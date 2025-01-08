ドローン登録講習機関向け２５ｋｇ限定解除訓練機レンタル開始

株式会社ROBOTIX JAPAN

株式会社ロボティクスジャパン（所在地：茨城県坂東市 代表取締役 佐々木 弘之）とドローン・ジャパン株式会社（所在地：東京都千代田区 代表取締役：勝俣喜一朗）は、最大離陸重量２５kg未満の限定変更に係る実地試験＆講習用の専用ドローン（DMTER M16）と、今後の安定・安全な運用のためのドローン運用管理クラウドサービス「DOP SUITE(R)(ドップスイート)」をパッケージにした製品を提供開始しました。 また、パッケージ提供に関しては、グループ教習機関などに適した長期レンタルも開始する。（5年レンタルで\72,000～（税別）/月にて）

参照：https://www.drone-j.com/dopsuite-rental/

パッケージ内容

・DMTER M16（機体本体、プロポ２台、バッテリー3本、専用充電器）

（ https://robotixjapan.com/training-machine ）

・DOP SUITE(R)(ドップスイート) （ドローン運用管理クラウドサービス）

（ https://www.drone-j.com/dop_lp_products/ ）

・ドローン運用 講師トレーニングコンテンツ（オプション）

・レンタル時のパッケージ提供価格 72,000円～（税別）/月（5年レンタル）

（３年レンタルも可能）

・機体保険・賠償保険

特長

・２５ｋｇ限定解除の実習講座が開設可能なパッケージ

・ドローン教習機関がグループでも導入しやすいレンタル提供が可能

・２５ｋｇ限定解除機の運用に必要な機体管理がDOP SUITE(R)(ドップスイート)を通じて可能

・機体管理を中心としたドローン運用のための講座を開くためのコンテンツ提供が可能（オプション）

DMTER M16 仕様（農業用散布機講習機としても使用可能）

展開サイズ 2300×2240×813mm

格納サイズ 1025×580×430mm

最大離陸重量 38.6kg

バッテリー 44.4V 22000mAh

最大飛行速度 5m/s

耐風性能 5m/s

最大到達距離 300m

飛行時間 20分（無負荷時）

散布ユニット タンク容量16L、散布面積2ha

DOP SUITE(R)(ドップスイート)の機能

ドローン機体管理

・機体管理（ドローン情報）

・飛行レポート

・機体アラート

・機体ログデータの管理

・ファームウェア管理（バージョン管理）

・ドローンの飛行記録との連動

オペレーター管理

サポート連携

＜問い合わせ先＞

株式会社ロボティクスジャパン 宮本

・メールアドレス contact@robotixjapan.com

ドローン・ジャパン株式会社 春原

・メールアドレス：info@drone-j.com