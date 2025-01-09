【とんかつしゃぶしゃぶミヤチク】 お肉の自販機”肉ガチャ” トントン拍子でお参りすると*大大吉が当たるかも!?*当選確率が大幅にUPするおみくじ企画を開催中！
株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する【とんかつしゃぶしゃぶミヤチク】にて、店舗入口横にあるお肉の自販機”肉ガチャ”は1/7(火)～1/13(月)までの期間限定で、おみくじ企画を開催中です！2025年の運試しにガチャを回してみてはいかがでしょうか？
【自販機 営業時間】8:00～22:00
【対象店舗】とんかつしゃぶしゃぶミヤチク(宮崎市)
【とんかつしゃぶしゃぶ直売店】https://miyachiku.jp/store/
【とんかつしゃぶしゃぶレストラン】https://rest.miyachiku.jp/tonshabu/
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2,000円ガチャ購入で直売店価格2,500円以上の
商品が必ず出てくる！
大大吉が出ればお得な詰め合わせBOXをGET！
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店舗情報
［とんかつ・しゃぶしゃぶミヤチク直売店］
電話：0985-89-3729
住所：〒880-0833 宮崎県宮崎市昭栄町173-5
営業時間：10:00～17:30
定休日：毎週月曜日 ※祝日の場合は翌火曜日
［とんかつ・しゃぶしゃぶミヤチクレストラン］
住所 ：〒880-0833 宮崎県宮崎市昭栄町173-5
電話番号：0985-89-2989
店舗ＨＰ：https://rest.miyachiku.jp/tonshabu/
予約サイト：https://r.gnavi.co.jp/6ahwu0yc0000/
株式会社ミヤチク 【会社概要】
●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3
●電話：0986-62-2901
●会社HP：https://miyachiku.jp/
●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/
●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/
➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］
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