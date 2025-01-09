¥¢¥¯¥·¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¼¡À¤ÂåÊ¡Íø¸üÀ¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢HQ¡×¤òÆ³Æþ
¥¢¥¯¥·¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ COO¡§°ËÆ£ Ê¸Î´¡Ë¤Ï¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒHQ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºäËÜ¾ÍÆó¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤òAI³èÍÑ¤Ç¸ÄÊÌºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡¢¼¡À¤ÂåÊ¡Íø¸üÀ¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢HQ¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢HQÆ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¿Í¤¬³è¤¤ë¡¢¿Í¤ò³è¤«¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò¼´¤Ë¡¢¿Íºà¤ò»ñ¸»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ñËÜ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½ñÀÒ¹ØÆþÊä½õ¤ä»ñ³Ê¼èÆÀ»Ù±ç¤Ê¤É¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡Íø¸üÀ¸¤Ï·Ð±Ä¡¦ÁÈ¿¥¿Í»ö¤ÎÅÚÂæ¤È¹Í¤¨¡¢²ÝÂê¤òÀ°Íý¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÅê»ñ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢HQ¡×¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡¢½ÀÆð¤Ê±¿ÍÑ¡¢AI¤Ë¤è¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥Éµ¡Ç½¤Ë¤è¤ëÍøÍÑÎ¨¤äÍÑÅÓ¤Î¸«¤¨¤ë²½¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½¾¶È°÷¤¬¼«¤éÍøÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤òÁª¤Ù¤ë¼ê¸ü¤¤Ê¡Íø¸üÀ¸¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤½¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤ò¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊ¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤ò¹âÅÙ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏÊ¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤Î½¼¼Â²½¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤Î¶¯²½¤ä¡¢½¾¶È°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å¡¢ÁÈ¿¥¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢HQ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢HQ¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¼Ò°÷¤Ë°ìÄê³Û¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»Ùµë¤·¡¢¼Ò°÷¤¬¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¥á¥Ë¥åー¤ò¼«Í³¤ËÁªÂò¡¦ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¥×¥é¥ó¡ÊÁªÂò·¿Ê¡Íø¸üÀ¸¡Ë¡×¤Ë¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ì¥³¥á¥ó¥É¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µìÍè·¿Ê¡Íø¸üÀ¸¤ò¡ÉºÆÈ¯ÌÀ¡É¤·¤¿¡¢½¾Íè¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö¼¡À¤Âå·¿¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¡×¤Ç¤¹¡£
https://hq-hq.co.jp/cafeteria
¢£¥¢¥¯¥·¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ë¶ÈÍýÇ°¡Ö¿Í¤¬³è¤¤ë¡¢¿Í¤ò³è¤«¤¹¡£¡×¤ò¼´¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤Î¡Ö²ÝÂê²ò·è¤È²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ¡¢Àµ¼Ò°÷ºÎÍÑ¡¢¥Õ¥êー¥³¥ó¥µ¥ë¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥³¥ó¥µ¥ë¤Ê¤É¤òÊ£¹çÅª¤Ë¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¯°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ä¼«Î§Åª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¡¢³èÌö¤Î¾ì¤Î¹¤¬¤ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¿Íºà¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤é¤æ¤ëÁÈ¿¥¤Ç¥·¥§¥¢¤µ¤ì¡¢½Û´Ä¤·Â³¤±¤Æ¤æ¤¯¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©¡§2002Ç¯4·î
»ñËÜ¶â¡§759É´Ëü±ß
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¿ÍºàÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà¾Ò²ð¤ª¤è¤Ó¥¹¥¥ë¥·¥§¥¢¤ÎÊ£¹ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë»ö¶È
½¾¶È°÷¿ô¡§137Ì¾¡Ê2024Ç¯9·îËö¸½ºß¡Ë
µòÅÀ¡§ÅìµþËÜ¼Ò¡¢Âçºå¥ª¥Õ¥£¥¹
ÅìµþËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®4-8 ¹íÄ®¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥·¥Æ¥£6F¡Ê¼õÉÕ¡Ë
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://axc-g.co.jp/