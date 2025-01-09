大フィルが下野竜也氏を指揮に迎えドボルザークの名曲で高槻市に来演

高槻市

令和7年3月20日（木曜日・祝日）、高槻城公園芸術文化劇場で大阪フィルハーモニー交響楽団による公演が開催。指揮者下野竜也氏とピアニスト小林海都氏を迎えて、ドボルザーク作曲「交響曲第8番」、シューマン作曲「ピアノ協奏曲イ短調」などクラシックの名曲を演奏します。

同楽団は、昭和22年、指揮者の朝比奈隆氏を中心に「関西交響楽団」という名称で創立。これまでに、第72回文化庁芸術祭優秀賞、第54回・第55回大阪文化祭賞など数々の実績をもつ、歴史ある交響楽団です。今回、指揮を務めるのは下野竜也氏で、第41回有馬賞、第80回中国文化賞などの受賞歴がある実力派の指揮者です。さらに、ピアノソリストは、2021年リーズ国際ピアノコンクールで46年ぶりに日本人歴代最高位を獲得した小林海都氏が務めます。ベートーベン作曲「歌劇「フィデリオ」序曲」、シューマン作曲「ピアノ協奏曲イ短調作品54」、ドボルザーク作曲「交響曲第8番ト長調作品88」を迫力ある演奏でお届けします。ぜひお越しください。

【イベント概要】

日時：令和7年3月20日（木曜日・祝日）15時開演（14時15分開場）

会場：高槻城公園芸術文化劇場 南館 トリシマホール（高槻市野見町6番8号）

アクセス：JR「高槻駅」より徒歩約13分。阪急「高槻市駅」より徒歩約8分

※ 公共交通機関をご利用ください

料金：A席 一般4500円（高槻文化友の会4000円、友の会グリーン3500円）

B席 一般3000円、25歳以下1000円

※ 全席指定

※ 未就学児入場不可

【関連ホームページ】

高槻城公園芸術文化劇場ホームページ

https://www.takatsuki-bsj.jp/tat/event/

【本件に関するお問い合わせ先】

高槻城公園芸術文化劇場

電話:072‑671‑9999（10時から17時まで）

休館：月曜日休館（祝日を除く）