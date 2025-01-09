【YUGEN Gallery FUKUOKA】日々の贈り物を描く松尾たいこの世界「Today is a gift」後期がスタート〈1月8日（水）～1月20日（月）〉

株式会社ジーン

YUGEN Gallery FUKUOKA（福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F）では、松尾たいこの個展「Today is a gift」の後期が1月8日（水）よりスタートいたしました。

本展は福岡での初個展となり、松尾たいこの描き出す幻想的で色彩豊かな作品群が、九州の地に新たな光をもたらします。

松尾たいこは、広島県出身。1998年よりイラストレーターとして活動し『クライマーズ・ハイ』（横山秀夫・著／文春文庫）、『日本の古典を読む』シリーズ（小学館）など300冊以上の書籍の装画を手がけ、小説家の江國香織や角田光代らとの共著や神社に関する著作を多数刊行しています。

本展は「私たちは誰もが見守られている存在であり、ひとりではない」というテーマを作品に映し出しており、「Today is a gift」というタイトルには、「今日という日は贈り物」という何気なく過ぎていく日常の中にも、そっと寄り添い、支えてくれる存在がいることを、温かく優しい色彩で表現しています。

会場でしか味わえない、松尾たいこの作品が贈る特別な時間をぜひご体感ください。

ご来場特典としてオリジナル小冊子をプレゼント

ご来場いただいた方に、松尾たいこの作品やメッセージを収録した小冊子をプレゼントいたします。作品に込められた思いや制作の裏側を知ることができる、貴重な記念品です。

アンケート回答でさらにオリジナルグッズをプレゼント！

また、ご来場時にアンケートにご回答いただきますと、オリジナルグッズを差し上げます。

ここでしか手に入らないアイテムとなっており、展覧会の思い出としてお持ち帰りいただけます。



※いずれも数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。

詳細は下記ページをご覧ください。

https://yugen-gallery.com/blogs/exhibitions/taikomatsuo-todayisagift

【開催概要】

■タイトル：Today is a gift

■期間：前期／2024年12月12日（木）～12月25日（水）

後期／2025年1月8日（水）～1月20日（月）

■開館時間：11:00～19:00

※最終日のみ17:00終了

■定休日：火曜日

■場所 ：YUGEN Gallery FUKUOKA

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■入場料 ：無料

松尾たいこ作品について

YUGEN Galleryにて開催中の個展作品は、YUGEN Galleryのオンライン公式サイトからご購入頂けます。

■ 作品販売サイト（YUGEN Gallery）

https://yugen-gallery.com/collections/taiko-matsuo

アーティスト・プロフィール

松尾たいこ ／ Taiko Matsuo

アーティスト、イラストレーター。広島県呉市生まれ。広島女学院大学短期大学部卒業。約10年間自動車メーカーに勤務した後、32歳で上京。セツ・モードセミナーを経て1998年よりイラストレーターとしてデビュー。雑誌、広告のイラストレーション、300冊以上の書籍の表紙装画を手がける。イラストエッセイ「出雲IZUMOで幸せ結び」（小学館）、「古事記ゆる神様100図鑑」（講談社）など神社にまつわる著作多数。受賞歴は、「第16回ザ・チョイス年度賞」鈴木成一賞受賞（1998年）。上野の森美術館「ブータン しあわせに生きるためのヒント」展（2016年）アートディレクション。現在は東京、軽井沢、福井の三拠点で活動。最新の著作は「自分を知り、未来をひらく『数秘オラクルカード ミニ』」（はづき虹映・著 松尾たいこ・絵／河出書房新社）など。

展覧会

2017年 広島・広島オリエンタルデザインギャラリー「ビバ！広島」

2018年 東京・六本木ヒルズ A/Dギャラリー「in the forest」

2021年 東京・SPEAK FOR SPACE「常若」

2022年 韓国・グループ展「2022ASYAAF&Hidden Artists Festival」

2023年 東京・玉川高島屋「私の色を探して」

2024年 東京・新宿高島屋「Love is everywhere」

福井・ART SITE25「かがやき、いろどる」

東京・STARBRIDGE TEA｜ESSPRESO & GALLERY グループ展「MOTTO SIPPO！」

YUGEN Galleryについて

YUGEN Galleryは、2022年2月に設立された、日本の現代アートを専門に扱うギャラリーです。東京・南青山と福岡・天神の2か所に拠点を持ち、運営を行っています。

ギャラリー名の「YUGEN」は、日本特有の美的概念である「幽玄」から名付けられており、その言葉が持つ「奥深さ」「崇高さ」「気品」「優雅さ」「艶やかさ」「壮麗さ」といった要素を持つ日本のアート作品の魅力を、より多くの人々に伝えたいという思いが込められています。

当ギャラリーでは、国内外で活躍する新進気鋭の現代アーティストを紹介し、ジャンルにとらわれない幅広い作品を展示しています。また、公式サイトでは日本語と英語の両方で作品のオンライン販売も行い、世界中の人々にアートを届けています。

【ギャラリー概要】

＜YUGEN Gallery＞

■住所：東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

■営業日 ：展覧会開催期間のみ

■営業時間 ：平日13時～19時／土日祝13時～20時

※展覧会により異なる場合があります。

＜YUGEN Gallery FUKUOKA＞

■住所：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■営業時間 ：11時～19時

■休業日：毎週火曜日

※展示入替のための臨時休業となる場合があります。公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。

■公式サイト： https://yugen-gallery.com/(https://yugen-gallery.com/)

■公式ＳＮＳ：

X： https://twitter.com/yugengallery_jp(https://twitter.com/yugengallery_jp)

Instagram： https://www.instagram.com/yugengallery.jp/(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)

Facebook： https://www.facebook.com/yugengallery.jp/(https://www.facebook.com/yugengallery.jp/)

株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート‧メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。

＜デジタルマーケティング‧アドサービス事業＞

‧市場調査、競合調査など各種リサーチ

‧インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

‧ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

‧クリエイティブ制作、システム開発

‧各種コンサルティングサービス

‧ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/(https://katikati.jp/)

＜アート‧メディア事業＞

・現代アートギャラリー「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/(https://yugen-gallery.com/ja/)

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com(https://shonanjin.com)

・出版事業「Jeane Books」 https://jeanebooks.com/ja/(https://jeanebooks.com/ja/)

＜ライフスタイル事業＞

・コスメティックス事業「ジーンのECコンサル」https://ec.jeane.jp/(https://ec.jeane.jp/)

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/(https://realestate.shonanjin.com/)

・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/(https://work.shonanjin.com/)

【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 ：代表取締役 林田洋明

■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）

■公式サイト：https://jeane.jp(https://jeane.jp)

■公式ＳＮＳ：

https://www.facebook.com/jeaneincjp(https://www.facebook.com/jeaneincjp)

https://twitter.com/jeaneinc(https://twitter.com/jeaneinc)

https://www.instagram.com/jeaneincjp(https://www.instagram.com/jeaneincjp)

■所在地 ：〒107-0062

東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号

有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999

特定募集情報等提供事業 51-募-001048