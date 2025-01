2025年1月16日(木)12時より、「メカゴジラ」POP UP STOREが東京中野で一斉起動！オールメカゴジラ頂上決戦！ 大メカゴジラPOP UP STORE in 墓場の画廊、告知第2弾！

株式会社CRAZY BUMPマンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社クレイジーバンプは1月16日(木)~2月25日(火)の期間で墓場の画廊中野店とONLINE STOREにて開催する【大メカゴジラPOP UP STORE in 墓場の画廊】の情報第二弾を公開致します。

2025年1月16日(木)12時より、東京・中野ブロードウェイ「墓場の画廊」で開催する「大メカゴジラPOP UP STORE in 墓場の画廊」。

日本が誇る特撮映画の世界的傑作『ゴジラ』シリーズにおいて、数ある登場怪獣の中でも、ゴジラの絶対的ライバルとして君臨する機械怪獣メカゴジラにスポットをあてるPOP UP STOREだ。

歴代メカゴジラをモチーフとした新作アパレルや雑貨などの公式グッズの販売、ゴジラシリーズの怪獣たちのグッズも販売予定。

国内外の人気メーカーによるソフビのリリースも決定しているぞ。

入場無料なのでお誘い合わせのうえ、ご来店あれ。

※混雑時は整理券対応をする場合がございます。

このPOP UP STOREですべてが終わる!?

■展示

【前期】 昭和メカゴジラ強化月間!:1月16日(木)~2月5日(水)

【後期】 3式機龍強化月間!:2月6日(木)~2月25日(火)

■ソフビ情報を公開だ!

【受注販売商品】

【STRANGE GALLERY】メカゴジラ(1974)/27,500円(税込)

全高:約17cm

受注期間:1月17日(金)12時~2月3日(月)23時59分

配送予定日:2025年5月29日(木)より随時発送

※画像は試作品のため、製品と異なる場合がございますのでご了承ください。

全身に施された眩いシルバーの彩色と、高密度なディテールとの絶妙なマッチングを堪能してほしい。

【一般販売商品】

【ブルマァク】メカゴジラ(オーロラカラーVer.2)/9,900円(税込)

全高:約22cm

発売日:1月16日(木)12:00~

販売場所:墓場の画廊(中野店)・墓場の画廊ONLINE STORE

※画像は試作品のため、製品と異なる場合がございますのでご了承ください。

※古い金型を使用しているため、製品の表面に金型由来の細かな傷が付いている場合がございますので予めご了承ください。

※昔ながらの製法で職人が一点一点手作業で製造・塗装しているため、色や形に個体差がある場合がございます。予めご了承ください。

※アクセスの集中により在庫が確保できない場合、注文をキャンセルさせていただくことがございますのでご了承ください。

誕生から50年を経た今なお愛されるメカゴジラを絶妙なバランスでソフビ化し、怪獣ファンの高い評価を集めるアイテムが登場。

【YASUYUKI KOBAYASHI】ゴジラ(2016)第2形態(蓄光)/6,600円(税込)

全長:約11.5cm

発売日:1月19日(日)11時

販売場所:墓場の画廊(中野店)・墓場の画廊ONLINE STORE

※画像は試作品のため、製品と異なる場合がございますのでご了承ください。

※アクセスの集中により在庫が確保できない場合、注文をキャンセルさせていただくことがございますのでご了承ください。

肝となる頭部を全体の半分を占めるサイズにアレンジしつつ、背ビレやエラのディテールといった細部までキッチリ作り込んだ造形は必見!

【CCPJAPAN】CCPミドルサイズシリーズ メカゴジラ(2002) スタンダードVer./5,280円(税込)

全高:約13cm

発売日:1月16日(木)12時

販売場所:墓場の画廊(中野店)・墓場の画廊ONLINE STORE

※画像は試作品のため、製品と異なる場合がございますのでご了承ください。

※アクセスの集中により在庫が確保できない場合、注文をキャンセルさせていただくことがございますのでご了承ください。

スタンダードなシルバーが実に美しいメカゴジラ(2002)は、全身の複雑なモールドをしっかりと作り込んだファン必携の一作。

【CCPJAPAN】CCPミドルサイズシリーズ ゴジラ(2001) ゴジラブルーVer./5,280円(税込)

全高:約13cm

発売日:1月16日(木)12時

販売場所:墓場の画廊(中野店)・墓場の画廊ONLINE STORE

※画像は試作品のため、製品と異なる場合がございますのでご了承ください。

※アクセスの集中により在庫が確保できない場合、注文をキャンセルさせていただくことがございますのでご了承ください。

ゴジラ(2001)は、劇中イメージを尊重したボリュームたっぷりの仕上がりがファンの支持を集める逸品。

■グッズ情報をチェックしよう!

