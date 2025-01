¡Ø¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á¡ß¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡Ù¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¤æ¤é¤æ¤é¥¢¥¯¥ê¥ë¥­ー¥Û¥ë¥Àー¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É¤Ê¤É¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『おでかけ子ザメ×サンリオキャラクターズ』の商品6種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ(本社:東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『おでかけ子ザメ×サンリオキャラクターズ』の商品の受注を12月27日(金)より開始いたしました。

▼受注サイト:AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1428?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディングゆらゆらアクリルキーホルダー

子ザメちゃん、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、こぎみゅん、シナモロール、ポムポムプリン、ハンギョドン、ポチャッコ、バッドばつ丸のイラストをゆらゆら動くアクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「おでかけ子ザメ×ハローキティ ゆらゆらアクリルキーホルダー AMNIBUS特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 :単品 \880(税込), BOX \7,920(税込)

種類 :全9種

サイズ:本体:(最大約)75×51mm 厚み:3mm 特典:(約)67×61mm 厚み:3mm

素材 :アクリル

▼トレーディングアクリルカード

子ザメちゃん、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、こぎみゅん、シナモロール、ポムポムプリン、ハンギョドン、ポチャッコ、バッドばつ丸のイラストをアクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「おでかけ子ザメ×シナモロール アクリルカード AMNIBUS特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 :単品 \715(税込), BOX \6,435(税込)

種類 :全9種

サイズ:本体:(約)70×60mm 厚み:1mm 特典:(約)70×53mm 厚み:1mm

素材 :アクリル

▼トレーディングアクリルステッカー

子ザメちゃん、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、こぎみゅん、シナモロール、ポムポムプリン、ハンギョドン、ポチャッコ、バッドばつ丸のイラストをアクリルステッカーに仕上げました。

アクリルプレートタイプのステッカーです。

通常のステッカーとは違い、立体感のあるデザインとなっております。

パソコンやスマートフォンなど、身近な持ち物などに貼ってお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「おでかけ子ザメ×ポムポムプリン アクリルステッカー AMNIBUS特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 :単品 \715(税込), BOX \6,435(税込)

種類 :全9種

サイズ:本体:(最大約)43×37mm 厚み:1mm 特典:(約)45×38mm 厚み:1mm

素材 :アクリル

▼おでかけ子ザメ×サンリオキャラクターズ マルチデスクマット

子ザメちゃん、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、こぎみゅん、シナモロール、ポムポムプリン、ハンギョドン、ポチャッコ、バッドばつ丸のイラストをマルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 : \3,960(税込)

サイズ:(約)60×35cm

素材 :ポリエステル、ラバー

▼BIGアクリルスタンド

※画像は「おでかけ子ザメ×ハローキティ BIGアクリルスタンド」を使用しております。

子ザメちゃん、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、こぎみゅん、シナモロール、ポムポムプリン、ハンギョドン、ポチャッコ、バッドばつ丸のイラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 :各 \1,980(税込)

種類 :全9種(おでかけ子ザメ×ハローキティ、おでかけ子ザメ×マイメロディ、おでかけ子ザメ×クロミ、おでかけ子ザメ×こぎみゅん、おでかけ子ザメ×シナモロール、おでかけ子ザメ×ポムポムプリン、おでかけ子ザメ×ハンギョドン、おでかけ子ザメ×ポチャッコ、おでかけ子ザメ×バッドばつ丸)

サイズ:(約)13.8×8.7cm 台座:(約)13.5×3.5cm 厚み:3mm ※種類により異なる

素材 :アクリル

▼アクリルヘアクリップ2個セット

※画像は「おでかけ子ザメ×ハローキティ アクリルヘアクリップ2個セット」を使用しております。

子ザメちゃん、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、こぎみゅん、シナモロール、ポムポムプリン、ハンギョドン、ポチャッコ、バッドばつ丸のイラストをアクリルヘアクリップに仕上げました。

アクリル製のヘアクリップ2個セットです。

ヘアアクセサリーとしてはもちろん、カバンや小物につけたり、メモなどを挟んでお使いいただけます。

日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 :各 \880(税込)

種類 :全9種(おでかけ子ザメ×ハローキティ、おでかけ子ザメ×マイメロディ、おでかけ子ザメ×クロミ、おでかけ子ザメ×こぎみゅん、おでかけ子ザメ×シナモロール、おでかけ子ザメ×ポムポムプリン、おでかけ子ザメ×ハンギョドン、おでかけ子ザメ×ポチャッコ、おでかけ子ザメ×バッドばつ丸)

サイズ:(約)39×25mm 厚み:3mm

素材 :アクリル

▼サンリオデザインプロデュース・サンリオキャラクターズコラボについて

サンリオのキャラクターデザインの特徴のひとつである「かわいらしさ」を表現することにポイントをおき、キャラクターの新たな魅力を引き出している。

(C)ペンギンボックス・KADOKAWA/おでかけ子ザメ (C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656126