LAFORET GRAND BAZAR＋ラフォーレ市場 開催1月23日（木）～1月27日（月）最大80～90％OFF！日替わり企画から館外ブランドのアイテムまで勢揃い

ラフォーレ原宿では、1月23日(木)~1月27日(月)の5日間、「LAFORET GRAND BAZAR + ラフォーレ市場」を開催します。

「LAFORET GRAND BAZAR」では、館内ショップの人気アイテムが最大80~90%OFFになるほか、「A.M.B POP UP SHOP」「あんさんぶるスターズ!!追憶セレクション」といったPOP UP SHOPで、普段のラフォーレ原宿では手に入らない特別なアイテムも展開。

恒例の日替わり企画には、「サンプル大放出」「ワゴンセール」などの定番企画はもちろん、一推し商品がパンパンに詰まった袋を販売する「パンパン 詰め放題」など、毎日新鮮にお買い物をお楽しみいただけるよう、さまざまなタイムセールをご用意します。エントランスには5日間日替わりでワゴンが出店。館内外の人気ブランドがさらにお得なアイテムや掘り出し物を販売します。

また、LAFORET GRAND BAZAR期間中、2F GOOD MEAL MARKETでは、日頃の感謝を込めて、通常600円~920円のメニューをサンキュープライス(税込390円/対象メニューは日替わり/各日先着100名様限定)で提供します。

「ラフォーレ市場」では、館全体が“ファッション・カルチャーの市場”となり、アイシングクッキーの人気アーティスト「COOKIEBOY」、国内流通の少ないアイテムを中心に植物から香水・アパレルまで幅広く取り扱う「月泥棒」、職人技を活かしたPVCシューズのブランド「bench」など、セール以外のお買い物にも充実したラインナップを揃えます。「ラフォーレ市場」のビジュアルや装飾には今注目のキャラクター「パペットスンスン」(CHOCOLATE Inc. 所属)が登場し、館内を楽しく盛り上げます。

初日の1月23日(木)には、スペシャルゲストとしてガチャピン・ムックも来館!

5日間限定の「LAFORET GRAND BAZAR」「ラフォーレ市場」をお楽しみください。

■特設HP https://www.laforet.ne.jp/gb_winter2025/(https://www.laforet.ne.jp/gb_winter2025/)

■告知動画 https://youtu.be/RT-HyNnBw5A(https://youtu.be/RT-HyNnBw5A)

■期間中、館内情報をリアルタイム発信 Xアカウント @Laforet_SALE

https://x.com/laforet_sale(https://x.com/laforet_sale)

LAFORET GRAND BAZAR - セール企画

■エントランスワゴン

毎日、ラフォーレ原宿玄関前にワゴンが登場!お得な掘り出し物も多数ご用意します。

[会場] 1F 正面エントランス

[参加店舗]

1月23日(木) ANDGEEBEE / SHEEP / YZ(yutori shop)※

1月24日(金) Alley Tokyo / ANDGEEBEE / AS KNOW AS PINKY / SHEEP / YZ(yutori shop)※

1月25日(土) Alley Tokyo / Ank Rouge / AS KNOW AS PINKY / SHEEP / YZ(yutori shop)※

1月26日(日) Ank Rouge / AS KNOW AS PINKY / LHP WOMEN / SHEEP / YZ(yutori shop)※

1月27日(月) LHP WOMEN / SHEEP / YZ(yutori shop)※

※YZ(yutori shop):YoungerSong / HTH / My Sugar Babe / BROKEN BASE / CENTIMETER / genzai /BALLSY.BROTHERS / StudentApathy

■朝チケ

開館前にお越しいただいた方、ラフォーレカード会員の方、ラフォーレ原宿公式Instagram (@Laforet_H) フォロワーの方などに、

セール価格からさらに10%OFFになる「朝チケ」をプレゼント。

(対象店舗のみ、開店~午後2時まで使用可能)

■ここが底値

「ここが底値」のPOPが付いているラックやアイテムはグランバザール終了までお値段据え置きをお約束。

■セット割

まとめて買うほどお得なタイムセール企画。

2点以上セットで買うとさらにお買い得。

■ラフォーレカード割

館内でのラフォーレカードのご利用で、ご請求時、お買い上げからさらに5%OFF。即日発行可能な「仮カード」のご入会も対象となります。

※お会計時ではなく、ご請求時に5%OFFとなります。

※5%OFF後の金額に対して、ご利用金額100円につき2%(日曜日は3%)のポイント付与となります。

※iD、Apple Pay等の非接触IC決済および各種コード決済ご利用分は対象外となります。ただしラフォーレカードをApple Pay等に登録してQUICPayとしてご利用いただいた場合は対象となります。

※一部サービス対象外店舗がございます。

<毎日15時!日替わり企画>

1月23日(木)

■Laforetだけ

ラフォーレ限定アイテムや特別企画、驚きのプライスなど

「ラフォーレだけ」を集めたスペシャルタイムセール。

1月24日(金)

■サンプル大放出

普段店頭には並ばない秘密のサンプル品を大放出するタイムセール企画。一点ものやサンプル品など、レアなアイテムが揃います。

1月25日(土)

■ワゴンセール

店頭に設置したワゴンやラックで、お買い得アイテムを一挙に販売します。

1月26日(日)

■パンパン 詰め放題

一押しアイテムがパンパンに詰まった袋を販売。

お客様ご自身が詰め放題に参加できる場合も!?

