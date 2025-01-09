°ÂÄêÀ¤È²÷Å¬À¤òÄÉµá¤·¤¿¥Æ¥Ë¥¹¥·¥åー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡ÖGEL-RESOLUTION X¡×¤òÈ¯Çä
¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢²£Êý¸þ¤Ø¤ÎÆ°¤¤äÀÜÃÏ»þ¤Î°ÂÄêÀ¤È²÷Å¬À¤òÄÉµá¤·¤¿¥Æ¥Ë¥¹¥·¥åー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡ÖGEL-RESOLUTION X¡Ê¥²¥ë¥ì¥¾¥ê¥åー¥·¥ç¥óX¡Ë¡×7ÉÊÈÖ¤ò¡¢1·î10Æü¤«¤é¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¸¶½É¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤·¡¢1·î17Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊÅ¹¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ÖGEL-RESOLUTION¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥Ùー¥¹¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Çº¸±¦¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä°ÂÄêÀ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥×¥ìー¥äー¤Ë¸þ¤±¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£2007Ç¯¤ËºÇ½é¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¡¢º£²ó¤¬10ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥æー¥¶ー¥Æ¥¹¥È¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î4¤Ä¤Î¹½À®Í×ÁÇ¤«¤é¤Ê¤ëÅö¼ÒÆÈ¼«¤ÎÀß·×»×ÁÛ¡ÖASICS Design Philosophy¡Ê¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¡Ë¡×¤Ë½¾¤¤¡¢¿ÈÂÎ¤È¿´¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¥¤ì¤¿¹½Â¤Àß·×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥Ã¥É¥½ー¥ë¡Ê¹ÃÈï¤È·¤Äì¤Î´Ö¤ÎÃæ´Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥óºà¡Ë¤Ï¡¢Á°Éô¤Ë·ÚÎÌ¤Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥©ー¥àºà¡ÖFLYTEFOAM¡Ê¥Õ¥é¥¤¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¸åÉô¤Ë·ÚÎÌ¤ÇÈ¿È¯À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥©ー¥àºà¡ÖFF BLAST PLUS ECO¡Ê¥¨¥Õ¥¨¥Õ¥Ö¥é¥¹¥È¥×¥é¥¹¥¨¥³¡Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖFF BLAST PLUS ECO¡×¤ÏºÆÀ¸²ÄÇ½¤Ê¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÁÇºà¤òÌó24%»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥©ー¥àºà¤Ç¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥·¥åー¥º¤Ø¤ÎºÎÍÑ¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£Á°Éô¤È¸åÉô¤Ë°Û¤Ê¤ëÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄêÀ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥åー¥º¤Î³°Â¦¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡¢ÊÉ¾õ¤Î¼ù»é¥Ñー¥Ä¤òÂç¤¤¯ÇÛ¤·¤¿¡ÖDYNAWALL¡Ê¥À¥¤¥Ê¥¦¥©ー¥ë¡Ë¡×¹½Â¤¤ò°ú¤Â³¤ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¸±¦¤ØÆ°¤¤¤¿ºÝ¤Ë¼ù»é¥Ñー¥Ä¤¬Â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¡¢¥Ñ¥ïー¥í¥¹¤òÍÞÀ©¤·¡¢µÕÊý¸þ¤Ø¤ÎÎÏ¶¯¤¯ÁÇÁá¤¤ÀÚ¤êÊÖ¤·¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢Á°Éô³°Â¦¾®¤æ¤ÓÉôÊ¬¤ò¤¯¤êÈ´¤¯¤³¤È¤Ç¡¢²£Êý¸þ¤Ø¤Î°ÂÄêÀ¤òÂ»¤Ê¤ï¤ºÂÅö¤¿¤ê¤ò²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ã¥Ñー¡Ê¹ÃÈï¡Ë¤Ï¡¢·¤¤Ò¤â¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢Â¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¹½Â¤¡ÖDYNALACING¡Ê¥À¥¤¥Ê¥ìー¥·¥ó¥°¡Ë¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·¤¤Ò¤â¤ÈÏ¢Æ°¤µ¤»¤ÆÄù¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ìー¥äー¤¬¹¥¤ß¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò´ÊÃ±¤ËÄ´Àá¤Ç¤¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ÈÍ¥¤ì¤¿¥Ûー¥ë¥ÉÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»¥Ù¥¢¥È¥ê¥¹¡¦¥¢¥À¥Ã¥É ¥Þ¥¤¥¢Áª¼ê¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡¿ WTA¥·¥ó¥°¥ë¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°16°Ì¡Ê2025Ç¯1·î9Æü»þÅÀ¡Ë¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤È¤È¤â¤Ë¡ÖGEL-RESOLUTION X¡×¤Î³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥·¥åー¥º¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤â¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤ÎÍú¤¿´ÃÏ¤ä°ÂÄê´¶¤Ï¡¢¥²ー¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ãー¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÆ°¤¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¼«¿®¤¬¥³ー¥È¾å¤Ç°ã¤¤¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£¥Æ¥Ë¥¹¤Ï¡¢Â¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¢¤êÂ¤¬ÅÚÂæ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥·¥åー¥º¤òÍú¤¯¤³¤È¤ÏÀ®¸ù¤Î¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢¡ÖGEL-RESOLUTION X¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¤è¤êÎÉ¤¤¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡»³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹ ¥³¥¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥Ã¥È¥¦¥¨¥¢Åý³çÉô ¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉô ¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Áー¥à Ã«³ÀÍºÈô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖGEL-RESOLUTION X¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¤È¤·¤ÆºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë°ÂÄêÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ìー¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»¡ÖASICS Design Philosophy¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤¬Äê¤á¤¿¡¢¿ÈÂÎ¤È¿´¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¥¤ì¤¿¹½Â¤Àß·×¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅö¼ÒÆÈ¼«¤ÎÀß·×»×ÁÛ¡£¿Í¤ò¾ï¤ËÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿²Ê³ØÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢¿ÈÂÎ¤äÆ°¤¤ÎÆÃÄ§¤ò¤¢¤é¤æ¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë ¡Ö¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡Ê¿Í´ÖÃæ¿´¤Î²Ê³Ø¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸¦µæ¥Ý¥ê¥·ー¤ÏÊÑ¤¨¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë4¤Ä¤Î¼çÍ×Ê¬Ìî¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¼´¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥æー¥¶ー¥Æ¥¹¥È¡ÊÀÇ½É¾²Á¤È¥æー¥¶ー¤Î´¶³ÐÅª¤ÊÃåÍÑ¥Æ¥¹¥È¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È´¶À¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥¢¥¹¥êー¥È¤ò»Ù¤¨¤ë²Ê³ØÅª¸¦µæ¡Ë
¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ÊÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ½ÉÊ¹Í»¡¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¥×¥í¥»¥¹¤Î¹½ÃÛ¡Ë
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ê»ñ¸»¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤äCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Î¹½ÃÛ¡Ë
¡»¾¦ÉÊ³µÍ×
¡ÚÃËÀÍÑ¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/20802/table/233_1_32e3001ffb2829dc59df22b3f9697a51.jpg ]
¢¨·¤Äì¤Î²èÁü¤Ï¥ªー¥ë¥³ー¥ÈÍÑ¤Ç¤¹
¡Ú½÷ÀÍÑ¡Û
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/20802/table/233_2_8859da29ff20c338c4c060cf1057d86e.jpg ]
¢¨·¤Äì¤Î²èÁü¤Ï¥ªー¥ë¥³ー¥ÈÍÑ¤Ç¤¹
¡»¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸
https://www.asics.com/jp/ja-jp/mk/tennis#gel-resolutionx