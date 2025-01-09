【ノエビア銀座ギャラリー】飯窪敏彦写真展 「棟方志功 鎌倉-青森」開催
株式会社ノエビア
東京都中央区銀座7-6-15
「世界のムナカタ」として国際的な評価を得る版画家・棟方志功。写真家・飯窪敏彦は、1968年から1971年の間、鎌倉にあった棟方のアトリエに通い、故郷・青森にも同行して、棟方を撮り続けました。本展では、鎌倉の仕事場での制作風景や、青森に旅した姿など、多様な棟方の肖像を展示いたします。
【飯窪敏彦写真展 「棟方志功 鎌倉-青森」】
入場無料
会期：2025年1月14日（火）～3月28日（金）
開催時間：午前9時～午後5時30分
会場：ノエビア銀座ギャラリー（ノエビア銀座ビル1Ｆ）
主催：株式会社ノエビア
東京都中央区銀座7-6-15
【飯窪敏彦写真展 「棟方志功 鎌倉-青森」】
サイトURL：https://gallery.noevir.jp/
※2025年1月10日（金）午後5時30分 展示ページ更新
■飯窪 敏彦（いいくぼ としひこ）1942～ 札幌市生まれ
早稲田大学文学部（美術専修）を卒業後、文藝春秋新社に入社、写真部員となる。1991年、青森市の県立郷土館にて写真展「棟方志功」を開催。2002年、文藝春秋を退社し、フリーの写真家として活躍。
■棟方 志功（むなかた しこう）1903～1975 青森市生まれ
画家を志し上京。民藝運動の提唱者である柳宗悦、河井寛次郎、濱田庄司らに見出され親交を深める。ヴェネチア・ビエンナーレなど国内外の美術展で高い評価を受け、日本を代表する版画家として活躍。1969年、青森市名誉市民第一号となり、1970年、文化勲章を受章、文化功労者に顕彰される。
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TEL：0120-401-001
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