1月27日(月)

■最終タイムセール -時限値引き-

在庫一斉売り尽くしの最終値下げ。

1月28日(火)20:00ごろスタート

■一夜限りの最終セール!真夜中のグランバ

グランバザール終了後の一晩だけ、通販サイト「ラフォーレ原宿オンライン」でセール開催。

LAFORET GRAND BAZAR - GOOD MEAL MARKET

\390(Thank you) PRICE MENU

2F GOOD MEAL MARKETでは、日頃のご愛顧に感謝し、サンキュープライス=390円のお得なメニューが登場。

1月23日(木)

■ovgo Baker Meiji St.(オブゴベーカー メイジストリート)

Sweet Strawberry Scokie 700円(税込)→390円(税込)

クッキーとスコーンを合わせた、外はサクサク、中はほろほろ食感の“スコッキー”に、ホイップクリームと苺ジャムをトッピング。

1月24日(金)

■1F キッチンカー おいもとバター

北海道甘熟じゃがバター 700円(税込)→390円(税込)

北海道・とかち井上農場の雪蔵貯蔵庫で2年熟成した糖度約12度のこだわりのメークインにバターをトッピング。

1月25日(土)

■MILK MILK MILK!(ミルク ミルク ミルク)

ミルクボトル(カフェラテ) 880円(税込)→390円(税込)

こだわりミルクとコク深いコーヒーをたっぷり使った、まろやかなカフェラテです。

1月26日(日)

■二吉軒監修 豆漿日和 / ノナラパール

(ニヨシケンカンシュウ ドウジャンビヨリ/ノナラパール)

・タピオカと台湾焙煎烏龍ミルクティーM

・パッションフルーツブラックティーM

どちらも600円(税込)→390円(税込)

ノナラパールおすすめドリンク。2種類からお選びいただけます。

1月27日(月)

■Guzman y Gomez(グズマン イー ゴメズ)

ライトサイズチキンブリトー 920円(税込)→390円(税込)

野菜、米、チーズをトルティーヤで巻いた、バランスのよい人気No.1メニュー。

LAFORET GRAND BAZAR - POP UP SHOP

LAFORET GRAND BAZAR限定で、館外ブランドのセールアイテムや、

「あんさんぶるスターズ!!追憶セレクション」のアニメの場面写を使用したグッズも登場!

1 月23 日(木)~1 月27 日(月)

■A.M.B POP UP SHOP

AMBIDEXグループによる、期間限定POP UP SHOP。

l'atelier du savon、bulle de savonなどのセールアイテムを揃えます。

1月23日(木)~2月3日(月)

<オンリーショップ>

■あんさんぶるスターズ!!追憶セレクション

あんさんぶるスターズ!!追憶セレクション『エレメント』『クロスロード』『チェックメイト』のポップアップストアが2025年1月23日(木)より開催!アニメの場面写を使用したグッズや、立ち絵グッズなどオリジナルグッズや、新商品も数多く販売します。グッズ購入金額1会計1,000円(税込)ごとにランダムでラフォーレ原宿限定の「場面写ポストカード」を1枚プレゼント。

事前予約受付等の詳細については下記リンクよりご確認ください。

https://t.livepocket.jp/t/p_id4

ラフォーレ市場

普段のラフォーレ原宿では出会えないショップやクリエイターが出店します。

LAFORET GRAND BAZAR + ラフォーレ市場 - PRESENT

■「パペットスンスン」ノベルティ

館内ショップで1会計3,000円(税込)以上お買上げの方に、ラフォーレ市場の広告ビジュアルに起用された「パペットスンスン」のオリジナルステッカーをプレゼント。

ステッカー引換方法: 5F・3F・1F 各階中央階段横の専用カウンターで、1会計3,000円(税込)以上のレシートをご提示ください。

※「パペットスンスン」ステッカーは無くなり次第終了となります。

LAFORET GRAND BAZAR + ラフォーレ市場 - SPECIAL GUEST

初日の1月23日(木)に、ガチャピン・ムックが来館!

スペシャルゲストとして「LAFORET GRAND BAZAR」「ラフォーレ市場」を応援します。

(C)ガチャムク

LAFORET GRAND BAZAR + ラフォーレ市場 - 広告ビジュアル

■LAFORET GRAND BAZAR : 受肉

グランバザールは、未知の自分を見つけられる場所。まるで新しい肉体を「受肉」するように、ファッションは自分自身の可能性を広げてくれる。「LAFORET GRAND BAZAR」を構成するアルファベットによって象られた人間が、ファッションによって新しい自分へと「受肉」する姿を表現しました。

■ラフォーレ市場 : パペットスンスン

6才のスンスンと仲間たちがくり広げるふんわりパペットムービー。 ラフォーレ原宿との初タイアップである「ラフォーレ市場」では、広告ビジュアルを飾るほか、ノベルティのオリジナルステッカーにも登場。

X(旧Twitter):https://twitter.com/puppet_sunsun

YouTube:https://www.youtube.com/c/puppetsunsun

Webサイト:https://puppetsunsun.com

クリエイティブディレクター: 鈴木健太

アートディレクター(グランバザール): 坂本倫久

アートディレクター(ラフォーレ市場): 飯塚朋未

音楽:星宮とと + Telematic Visions

制作: Think & Craft

LAFORET GRAND BAZAR + ラフォーレ市場 - イメージ

■2024年夏 開催時の様子

■ LAFORET GRAND BAZAR PR動画

https://youtu.be/l7x-qwTDTJs