【Peony】SNSで話題の新ライフスタイルブランドから体温でとろける新作リップバームが1月15日発売！

株式会社Ivy株式会社Ivy(アイビー)(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:イ・ジヘが展開するコスメブランド「Peony(ピオニー)」より、「メルティングクリームリップバーム」が2025年1月15日(水)に発売いたします。

Peony公式サイト:https://peonyofficial.jp

■シロップがとろけるように甘くて透明感のあるツヤを演出

保湿成分配合*で唇にたっぷり潤いを与えるうるうるテクスチャー

唇をしっかり保湿しながらリップクリーム感覚で使えます。

リップクリームのようにささっと品よく塗れる*保湿成分 シアーバター,ホホバオイル

■ティント効果と潤いを両立した、色落ちしにくい理想的リップバーム

顔色を華やかにする多幸感溢れるピンク4カラー誰でも顔色が華やぐポーチイン確定カラー

■保湿成分配合で重ね塗りするほどむっちりぷるんな仕上がり

カラーもツヤも長時間長持ち

保湿成分*を配合し、

ぷるっとツヤ玉のように仕上がりに。

リップクリームのように

ささっと品よく塗れるうるおいリップ

*シアーバター,ホホバオイル

■1カラーごとに異なるリボンボックスにお入れしてお届け

商品情報

商品名:Melting Cream Lip Balm メルティングクリームリップバーム

カラー:全4色

販売価格:\4,200 (税込\4,620)

発売日:2025年1月15日(水)19:00 オンラインストアより発売開始

Peonyについて

2024年4月に日本でローンチしたライフスタイルブランドで、韓国のユーザーからも反響を受け同年9月より発売開始。

I'm the heroine of my story 「私の物語のヒロインは私自身」を掲げ、Peonyを通して多くのお客様に自分自身を愛するきっかけづくりをお届けします。

Peony公式メディア

公式サイト:https://peonyofficial.jp

Instagram:https://www.instagram.com/peony_jp.official/

X(旧Twitter):https://x.com/peony_jp_info/

会社概要

社名:株式会社Ivy(株式会社アイビー)

代表者:代表取締役CEO イ・ジヘ

問い合わせ先:admin@ivycorp.org