【とんかつしゃぶしゃぶミヤチク】 お肉の自販機”肉ガチャ” トントン拍子でお参りすると*大大吉が当たるかも!?*当選確率が大幅にUPするおみくじ企画を開催中！

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株式会社ミヤチク

株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する【とんかつしゃぶしゃぶミヤチク】にて、店舗入口横にあるお肉の自販機”肉ガチャ”は1/7(火)～1/13(月)までの期間限定で、おみくじ企画を開催中です！2025年の運試しにガチャを回してみてはいかがでしょうか？





【自販機 営業時間】8:00～22:00


【対象店舗】とんかつしゃぶしゃぶミヤチク(宮崎市)


【とんかつしゃぶしゃぶ直売店】https://miyachiku.jp/store/


【とんかつしゃぶしゃぶレストラン】https://rest.miyachiku.jp/tonshabu/




2,000円ガチャ購入で直売店価格2,500円以上の


商品が必ず出てくる！


大大吉が出ればお得な詰め合わせBOXをGET！






店舗情報


［とんかつ・しゃぶしゃぶミヤチク直売店］


電話：0985-89-3729


住所：〒880-0833　宮崎県宮崎市昭栄町173-5


営業時間：10:00～17:30


定休日：毎週月曜日　※祝日の場合は翌火曜日





［とんかつ・しゃぶしゃぶミヤチクレストラン］


　住所　　：〒880-0833　宮崎県宮崎市昭栄町173-5


　電話番号：0985-89-2989


　店舗ＨＰ：https://rest.miyachiku.jp/tonshabu/


　予約サイト：https://r.gnavi.co.jp/6ahwu0yc0000/






株式会社ミヤチク 【会社概要】

●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3


●電話：0986-62-2901


●会社HP：https://miyachiku.jp/


●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/


●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/


●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/


　➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］


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