムとして新たに生まれ変わったアディダス フットボールの代名詞ともいえるスパイク「PREDATOR(プレデター)」の最新モデルを2025年1月9 日(木)18:00から先行発売、2025年1月16 日(木)00:00から一般発売いたします。

アディダス フットボールでは、タッチ至上主義の「COPA(コパ)」、スピード至上主義の「F50(エフゴジュウ)」、ゴール至上主義の「PREDATOR(プレデター)(https://www.adidas.jp/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E9%9D%B4-%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC)」という3つのフランチャイズを展開。プレーヤーのスタイルやニーズに合わせたスパイクを追求し、アップデートを進めてきました。

アディダスのサッカースパイクの代名詞ともいえるアイコニックなフランチャイズ「PREDATOR(プレデター)」は、FIFAワールドカップ アメリカ 1994(TM)大会に向けて“ゴールを生むスパイク”として開発され、アディダス アスリートのレジェンドである、ジネディーヌ・ジダンやデビッド・ベッカムなど、フットボールの歴史に名を刻んだ多くの名プレーヤーにも愛用されました。2015年春に一度その歴史に幕を閉じましたが、その後、2018年から「コントロール」や「キック精度」をコンセプトに復活。そして30周年を迎えた2024年、原点である”ゴールを生むスパイク”に立ち返り、さらなるアップデートを遂げて話題を集めました。

そして今回登場するプレデターは、決定力で勝負する部活生に、ゴールを奪うためのマストアイテムとして、新たに生まれ変わります。アイコニックなフォールディングタンや、大胆なスリーストライプスなど、90年代初期を象徴するプレデターのDNAを踏襲しながら、 “より多くのゴールを奪いたい” というプレーヤーの想いに寄り添い、装いを新たにアップデートされています。

象徴的なプレデターのテクノロジーであるストライクスキンの配置をアップデートし、シュートを打つ際のボールへのグリップ力を高めたことで、正確なシュートを生み出すインパクトをもたらします。また、ボールタッチで主に使用する部分にクッションを施し、柔らかいタッチと快適なフィット感を提供。そして履き口には、足の形に合わせて自在に伸びるプライムニットが快適な足入れと履き心地に貢献します。

また、「PREDATOR ELITE HG/AG JAPAN(IE3760)」には、日本のサッカープレーヤーに向けて開発されたジャパンマイクロフィットラストを採用し、360°のフィット感、素足感覚を追求し、シューズと足のズレを防いだ、快適な履き心地をもたらします。

本コレクションはアディダス アプリ、アディダス オンラインショップ、アディダス ブランドセンターRAYARD MIYASHITA PARK、アディダス ブランドコアストア大阪、その他全国のアディダスお取り扱い店舗にて2025年1月9日(木)18:00から先行発売、2025年1月16日(木)00:00から順次発売いたします。

「PREDATOR(プレデター)」のテクノロジー

素足感覚の履き心地 ※ELITE HG/AGモデル対象

日本のサッカープレーヤーに向けて開発されたラストを採用。360°のフィット感、素足感覚を追求し、シューズと足のズレを防いだ、快適な履き心地。

インパクトを生むラバー

戦略的に配置されたラバーフィンがシュート時のボールへのグリップ力を高め、インパクトのある正確なシュートを生み出す。

柔らかなタッチ

ボールタッチで主に使用するエリアにクッションを施すことで、柔らかいタッチと快適なフィット感を提供。

自在に伸びる履き口

アディダス独自のニット素材「プライムニット」を履き口に採用。足の形に合わせて自在に伸びることで、快適な足入れとプレー中のフィット感に貢献。

土をつかむスタッド ※ELITE HG/AGモデル対象

硬さのあるハードグラウンドでグリップ性と耐久性を発揮。前足部内側にトライアングルスタッドが円形に配置されたことで、前後左右の俊敏な動きやターンをサポート。

「PREDATOR(プレデター)」着用選手コメント

南野 拓実選手 着用コメント

アップデートしたプレデターは、特にグリップ力が素晴らしいと思いました。このグリップ力があればどんな天候やピッチコンディションでも足元が安定して、力強いシュートが打てそうです。

ゴールを決めたいここ一番のタイミングで履きたいスパイクです。このスパイクでさらにゴールを奪い、チームを勝利に導きたいです。

西村 拓真選手 着用コメント

足なじみがとてもよく、ぴったりフィットするので、プレー中にストレスを感じさせないスパイクだなと思いました。

特にゴール前でのシュート時には、素早い反応ができるので、決定的なチャンスを逃すことなく、ゴールが期待できます。

プレデターがあれば自信を持ってシュートを打てます。

植木 理子選手 着用コメント

今回のプレデターを履いてみて、グリップ力が優れていて、試合でも安定したプレーができそうだなと感じました。履き心地もとても良いので、長時間の試合でも足が疲れにくいと思います。特にゴール前でのシュートの瞬間にしっかり力が伝わり、精度高くボールを扱うことができる感覚がありました。

