【ロイズ】ナッツ × ジャンドゥーヤ × クッキーの３層仕立て！新商品「ロイズフロランタンサンド」を期間・数量限定で1月9日に発売。

株式会社ロイズコンフェクト

株式会社ロイズコンフェクト（北海道札幌市）は、ザクザク食感でナッツの魅力を存分に楽しめる「ロイズフロランタンサンド」を、2025年1月9日よりロイズ通信販売・ロイズ直営店にて販売開始しました。

▼ロイズフロランタンサンド【新商品】【期間・数量限定】

3種のナッツとクッキーでジャンドゥーヤをサンド

キャラメルコーティングして焼き上げたピスタチオ・アーモンド・くるみの3種のナッツと、オレンジの風味がさわやかなクッキーで、ナッツが香るまろやかなチョコレートをサンド。ザクザクとした食感と、3層のバランスが絶妙なフロランタンです。

こだわりの3層

【上の層】：ピスタチオ・アーモンド・くるみをキャラメルコーティングし、薄めに焼き上げたフロランタン。

【真ん中の層】：ホワイトチョコレートにアーモンドプラリネ・ヘーゼルナッツプラリネ・ヘーゼルナッツペーストを合わせたジャンドゥーヤ。

【下の層】：糖漬けした細かなオレンジピールを入れた、オレンジのさわやかな後味が広がるクッキー。

商品名：ロイズフロランタンサンド

内容量：4個

価 格：税込1,188円（本体価格1,100円）

▼プチトリフ[ピスタチオ]【期間・数量限定】

＼ピスタチオの旨みを味わう、限定のトリフにも注目！／

香ばしいピスタチオの味わい豊かなトリフ

ピスタチオのペーストと、アーモンド・ヘーゼルナッツのペースト、さらにピスタチオクランチをコクのあるミルクチョコレートに加え、表面にもピスタチオクランチをまぶしました。香ばしいピスタチオの味わいの後に、ナッツの旨みとミルクチョコレートのコクがまろやかに広がる、ピスタチオの味わい豊かなトリフです。

商品名：プチトリフ[ピスタチオ]

内容量：12個

価 格：税込1,485円（本体価格1,375円）

■ロイズ通信販売

上記商品ご注文期間：2025年1月9日～3月12日

（お届け希望日：2025年1月12日～3月15日）

※ご注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

公式オンラインショップ：https://www.royce.com/

TEL：0120-373-612（ロイズ通販センター）



■ロイズ直営店

上記商品は2025年1月9日より販売中。

※各店商品がなくなり次第、販売を終了いたします。

東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・

ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合がございます。

営業状況は当社公式ホームページの店舗情報（ https://www.royce.com/brand/shop/(https://www.royce.com/brand/shop/) ）でご確認ください。

【ロイズ通信販売限定】最大7％OFF！早期割引キャンペーンを1月9日より開催！

【ロイズ公式オンラインショップ】https://www.royce.com

バレンタインデー時期よりもお早めのご注文・お届けでお得になるキャンペーンを開催。ぜひご利用ください。

▼キャンペーン内容

下記期間中、お届け先1件につき、商品代金7,000円以上(税込/送料・手数料別)のお買い上げが対象です。

◆ロイズ公式オンラインショップ(https://www.royce.com)からのご注文がお得！

【商品代金から7％OFF】

ご注文期間：2025年1月9日(木)～1月17日(金)

お届け希望日：2025年1月12日(日)～1月23日(木)

【商品代金から5％OFF】

ご注文期間：2025年1月9日(木)～1月27日(月)

お届け希望日：2025年1月24日(金)～2月2日(日)

◆電話・FAX・はがきからのご注文

【商品代金から3％OFF】

ご注文期間：2025年1月9日(木)～1月27日(月)

お届け希望日：2025年1月12日(日)～2月2日(日)

《賞味期限について》

各商品の賞味期限は、準備や発送などに時間をいただくため、お届け時点では公式オンラインショップ記載の期限より短くなります。賞味期限1ヶ月と記載の商品は、発送日を含め21日程度、賞味期限45日と記載の商品は発送日を含め25日程度の日持ちのものが届く可能性がございます。2月14日(バレンタインデー)よりも早い賞味期限のものが届く可能性がありますのでお使いになる日にちをご確認の上、お届け日をご指定ください。

《注意事項》

１.お酒・お酒を含む詰め合わせ商品・スキンケア商品・手提げ袋・バレンタイン限定袋・保冷袋はキャンペーンの対象外です。

２.商品代金(税込)より割引させていただきます。送料・手数料は割引の対象外です。

３.インターネットからのご注文は、ロイズ公式オンラインショップ(https://www.royce.com)のみが対象です。

４.期間中、何度でもご利用いただけます。

この時期お電話でのご注文は大変混み合いますので、ぜひ、よりお得な公式オンラインショップをご利用ください。

【ロイズ公式オンラインショップ】https://www.royce.com/

【Instagram ＠royce_jp】https://www.instagram.com/royce_jp/

【Instagram ＠royce.chocolate_jp】https://www.instagram.com/royce.chocolate_jp/

【Facebook】 https://www.facebook.com/chocolate.royce

【LINE公式アカウント】https://lin.ee/kQaeuHU