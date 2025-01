世界で最もプレイされている MOBA ゲーム『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』　ディズニーの『アナと雪の女王』にインスパイアされたアイテムが登場　魅惑的な氷の世界を体験しよう

Proxima Beta Pte. Ltd.

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』を開発するTiMi Studio Groupと販売するLevel Infiniteは本日、Disney Gamesとのコラボレーションとして、ディズニーの『アナと雪の女王』にインスパイアされたゲーム内アイテムの提供開始を発表します。これによりプレイヤーの方々は、特別なゲーム内イベント参加や『アナと雪の女王』をテーマとした甄姫と西施のスキン獲得などを通して、世界的な大ヒット映画の魔法をご体験いただけます。

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は現在iOSとAndroidでご利用可能です。

以下URLより無料でダウンロードいただけます。

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/honor-of-kings/id1619254071

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja)

忘れられないコラボレーションに乞うご期待![動画: https://www.youtube.com/watch?v=3FknTKm01kA ]



今回のエキサイティングなイベントは、これまで開催されていた「氷祭りイベント」の爽快な結末として年度を締めくくり、2025年新年祝賀の幕開けとなります。

魔法の雪片が『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』の世界に降り注ぎ、魅惑的な風景の世界に変え、冬のワンダーランドの舞台ができあがります。甄姫と西施が魔法の雪片に触れると、衣装が新たなものに変わり、冬の魔法を解き放つ準備が整います。ミニオンたちも楽しさに抗えず、オラフの衣装を着て、プレイヤーを氷の祭典で歓迎します。アイコニックな氷の城からインスピレーションを受けた没入型インターフェースで、プレイヤーの方々は真に鮮やかな体験を楽しむことができます。

さらに、本日1月9日(木)から2月2日(日)の期間中、『アナと雪の女王』をテーマにした2人のヒーロー用のスキンをアンロックできます。(甄姫 - 雪の巡り逢いと西施- 雪の巡り逢い)

魅力的な報酬獲得への旅はここから始まります!

メインイベント:西施のスキン - 雪の巡り逢いをアンロックしよう!

ミッションを完遂してトークンを獲得し、ショップで特別な報酬と交換しましょう。

ログイン報酬:毎日ログインするだけで、ユニークなアバターフレームをゲット。お見逃しなく!

バトル報酬:バトル中にラッフルチケットを獲得しよう!特別報酬イベントでチケットを使えば、美しい甄姫のスキン - 雪の巡り逢いを手に入れるチャンスです。

これら魔法のようなアイテムを手に入れるチャンスをどうぞお見逃しなく!

本コラボレーションの詳細や最新情報については、『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』の公式ウェブサイト(https://www.honorofkings.com/global-en/)や公式SNSをチェックしてください。

*1自社調べ https://www.timistudios.com/tencents-timi-studios-sets-world-daily-active-user-record-as-mobile-moba-honor-of-kings-hits-100-million-dau/

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』について



TiMi Studio Groupが開発する『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は世界で最も人気のあるモバイル MOBA となり、登録ユーザー数は2億人を超え、毎日1億人以上のプレイヤーがチーム戦のスリルを楽しんでいます。多様なキャラクターや細部まで描かれた戦場デザインに加え、ハンス・ジマー、久石譲、ハワード・ショアなど世界的に有名な作曲家が手がけた音楽が特徴となっており、プレイヤーをユニークでカラフルな世界に引き込みます。『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は、無料プレイながら、自由なプレイで公平に勝てるバトルシステムに誇りを持っており、成功はプレーヤーの費やした金額ではなく、プレーヤーのスキルと戦術によって決まります。 『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は、アマチュアからプロまでの競技プレイをサポートする、活発なeスポーツエコシステムの本拠地でもあります。『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』の詳細については、公式サイト(https://www.honorofkings.com/global-en/)や公式X(https://x.com/hok_jp)、Facebook(https://www.facebook.com/hokglobalesports)、Youtube(https://www.youtube.com/@HoKJapanEsports)やInstagram(https://www.instagram.com/hok_global_esports)をご覧ください。

Level Infiniteについて



Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲーム体験をいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『PUBG MOBILE』や『Honor of Kings』、『勝利の女神:NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』やGrinding Grinding Gear Gamesの『Path of Exile2』などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイトwww.levelinfinite.com/ja/(http://www.levelinfinite.com/ja)や公式Xx.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。

TiMi Studio Groupについて



Tencent Games の子会社である TiMi Studio Group は、世界をリードするビデオゲーム開発および運営チームであり、世界中のプレイヤーに提供するエンターテイメントの質の向上に努めています。中国の深圳に本社を置き、モントリオール、ロサンゼルス、シアトル、シンガポール、上海、成都にオフィスを構えるTiMiは、これまでに様々なジャンルと複数のプラットフォームにわたり、高品質で創造性の高いゲームを忠実に作り上げてきました。2008年に設立されたTiMiは、『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』、『爆走ドリフターズ』、『アリーナ・オブ・ヴァラー』 など、一連のヒットタイトルを開発してきました。 またTiMiは世界最大級ゲームブランドの信頼できるパートナーとして、『コール オブ デューティ モバイル』、ポケモン初の戦略的チームバトルゲーム『Pokemon UNITE』、そして今後リリースされる『Age of Empires Mobile』などのAAAタイトルを制作しています。TiMi Studio Groupについての詳細は、LinkedInの@timistudios(https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFK4nGZtHDQtQAAAZNtb66AdN9bdQVf1ZV-a7ooGCRoZ50oxHp_xQ_DJBclBI-FL9szmE10aUTy6jw0fdGO5FEPznGVzee4gYqUY1FS0uIJ9cFHJrRm4JDX0YWwZ4WtLvP2jJU=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ftimistudiogroup%2F)をご覧ください。