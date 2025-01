GINZA SIX 2025年春のリニューアル速報

GINZA SIXリテールマネジメント株式会社

銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」は、2017年の開業時より掲げる「Life At Its Best 最高に満たされた暮らし」を追求し、今春は新たに旗艦店化をはかるブランドや、日本初出店、銀座エリア初出店など、ブランドの世界観を体現する店舗をさらに拡充します。

3Fにはブランドの最新コンセプトを踏まえた〈JIL SANDER〉が新規出店するほか、編集提案力を結集した〈ASSEMBLE ESTNATION〉が新業態一号店として4Fにオープン。また、B1Fには中国コスメのリーディングブランド〈花西子 FLORASIS GINZA〉が海外初の旗艦店を展開し、B2Fにはケーキやデザートコースが楽しめるイートインスペースを備えた〈Mr. CHEESECAKE〉初の旗艦店が登場します。今回は速報として、13店舗の情報をお届けします。

グローバルに賑わう銀座の地において、国内外からお越しいただくお客様に対し、さらなる本質・本物を追求した体験価値を今後も提供してまいります。

■GINZA SIX 2025年春 リニューアル情報|店舗ラインナップ

JIL SANDER/ジル サンダー [3F]

エレガントでピュア、革新的な素材使い、優れたクラフツマンシップが現代的なデザインと融合する、洗練とモダニティを象徴したラグジュアリーブランド。

1968年ジル・サンダーによって設立された洗練とモダニティを象徴するラグジュアリーブランド。2017年4月クリエイティブ・ディレクターにルーシー&ルーク・メイヤーが就任。エレガントでピュア、革新的な素材使い、優れたクラフツマンシップが現代的なデザインと融合する独自のクリエイションを構築しています。オープンを記念した限定アイテムとして、ウィメンズのロゴパーカーとメンズのパンツを販売します。

【カテゴリー】 レディス、メンズ、ジュエリー&ウォッチ、バッグ&シューズ、フレグランス

【出店状況】 新店

【オープン日】 5月上旬(予定)

KENZO/ケンゾー [3F]

この春、拡大リニューアルオープン。より充実した商品ラインナップと快適なショッピング環境を提供する店舗に新たに生まれ変わります。

〈KENZO〉は、日本を代表するデザイナーの一人、高田賢三が立ち上げたブランド。2021年からはアーティスティックディレクターにNIGO(R)を起用し、東洋と西洋が融合したスタイルを展開しています。より充実した商品ラインナップと快適なショッピング環境を提供するため、この春、店舗を新たに拡大リニューアルオープン。最新のコンセプトを取り入れ、より一層お客様にご満足いただける店舗へと生まれ変わります。

【カテゴリー】 レディス、メンズ、キッズ、バッグ&シューズ

【出店状況】 拡大リニューアル、旗艦店

【オープン日】 4月上旬予定

alexanderwang/アレキサンダーワン [3F]

この春、ブランドの最新ストアコンセプトを取り入れ、移転・リニューアルオープン。

ウィメンズ・メンズ・バッグ&シューズなど、最新コレクションを幅広く展開。

台湾にルーツを持つデザイナー、アレキサンダー・ワンが立ち上げたNYブランド。デザインへの自由奔放なアプローチを通し、「アルファウーマン」をはじめとする、女性らしさがありながらもフロンティア精神のある力強い女性像を体現するコレクションピースやルックが特徴的です。この春、ブランドの最新ストアコンセプトを取り入れ、ウィメンズ・メンズ・バッグ&シューズなど、最新コレクションを幅広く展開します。

【カテゴリー】 レディス、メンズ、バッグ&シューズ

【出店状況】 移転、リニューアル

【オープン日】 3月下旬

McQueen/マックイーン [3F]

伝統的なビスポーク・テーラリングや熟練したクラフツマンシップに裏打ちされた、

イギリスのラグジュアリーブランドがリニューアルオープン。

「繊細さ」と「強さ」、「伝統性」と「モダニティ」など、相反する二面性の美しさを表現。メンズ・ウィメンズウェア、レザーグッズ、シューズなど、フルラインナップで商品を揃えており、ブランドの世界観を感じられる店舗としてリニューアルオープンします。

