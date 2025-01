「VIS」、人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」との別注アイテムを発売。大好評の「ハートカットバッグ」別注を含む、全3型を展開。

株式会社ジュン

株式会社ジュン(本社:東京都港区、代表取締役社長:佐々木進、以下「ジュン」) が展開する「VIS(ビス)」は、幅広い層から絶大な支持を得ている株式会社サンリオ(本社:東京都品川区、代表取締役社長:辻朋邦、以下「サンリオ」)のキャラクター「マイメロディ」と「クロミ」との別注アイテムを2025年1月24日(金)に発売します。

2025年は「マイメロディ」の50周年と「クロミ」の20周年という記念すべき年。すなおで明るい弟思いの女のコ「マイメロディ」と、自称マイメロディのライバル「クロミ」は、多様な「かわいい」を体現し、お互いの違いを補完し合う“メロクロ”な関係です。

この度、どんなシーンでも堂々と輝く女性のスタイルを提案するVISから、“一緒なら、もっとずっとかわいい”ふたりの“おそろい”アニバーサリーイヤーをテーマに、「マイメロディ」「クロミ」との特別なコレクションをリリースします。

ふたりをイメージしたカラーで、チャーム付きの「ハートカットバッグ」、「VIS」のロゴモチーフをあしらったフェイスポーチ、ゴールドメッキのチャームの全3型を展開。

各アイテムは、全国の「VIS」店舗およびジュン公式オンラインショッピングストア「J'aDoRE JUN ONLONE(ジャドール ジュン オンライン)」にて取り扱います。

ふたりのアニバーサリーイヤーのこの時期に「VIS」でしか手に入らない、特別なラインアップです。

特設サイト :https://www.junonline.jp/special/vis_mymelody_kuromi_25ss/

アイテムラインアップ

【マイメロディ&クロミ】VIS別注 ハートカットバッグ

ピンク(マイメロディ)ブラック(クロミ)

”楽しかったパーティ―の後に、お部屋でひと休みしているふたり。“をテーマに、「VIS」で大好評の「ハートカットバッグ」を、それぞれ「マイメロディ」と「クロミ」をイメージしたカラーで制作しました。コバステッチのカラーも変え、ふたりの雰囲気を表現しています。

チャームの裏には、アニバーサリーイヤーのロゴを施した特別仕様となっています。

品番:BVX75010

価格:\7,909(税込)

サイズ:F

【マイメロディ&クロミ】VIS別注 フェイスポーチ

ピンク(マイメロディ)ブラック(クロミ)

「マイメロディ」と「クロミ」のフェイスをふわふわのフェイクファーで作成し、「VIS」のロゴプレートとポーチの引手にはハートモチーフをあしらいました。

内装にはポケットがあり、小物も分けて収納可能。ハンドルつきで持ち運びもしやすい仕様です。

品番:BVI75010

価格:\4,389(税込)

サイズ:F

【マイメロディ&クロミ】VIS別注 チャーム

ピンク(マイメロディ)ブラック(クロミ)

ウィンクする「マイメロディ」と「クロミ」の、ぷっくりと艶のあるとしたマルチチャーム。リボンとハートドクロのモチーフは、ふたりがくつろぐためのクッションです。

それぞれの世界観を表現したパステル調のカラーとゴールドメッキを合わせ、ファンシーに仕上げました。

チャームは取り外し可能なので、付ける位置を調整できます。

品番:BVZ75010

価格:\2,189(税込)

サイズ:F

「マイメロディ」と「クロミ」について

<プロフィール>

「マイメロディ」:すなおで明るい、弟思いの女のコ。宝物は、おばあちゃんが作ってくれた、かわいいずきん。お母さんといっしょにクッキーを焼くのが好きで、好きな食べ物は、アーモンドパウンドケーキ 。

誕生日:1月18日

公式キャラクターページ :https://www.sanrio.co.jp/character/mymelody/

「クロミ」:自称マイメロディのライバル。乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック!?イケメンがだ~い好き。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。

世界中をクロミ化するため奮闘中!

誕生日:10月31日

公式キャラクターページ :https://www.sanrio.co.jp/characters/kuromi/アニバーサリーイヤー公式サイト :https://www.sanrio.co.jp/specialsite/mymelody50kuromi20/

「VIS」について

“cheer up LADY ”をコンセプトに掲げるレディースファッションブランド。

爽やかな色気とカッコ良さを融合させた服を通じて、毎日が自信と笑顔に満ち溢れどんなシーンでも堂々と輝く女性の活躍を応援します。

ブランドサイト :https://www.visjp.com/オンラインストア :https://www.junonline.jp/vis/Instagram(@vis_jp) :https://www.instagram.com/vis_jp/

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655742