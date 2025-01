「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2025 IN FUNABASHI」の開催を記念した特別企画を実施！

三井不動産商業マネジメント株式会社

三井不動産商業マネジメント株式会社(所在:東京都中央区、代表取締役社長:大林 修)が運営する、三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAYは、「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2025 IN FUNABASHI」の開催を記念して、2025年1月10日(金)~1月31日(金)の期間に特別企画を実施いたします。期間中は、グルメ店舗でオリジナルコースターがもらえるキャンペーンを実施する他、公式グッズを用いた観戦コーディネートの展示や選手への応援メッセージボードが館内に登場。また、試合当日にパブリックビューイングを開催するなど、試合のチケットを持っていない人でも楽しめる様々なイベントが展開されます。今年の冬は、南船橋でオールスターゲームの熱狂をお楽しみください。

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/event/2949093.html

■特別企画の開催概要

「B.BLACK」「B.WHITE」両チームのユニフォームや選手ポスターが館内に登場:1月10日(金)~1月19日(日)

ららテラスTOKYO-BAYのBIGタペストリー装飾!:1月13日(月・祝)~1月19日(日)

展示アイテム特別プレゼントキャンペーンを実施!:1月13日(月・祝)~1月31日(金)

「B.BLACK」「B.WHITE」を応援するのにピッタリなメニューをご紹介!:1月13日(月・祝)~1月19日(日)

公式グッズの展示および販売、観戦コーデVMDが館内に登場!:1月17日(金)~1月19日(日)

大会のチケットが無くても楽しめるパブリックビューイングイベントを開催!:1月18日(土)~1月19日(日)

選手へのアツい応援を書き込めるメッセージボードが登場!:1月13日(月・祝)~1月19日(日)

オリジナルフレームで写真が撮れるセルフフォトブース「Photomatic」の設置!:1月13日(月・祝)~1月31日(金)

※掲載内容は予告なく変更される可能性がございます。 ※画像はイメージです。

選手のユニフォームや観戦コーデなど、目で見て楽しむオールスターゲーム!

■全選手のユニフォーム展示やBIGタペストリーによる空間ジャック

ららぽーとTOKYO-BAYの北館1階 BREEZE前では、「B.BLACK」「B.WHITE」両チーム全選手分のユニフォームや選手ポスターを展示します。さらにららテラスTOKYO-BAYのフードコートでは、出場選手のBIGタペストリーが空間をジャック。りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME仕様に装飾された空間で皆様をお出迎えします。ららぽーとTOKYO-BAY・ららテラスTOKYO-BAYで楽しいひとときをお過ごしください。

■場所:ららぽーとTOKYO-BAY 北館1階 BREEZE前

■期間:1月10日(金)~1月19日(日)

■内容:「B.BLACK」「B.WHITE」両チーム

全選手分のユニフォーム展示/選手ポスターの掲出

■場所:ららテラスTOKYO-BAY 2階フードコート

■期間:1月13日(月・祝)~1月19日(日)

■内容:BIGタペストリーによる装飾

■展示アイテム特別プレゼントキャンペーン 1月13日(月・祝)~ 1月31日(金)

期間中に館内に展示される選手のユニフォームやBIGタペストリーを特別にプレゼントするキャンペーンを実施します。ぜひこの機会にお買物をお楽しみください。

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/event/2955963.html

■開催内容: 対象店舗で10,000円(税込・合算可)以上のお買い物・ お食事をしてご応募いただいたお客様総計50名様に抽選で豪華賞品をプレゼント。

■対象店舗: 「ららぽーとTOKYO-BAY」「ららテラスTOKYO-BAY」 「ビビット南船橋」の3施設の三井ショッピングパークポイント対象店舗および「&mall」

■応募方法: 特設サイトに記載の専用フォームから応募

※応募はお一人様1回限りとなります。

※一部対象外店舗がございます。詳しくはウェブサイトをご確認ください。

■公式グッズ&観戦コーデ展示 1月17日(金)~ 1月19日(日) 南館1階 緑のエスカレーター近く

ららぽーとTOKYO-BAYの南館1階 緑のエスカレーター近くでは3日間限定で公式グッズおよび公式グッズを用いた特別観戦コーディネートを展示します。

「BLACK&WHITEメニュー」を食べて選手を応援しよう!

■りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAMEの「B.BLACK」「B.WHITE」両チームを応援するのにピッタリなメニューをご紹介!1月13日(月・祝)~ 1月19日(日)

LaLa arena TOKYO-BAYで開催される「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2025 IN FUNABASHI」に合わせて、ららぽーとTOKYO-BAY・ららテラスTOKYO-BAY・ビビット南船橋では全19店舗のオリジナルメニューやおすすめメニューをご紹介!

