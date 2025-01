【京都国立近代美術館】美術館デビュー応援企画「リング・リング・ロング」を開催（2025年1月18日～3月16日）

文化庁

びじゅつかん の ながーい おへや に

おおきな まる が やってきた

きょう は びじゅつかん に いってみよう!

小さなお子さんといっしょに美術館でのびのび過ごしてみませんか。2025年1月から3月までの期間限定で、美術館の1階ロビーに、お子さんとご家族の方が、リラックスしてくつろいだり、大きな作品との出会いを楽しんだりできるようなソファやテーブル、手を動かして制作できるアクティビティなどが登場します。ベビーカーでの来場歓迎、親子やお友だちどうしのおはなしもOK、大人だけでくつろぐのもOK、赤ちゃんが泣いちゃってもOKです。

会期中には制作ワークショップも実施します。

どんなことができる?

ロングリングソファにすわる

ロングリングテーブルでつくる、あそぶ

お面ワークショップに参加する

そのほか、すごし方はいろいろ!

どんなひとたちがつくったの?

VUILD(空間デザイン・家具製作)

VUILDは「生きる」と「つくる」が繋がる社会をビジョンに、デジタルテクノロジーで建築産業の変革を目指す設計集団です。建築や内装、場作りを手がけるチームVUILD DESIGNではワークショップを行いながら専門家でなくても誰もが自分たちの場所を自分たちでつくれるようなサポートを行っています。近年のプロジェクトに、CNC加工機「ShopBot」で制作したピクニックツールや遊具を設置した『TOKYOMIDTOWN OPEN THE PARK 2023』や、すてないモジュール什器「タウンユニット」を用いた『RAKUTEN OPTIMISM 2023』のキッズスペースデザイン、日本科学未来館の「地球環境」をテーマにした展示『プラネタリー・クライシス』の設計など、多数。

どんなところ?(京都国立近代美術館のロビーについて)

琵琶湖疏水に面した美術館1階のロビーは、いつでもだれでも訪れることができるフリーゾーンです。壁にはイギリス人作家のリチャード・ロングが1996年に描いた大きな作品があり、訪れる人たちをいつも出迎えています。

関連イベント

1.「みんなでつくるリングロングお面ワークショップ~つくったお面をあつめて展示デビューしよう!」

日 時:2月15日(土)11~12時、13~14時、15~16時の3回実施

対 象:4歳以上(保護者同伴)*ぜひ親子でご参加ください

定 員:30組(各回10組程度まで)、ウェブサイトからの事前申込制

参 加 費 :無料

2.クロージングイベント

本プロジェクトのデザインを担当したVUILD DESIGNのメンバーと美術館スタッフが、今回の企画を振り返ってトークを行います。

日 時:3月16日(日)予定

開催概要

美術館デビュー応援企画「リング・リング・ロング」

会 期:2025年1月18日(土)~3月16日(日)

開館時間:10時~18時 ※3月7日と14日を除く金曜日は20時まで(入館は閉館の30分前まで)

休 館 日 :月曜日および3月11日(火)、12日(水)は休館

(ただし、2月24日(月・休)は開館し25日(火)は休館)

会 場:京都国立近代美術館 1階ロビー

参 加 費 :無料(展覧会を鑑賞する際は別途観覧料が必要)

対 象:美術館が初めてのお子さんとそのご家族、ほか、どなたでも

主 催:京都国立近代美術館

助 成:Adobe Foundation

H P:https://www.momak.go.jp/

*このプログラムは、子ども達が芸術に触れる機会の拡大を目指す国立美術館全体の取り組みである「Connecting Children with Museums」のひとつで、Adobe Foundationのご支援のもと実施されています。

Connecting Children with Museums initiative is supported by the Adobe Foundation.

「Connecting Children with Museums」のその他の取り組みについては、以下よりご覧いただけます。

https://odekake.artmuseums.go.jp/