【カテゴリー】 レディス、メンズ、バッグ&シューズ

【出店状況】 移転、リニューアル

【オープン日】 4月下旬(予定)

ASSEMBLEESTNATION/アッセンブルエストネーション [4F]

エストネーションが培ってきた「編集提案力」を結集。新たなラグジュアリーを組み立てたストアが誕生。

ASSEMBLE=集める・組み立てる・そして集う。エストネーションのコンセプト「The Essence of Luxury」から創り出された新業態の一号店が〈ASSEMBLEESTNATION〉です。バラエティに溢れたインキュベーションブランドをパーツに新たなラグジュアリーを組み立て、そして新たなコラボレーションが集うストアとして、エストネーションが培ってきた「編集提案力」を結集。国籍、性別、年齢などすべての垣根を超え、お客様一人ひとりに向き合ったスタイルの提案を実現します。

【カテゴリー】 レディス、メンズ、ユニセックス、バッグ&シューズ

【出店状況】 新店、新業態、銀座エリア初出店

【オープン日】 4月中旬(予定)

SMYTHSON/スマイソン [5F]

卓越した技術と高い品質でイギリス王室や世界中の著名人に愛される、

上質なステーショナリー、レザーグッズブランドが銀座に初出店。

1887年にイギリス、ロンドンのボンド・ストリートで創業した、上質なステーショナリー、レザーグッズブランド。王室御用達の称号を持ち、卓越した技術と高い品質で、イギリス王室や世界中の著名人に愛されてきました。美しさと耐久性を兼ね備えた製品は細部まで丁寧に仕上げられ、伝統と革新を大切にしています。また、イニシャルやモチーフの刻印にてパーソナライズすることで、特別なアイテムとして愉しんでいただけます。銀座エリア初出店となるGINZA SIX店では、レディースバッグからブリーフケースまで幅広いアイテムをご提供します。

【カテゴリー】 バッグ、レザーグッズ、ステーショナリー

【出店状況】 新店、銀座エリア初出店

【オープン日】 2月13日(木)(予定)

SEVEN BY SEVEN/セブンバイセブン [5F]

銀座エリア初出店。古着を再構築した自社生産のアイテムからバッグ、シューズまで充実。

デザイナー川上淳也が2013年にスタートした、ファッションが持つ自由な可能性を追求する〈SEVEN BY SEVEN〉が銀座エリアに初出店。アーカイブに着想を得ながら、ディテールの再構築に終始するだけでなく、フラットな目線で、時に偶然性も許容し、その先に隠れる新しい価値観を見つけ出すスタイルが特徴。オリジナルアイテムをはじめ、ブランドのフィルターを通して国内外からセレクトしたアイテムもラインナップするなど、独自の世界観を提案します。

【カテゴリー】 メンズ、ユニセックス、バッグ&シューズ

【出店状況】 新店、銀座エリア初出店

【オープン日】 4月16日(水)(予定)

花西子 FLORASIS GINZA/フローラシス ギンザ [B1F]

中国杭州で誕生したコスメブランドが日本初上陸。パッケージ刺繍を蘇繍職人が

手作りで制作したGINZA SIX限定セットを発売。

中国伝統漢方の知恵と草花の力で美しさを再定義し、中国に古くから伝わる美の知恵と現代の美学を融合した〈花西子 FLORASIS〉が、海外初の旗艦店をオープン。GINZA SIX店限定商品として「比翼連理(ひよくれんり) 刺繍限定セット」を発売。刺繍コレクションのパッケージは、蘇繍職人が手作りで制作した特別な商品です。GINZA SIXの「6」にかけて、また、中国では好運を意味する数字である「6」にかけて、66個限定で発売します。新年にふさわしい晴れやかな商品です。

【カテゴリー】ビューティ

【出店状況】 新店、日本初出店、海外初の旗艦店

【オープン日】 1月27日(月)(予定)

DIPTYQUE/ディプティック [B1F]

