【サモンズボード】もうすぐ11周年！「Pre ANNIVERSARYイベント」開催！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

▶▶『サモンズボード』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20250109sbpt01(http://goe.bz/20250109sbpt01)

「Pre ANNIVERSARYイベント」

https://sb.gungho.jp/member/11th-anniversary/pre/index.html(https://sb.gungho.jp/member/11th-anniversary/pre/index.html)

『サモンズボード』は、サービス開始11周年を迎える2025年2月10日(月)に先駆けて、「Pre ANNIVERSARYイベント」を2025年1月9日(木)より開催いたします。

イベントの遊び方

対象ダンジョンのクリア報酬や、ミッション達成報酬などでさまざまなイベントポイントを入手できます。集めたイベントポイントは、交換所で「光結晶」やキャラクターなどと交換が可能なので、たくさん遊んで、たくさんゲットしましょう。

また、お馴染みの「サモランド」や「サモワールド」では、人気のダンジョンやランバトが再登場します。キャストたちと共に、パークをめいっぱい満喫しましょう。

サービス開始11周年まであとわずかです。「Pre ANNIVERSARYイベント」で準備しながら、「11周年アニバーサリーイベント」の開催をお待ちください。

◆「光結晶」をゲット!ログインボーナス実施!

イベント期間中にログインすると、「光結晶」を最大25個ゲットできます。毎日のログインをどうぞお忘れなく。

ログインボーナス実施!

◆お知らせメールで愉快な仲間たちをお届け!

2025年1月9日(木)以降にログインすると「王女と王子ヴィヴィアン&メルディン」など計3体のキャラクターをお知らせメールでお届けします。さらに、2025年1月20日(月)以降は「水風祭使ウィンディーネ&シルフ」を新たにお届けします。

お知らせメールでお届け!◆交換所で「光結晶」やキャラクターと交換!

イベントで集めた各種イベントポイントは、交換所にて「光結晶」やキャラクターなどと交換可能です。

最大15個の「光結晶」、「王女と王子ヴィヴィアン&メルディン」やユニークソウル「モモペンドール」の宝玉などもラインナップ。またサモンクリスタルは、「精霊の王たち」や「祝祭式:メイシン&シャオシン」などのキャラクターと交換可能です。

交換所で交換!◆スタミナ消費ミッションを実施!

スタミナ消費ミッションを2連続で実施します。

期間中、指定のスタミナ数を消費すると「光結晶」や各種育成素材などが手に入ります。スタミナを消費して段階的にミッションを達成し、全報酬の入手を目指しましょう。

スタミナ消費ミッション

【「Pre ANNIVERSARYイベント」開催期間】

2025年1月9日(木)メンテナンス後 ~ 2025年1月30日(木)メンテナンスまで

※各イベントの開催期間や詳細は公式サイトをご確認ください。

▶▶『サモンズボード』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20250109sbpt01(http://goe.bz/20250109sbpt01)

『サモンズボード』基本情報

タイトル: サモンズボード

ジャンル: ボードゲーム・RPG

対応機種: Android OS 6.0以上/iOS 12.0以上 (CPU A8以上)

公式サイト: https://sb.gungho.jp/

特徴:サモンズボード!それは4×4の召喚盤の上で繰り広げられるモンスターバトル。自分のモンスターを上手にあやつり、荒廃した世界に平和をもたらそう!

ロゴ

コピーライト表記:

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Android(TM)およびGoogle Play(TM)は、Google LLC の商標、または登録商標です。

※本資料に記載されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※掲載情報は、掲載時点のものです。