ニーニー、シャオ・ジャンとともに新しい年の幕開けを祝う最新広告キャンペーン

株式会社ケリングジャパンCourtesy of GucciCourtesy of Gucci

グッチはグローバル・ブランドアンバサダーのニーニーとシャオ・ジャンを起用した新しい広告キャンペーンで家族の絆や伝統をたたえながら、巳(ヘビ)年である2025年の幕開けを祝います。

クリエイティブ・ディレクターのサバト・デ・サルノのヴィジョンのもとに制作されたこの広告キャンペーンは、2つの家族の心温まる瞬間を捉えています。それぞれの家を繋ぐ窓越しに映し出された光景は、時が流れても変わることのない本物の絆を思い起こさせます。新しい年の始まりを祝うひと時を通じて、愛する人々はより親密になり、毎年繰り返される家族の伝統の温かさと団らんの喜びが永遠の絆を育みます。

ニーニーはこの広告キャンペーンについて次のように述べています。「2025年は巳年が巡ってきますが、スネークはグッチの世界と深く結びついているモチーフです。グッチのスペシャルセレクションには、スネークのエレガントなフォルムと俊敏さが表現されていてとても魅力的です。私が出演している広告キャンペーンでは再会の物語を通じて、新年の幸せを願う気持ちを温かく思い出に残るものとして表現しています」

シャオ・ジャンも思いを語りました。「巳年の新年に向けたグッチのスペシャルセレクションには、卓越したクラフツマンシップと独創的なディテールが組み合わされ、独自の美学により祝祭のムードがモダンに表現されています。グッチのグローバル・ブランドアンバサダーとして、今年も新年の広告キャンペーンに参加できたことを嬉しく思います。特別な瞬間に集う喜びを皆さんと分かち合いたいと思います」

Courtesy of GucciCourtesy of GucciCourtesy of GucciCourtesy of Gucci

巳年の幕開けを記念し、グッチはブランドの伝統的なモチーフのひとつであるスネークのエレガントな姿にインスピレーションを得たスペシャルセレクションを展開します。グッチのアーカイブコードと現代的なクリエイティビティが融合したアイテムに、変容、再生、そして時を超えた魅力を象徴するスネークのモチーフが巧みに織り込まれています。

セレクションのすべてのアイテムには流れるような動きのスネーク モチーフがあしらわれ、2種類の目を引くカラーコンビネーション(グッチ ロッソ アンコーラ&ピンク、グッチ ロッソ アンコーラ&ブルー)で表現されています。その洗練されたカラーパレットはデザインを引き立てるとともに、晴れやかな祝祭のムードを高めます。フローラ スカーフではスネークがシルクの繊細なテクスチャーを滑るように動き、アーカイブ パターンと調和しながら咲き誇る花々の中に溶け込んでいます。また、アクセサリーやウェアではGGパターンにスネークが絡むようにあしらわれ、そのエレガントな表情でグッチのシグネチャーパターンにミステリアスでスペシャルな雰囲気をもたらしています。

Courtesy of GucciCourtesy of GucciCourtesy of GucciCourtesy of GucciCourtesy of Gucci

セレクションの主役として、グッチ ロッソ アンコーラのパテントレザー製でインソールにスネーク モチーフをあしらった〔グッチ ホースビット1953〕ローファー、ベージュ&エボニーのオリジナルGGキャンバスにスネーク ディテールが施された〔グッチ リウェブ〕スニーカーも登場します。また、グッチ ロッソ アンコーラのパテントレザーにエナメル製のラウンド型エンブレムを組み合わせた〔グッチ ブロンディ〕バッグがセレクションの洗練された魅力を際立たせています。

祝祭の華やかなカラーで彩られたこのセレクションは、大切な人への心を込めたギフトや、深く心の刻まれる新年の特別な瞬間を彩るアイテムとして最適です。

広告キャンペーン クレジット

Creative Director: Sabato De Sarno

Art Director: Riccardo Zanola

Talent: Ni Ni, Xiao Zhan

GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。ブランド創設100周年を経て、グッチはCEOステファノ・カンティーノとクリエイティブ・ディレクター サバト・デ・サルノの下、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェアの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.com をご覧ください。