パリ本店のエスプリを受け継いだ独創性と詩情を表現。メゾンが大切にしてきた旅や、

自由なエスプリが結びつき融合する特別な場所に。

パリのフレグランスメゾンである〈DIPTYQUE〉は、3月上旬にGINZA SIX店を拡大しリニューアルオープンします。パリ サン・ジェルマン大通り34番地にあるDIPTYQUE本店のエスプリを受け継ぎ、100平方メートル を超える広々としたスペースでは、創業時からの特徴である独創性と詩情を表現します。フレグランスはもちろん、キャンドルを含むホームフレグランスからボティケア製品、デコレーションコレクションまで幅広い製品をラインナップし、メゾンが大切にしてきた旅や、自由なエスプリが結びつき融合する場所として生まれ変わります。

【カテゴリー】 フレグランス、ライフスタイル、その他

【出店状況】 移転拡大、リニューアル

【オープン日】 3月上旬

Mr. CHEESECAKE/ミスターチーズケーキ [B2F]

濃厚なのにスッと溶ける、シェフとして培った感性で人生最高のスイーツをお届け。

フレンチレストラン出身のシェフ・田村浩二の感性と確かな技術でこれまでにない食感、香り、味を実現。バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す、甘く爽やかな香りのチーズケーキをはじめ、濃厚かつ儚い口溶けを楽しめるレストランデザートのようなスイーツをお届けします。ケーキやデザートコース(予約制)が楽しめるイートインスペースもご用意しています。ここでしか体験できない“おいしい時間”をお楽しみください。

【カテゴリー】 洋菓子、イートイン(カフェ)

【出店状況】 新店、初の旗艦店

【オープン日】 4月頃(予定)

WAGURISHIRATSUYU GINZA/ワグリシラツユ ギンザ [B2F]

石川県金沢市の和栗専門店が銀座に初出店。「能登栗」を使い、自然素材にこだわった栗菓子が人気です。

人の温もりや地域の魅力を大切にする中で出会った能登栗を「たくさんの人に知っていただきたい」という思いから、農業を通じて地域活性化を目指し、栽培・加工・販売まで一貫して行っています。取り扱う栗菓子は、自社栽培および契約農家で育てた優しい味わいの和栗を使用。それに合う自然素材を厳選し、丁寧に栗菓子を作り上げています。

【カテゴリー】 和栗専門店、和菓子

【出店状況】 新店、東京初出店

【オープン日】 3月10日(月)(予定)

益や/マスヤ [B2F]

京都の地から日本酒の楽しさを発信する「益や」が東京初出店。「角打ち×手みやげ」の新たな日本酒の魅力を提案。

京都市内で日本酒バル「益や酒店」とおつまみブランド「益や製菓」を展開する〈益や〉が、ブランドの魅力を詰め込んだ複合業態として東京銀座に初出店。日本有数の酒処「京都」の日本酒を角打ちで味わいながら、ここでしか味わえない酒肴を一緒に堪能していただけます。気軽にほろ酔い気分を感じていただける、京都の酒蔵とコラボレーションした日本酒一合缶や、京野菜や海鮮を使い、出汁や製法にこだわった一口おつまみも販売。お酒好きの方に向けたギフトとしてもおすすめです。

【カテゴリー】 日本酒、角打ち、酒肴ギフト

【出店状況】 新店、東京初出店、新業態

【オープン日】 3月15日(土)(予定)

京屋本店 GINZA/キョウヤホンテン ギンザ [B2F]

クルーズトレイン「ななつ星in九州」の列車内料理も手がける、大分の折詰専門店が東京銀座に初出店。大人気の最高級の酒肴「クリームチーズ西京焼」を提供。

創業40周年を迎える大分の折詰専門店〈京屋本店〉は、クルーズトレイン「ななつ星in九州」の列車内料理も手がける名店。厳選したフランス産のクリームチーズを自家製の西京味噌床に長期間漬け込み熟成させ、自社農場「京屋の森」で採れた産物をトッピングした「クリームチーズ西京焼」は、料理人が一つひとつ丁寧に焼き上げた至極の逸品です。ワインはもちろん、辛口の日本酒、スパークリングにもよく合う最高級の酒肴をお楽しみください。

【カテゴリー】 酒肴

【出店状況】 新店、東京初出店

【オープン日】 4月頃(予定)