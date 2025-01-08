ドローン登録講習機関向け２５ｋｇ限定解除訓練機レンタル開始
株式会社ロボティクスジャパン（所在地：茨城県坂東市 代表取締役 佐々木 弘之）とドローン・ジャパン株式会社（所在地：東京都千代田区 代表取締役：勝俣喜一朗）は、最大離陸重量２５kg未満の限定変更に係る実地試験＆講習用の専用ドローン（DMTER M16）と、今後の安定・安全な運用のためのドローン運用管理クラウドサービス「DOP SUITE(R)(ドップスイート)」をパッケージにした製品を提供開始しました。 また、パッケージ提供に関しては、グループ教習機関などに適した長期レンタルも開始する。（5年レンタルで\72,000～（税別）/月にて）
参照：https://www.drone-j.com/dopsuite-rental/
パッケージ内容
・DMTER M16（機体本体、プロポ２台、バッテリー3本、専用充電器）
（ https://robotixjapan.com/training-machine ）
・DOP SUITE(R)(ドップスイート) （ドローン運用管理クラウドサービス）
（ https://www.drone-j.com/dop_lp_products/ ）
・ドローン運用 講師トレーニングコンテンツ（オプション）
・レンタル時のパッケージ提供価格 72,000円～（税別）/月（5年レンタル）
（３年レンタルも可能）
・機体保険・賠償保険
特長
・２５ｋｇ限定解除の実習講座が開設可能なパッケージ
・ドローン教習機関がグループでも導入しやすいレンタル提供が可能
・２５ｋｇ限定解除機の運用に必要な機体管理がDOP SUITE(R)(ドップスイート)を通じて可能
・機体管理を中心としたドローン運用のための講座を開くためのコンテンツ提供が可能（オプション）
DMTER M16 仕様（農業用散布機講習機としても使用可能）
展開サイズ 2300×2240×813mm
格納サイズ 1025×580×430mm
最大離陸重量 38.6kg
バッテリー 44.4V 22000mAh
最大飛行速度 5m/s
耐風性能 5m/s
最大到達距離 300m
飛行時間 20分（無負荷時）
散布ユニット タンク容量16L、散布面積2ha
DOP SUITE(R)(ドップスイート)の機能
ドローン機体管理
・機体管理（ドローン情報）
・飛行レポート
・機体アラート
・機体ログデータの管理
・ファームウェア管理（バージョン管理）
・ドローンの飛行記録との連動
オペレーター管理
サポート連携
＜問い合わせ先＞
株式会社ロボティクスジャパン 宮本
・メールアドレス contact@robotixjapan.com
ドローン・ジャパン株式会社 春原
・メールアドレス：info@drone-j.com