1月17日(金)~1月19日(日)の3日間限定で、掲載のグルメ店舗にて紹介しているメニューを含めた500円(税込)以上をご注文でオリジナルコースターをプレゼント!さらに、1月13日(月・祝)~1月19日(日)の期間、3施設の飲食店舗全店にてオリジナルデジタル画像をプレゼントします。

メニュー詳細:https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/special/bleagueallstargourmet.pdf

※コースターイメージ※なくなり次第終了■半券特典サービスでおトクにお食事・お買物

りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2025 IN FUNABASHIの当日チケットで

おトクな特典が受けられます!対象店舗に当日のご利用が確認できるチケットをご提示ください。

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/special/ice_cinema_de_service2024/

公式グッズの取り扱い

■公式グッズの販売 1月17日(金)~ 1月19日(日) 北館1階 LaLaPOP North

ららぽーとTOKYO-BAYの北館1階 LaLaPOP Northでは、3日間限定で公式グッズの販売を実施します。

営業時間:1月17日(金)10:00~20:00/1月18日(土)10:00~21:00/1月19日(日)10:00~15:00

ららぽーとTOKYO-BAYから選手を応援しよう!

■ららぽーとTOKYO-BAYにてパブリックビューイングイベントを開催 1月18日(土)~ 1月19日(日) 北館1階中央広場

大会期間中の2日間、ららぽーとTOKYO-BAYの中央広場では、メインイベントの「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME」を筆頭に、Bリーグの国内及びアジア出身の若手が出場するB.LEAGUE ASIA RISING STAR GAME、ダンクシュートや3ポイントシュートの腕前を競う『Captain America:Brave New World』 DUNK CONTEST、DRY ZERO 3POINT CONTESTなどの各種イベントをライブ配信いたします。1月19日(日)15:00~「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME」ではMCにB.LEAGUE公認応援番組「B MY HERO!」メインMCの「こにわ/関根ささら」を迎え会場の皆様と大会を盛り上げます。

■スケジュール:

〈1月18日13:00~〉B.LEAGUE ASIA RISING STAR GAME終了まで

〈1月19日11:00~〉りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2025終了まで

※観覧料は無料で座席は自由席となります

※バスケットLIVEでの放映となります

■メッセージボード 1月13日(月・祝)~ 1月19日(日)

「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2025 IN FUNABASHI」へ参加する選手へのメッセージを皆様から大募集。熱い想いでボードを埋め尽くしてください!

■設置場所:ららぽーとTOKYO-BAY 南館3階 タワーレコード横

ららテラスTOKYO-BAY 2階 ららスタジオ

■オリジナルPhotomatic の設置(セルフ写真機) 1月13日(月・祝)~ 1月31日(金) 北館1階中央広場裏

期間限定で「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2025」と連動して、オリジナルフレームで撮影できるセルフフォトブース「Photomatic」をららぽーとTOKYO-BAYにご用意します。今回だけのオリジナルフレームで記念の1枚を撮影ください!

■料金:1回1,000円(1枚出力+静止画・動画データ)

■時間:平日10:00-20:00 土日祝10:00-21:00

※掲載内容は予告なく変更される可能性がございます。 ※商品、画像はイメージです。

●「ふなばし FUN FAN FESTA with りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR 2025」の開催

大会当日には、会場周辺を盛り上げる場外イベント会場として、船橋市・千葉ジェッツが主体となる実行委員会主催の「ふなばし FUN FAN FESTA with りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR 2025」が開催され、三井ショッピングパーク ららテラスTOKYO-BAY MIXI FUN PARKおよび三井不動産グループ関連施設として、三井不動産ロジスティクスパーク船橋III「MFLP船橋・&PARK」が使用されます。

詳細は以下をご参照ください。

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/event/2941556.html

●三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAYについて

名称 :三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY

所在地 :千葉県船橋市浜町2-1-1

TEL 0570-012784(代表) 受付時間 10:00~18:00

開発・所有 :三井不動産株式会社

運営 :三井不動産商業マネジメント株式会社

オープン日 :1981年4月

店舗数 :約350店舗 ※一部改装中

駐車場 :約6,000台

交通 :JR線「南船橋」駅下車徒歩5分 / 京成線「船橋競馬場」駅下車徒歩10分

営業時間 :物販・サービス 10:00~20:00(平日) 10:00~21:00(土日祝)

飲食店舗 11:00~21:00(平日) 11:00~22:00(土日祝)

フードコート 10:00~20:00(平日) 10:00~21:00(土日祝)

〈施設ウェブサイト〉

ららぽーとTOKYO-BAY:https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/tokyo-bay/

ららテラスTOKYO-BAY:https://mitsui-shopping-park.com/lalat-tokyobay/

※一部、営業時間の異なる店舗がございます。

※今後政府および自治体の協力要請などにより、急遽変更させていただく可能性がございます。

お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解・ご協力の程よろしくお願い申しあげます。