新しくなったデザインもお気に入りです。

「PREDATOR(プレデター)」着用予定選手:

南野 拓実、西村 拓真、植木 理子、木村 誠二、鈴木 彩艶、

ジュード・ベリンガム、トレント・アレクサンダー=アーノルド、ガブリエル・ジェズス、ペドリ、アレッシア・ルッソ、カディディアトゥー・ディアニ 、アイタナ・ボンマティ他

ノベルティキャンペーン 概要

「ゴゴゴゴゴール プレデター買うと、プチデターもらえる。」

プレデターの新モデルローンチに際し、2025年1月9日(木)より、「ゴゴゴゴゴール」と題したキャンペーンを実施します。

本キャンペーンでは、対象のプレデターを購入した方にミニプレデターキーホルダー「プチデター」をプレゼントいたします。100個に1個「ゴールデンプチデター」が当たるかも!?

対象店舗:アディダス直営店及び、全国のアディダス取り扱い店舗のみ

※アディダスアプリ、アディダスオンラインショップは対象外となります。

※数量限定・無くなり次第終了いたします。

※画像はイメージです。デザインは一部変更になる場合がございます。

adiClubキャンペーン 概要

アディダスアプリ限定「ゴールデンプチデター」キャンペーン

アディダスアプリでは、adiClub会員限定で対象のプレデターをご購入した方に「ゴールデンプチデター」(ミニプレデターキーホルダー)が抽選で当たるキャンペーンを実施します。アプリで対象商品を購入後、キャンペーンサイトよりご応募ください。

アディダスアプリキャンペーンサイト:https://go.adidas.com/ihha/khfrdjn3

応募締切:2025年2月16日(日)23:59まで

※画像はイメージです。デザインは一部変更になる場合がございます。

「PREDATOR(プレデター)」商品ラインナップ

■ プレデター ELITE FT FG

\31,900 (税込)

2025年1月9日(木)先行発売

サイズ / 22.0~31.5cm

重量 / 210g(27.0cm片足)

商品番号 / ID8966

カラー / ルシッドレッド/フットウェアホワイト/コアブラック

■ プレデター ELITE FT AG

\31,900 (税込)

2025年1月9日(木)先行発売

サイズ / 22.0~31.5cm

重量 / 197g (27.0cm片足)

商品番号 / JR3117

カラー / ルシッドレッド/フットウェアホワイト/コアブラック

■ プレデター ELITE FG

\29,700 (税込)

2025年1月9日(木)先行発売

サイズ / 22.0~31.5cm

重量 / 204g (27.0cm片足)

商品番号 / ID3882

カラー / ルシッドレッド/フットウェアホワイト/コアブラック

■ プレデター ELITE AG

\29,700 (税込)

2025年1月9日(木)先行発売

サイズ / 22.0~31.5cm

重量 / 189g (27.0cm片足)

商品番号 / JH8896

カラー / ルシッドレッド/フットウェアホワイト/コアブラック

■ プレデター ELITE HG/AG JAPAN

\23,100(税込)

2025年1月16日(木)発売

サイズ / 22.0~29.5cm

重量 / 225g (27.0cm片足)

商品番号 / IE3760

カラー / ルシッドレッド/フットウェアホワイト/コアブラック

■ プレデター PRO HG/AG

\16,500(税込)

2025年1月16日(木)発売

サイズ / 24.5~31.5cm

重量 / 277g (27.0cm片足)

商品番号 / ID3825

カラー / ルシッドレッド/フットウェアホワイト/コアブラック

■ プレデター PRO FT HG/AG

\16,500(税込)

2025年1月16日(木)発売

サイズ / 24.5~31.5cm

重量 / 282g (27.0cm片足)

商品番号 / JR0443

カラー / ルシッドレッド/フットウェアホワイト/コアブラック

■ プレデター PRO TF

\16,500(税込)

2025年1月16日(木)発売

サイズ / 22.0~31.5cm

重量 / 330g (27.0cm片足)

商品番号 / ID3764

カラー / ルシッドレッド/フットウェアホワイト/コアブラック

※価格はすべて自店販売価格となります。

※重量には若干の個体差が生じる場合があります。

「PREDATOR(プレデター)」取り扱い店舗

アディダス ブランドセンター RAYARD MIYASHITA PARK

アディダス ブランドコアストア 大阪

その他全国のアディダスお取り扱い店舗