メカゴジラ(1974)・メカゴジラ2(1975)・メカゴジラ(1993)・3式機龍(2002)・3式機龍 重武装型(2002)・スーパーメカゴジラ(1993) アクリルスタンド/各1,375円(税込)、スーパーメカゴジラのみ1,540円(税込)

サイズ:各約W100mm×H143mm、スーパーメカゴジラのみ約W145mm×H170mm

歴代のメカゴジラがズラリと揃う! スーパーメカゴジラはひとまわり大きいスーパーな仕様だ。

メカゴジラ 咆哮 アクリルキーホルダー/770円(税込)

サイズ:約W69mm×H66mm

咆哮をあげるメカゴジラの姿をお手頃なアクリルキーホルダーにてリリースだ。

ブルマァクのメカゴジラメタルキーホルダー/3,960円(税込)

サイズ:チャーム:約W22mm×H45mm×D30mm

レザー:約W22mm×H45mm×D30mm

ブルマァクのソフビをメタルキーホルダーとして発売するぞ。豪華なレザー仕様!

メカゴジラ(1974) メタルキーホルダー/1,980円(税込)

サイズ:約W73mm×H36mm

飛行するメカゴジラが重厚な素材のキーホルダーになったぞ

メカゴジラ ブラインドメタルバッジ 全6種/各1,100円(税込)

サイズ:約φ53mm

豪華仕様のメタルバッジをオールメカゴジラでリリース。どれが出てもアタリ確定だ。

彫金ステッカー・マグネット(メカゴジラ1974)・彫金ステッカー・マグネット(機龍ウェポン付き)/ステッカー各1,375円(税込)、マグネット各1,595円(税込)

サイズ:約φ75mm

伝統的な技法で作られた彫金からメカゴジラと機龍がリリース。ステッカーとマグネット、どちらを選ぶ? どちらも手にいれる?

昭和メカゴジラ・93-03 メカゴジラ・メカゴジラ(1974)・オールメカゴジラ クリアファイル/各440円(税込)

サイズ:約W220mm×H310mm

普段使いグッズの筆頭商品、クリアファイルを4種リリースだ。大事な書類からレシートまで、幅広く収納するぞ。

メカゴジラ フェイス・メカゴジラ 咆哮・メカゴジラ 和風・MG2・3式機龍・オールメカゴジラ 耐水ステッカー/各440円(税込)

サイズ:メカゴジラ フェイス(約W70mm×H93mm)・メカゴジラ 咆哮(約W96mm×H92mm)・メカゴジラ 和風(約W57mm×H100mm)・MG2(約W90mm×H117mm)・3式機龍(約W94mm×H115mm)・オールメカゴジラ(約W70mm×H100mm)

デザイン性抜群のステッカー。アパレルや本催事のビジュアルをお手頃価格で手に入れたい。

メカゴジラ(1974)・メカゴジラ2(1975)・メカゴジラ(1993)・スーパーメカゴジラ(1993)・3式機龍(2002)・3式機龍 高機動型(2003) ダイカットステッカー/各440円(税込)

サイズ:メカゴジラ(1974)約W50mm×H26mm・メカゴジラ2(1975)約W48mmH85mm・メカゴジラ(1993)約W91mm×H37mm・スーパーメカゴジラ(1993)約W46mm×H80mm・3式機龍(2002)約W61mm×H78mm・3式機龍 高機動型(2002)約W58mm×H71mm

当時画像をダイカットステッカーとしてリリース。さまざまなメカゴジラたちをパソコンやスマホに貼り付けよう!

■特典情報

■告知予告

ソフビ情報はまだまだあるぞ。第3弾記事もお楽しみに!乞うご期待!!︎

【大メカゴジラPOP UP STORE in 墓場の画廊】

期間2025年1月16日(木) ~ 2月25日(火)

時間平日12:00~20:00(土日祝11:00~20:00)

会場墓場の画廊(中野店)/墓場の画廊ONLINE STORE

所在地東京都中野区中野5-52-15中野ブロードウェイ3階

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct956

入場料無料

主催株式会社CRAZY BUMP

【前期】昭和メカゴジラ強化月間 2025年1月16日(木) ~ 2月5日(水)

【後期】3式機龍強化月間 2025年2月6日(木) ~ 2月25日(火)

TM & (C) TOHO CO., LTD.