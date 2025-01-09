GIGABYTE ローカルAI トレーニングソリューション『AI TOP』関連製品をリリース致します

シー・エフ・デー販売株式会社

シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますGIGABYTEブランドの新製品として、ローカルAIトレーニングソリューション『AI TOP』関連製品を発売いたします。



『AI TOP』は、GIGABYTE Technologyが2024年6月に実施された「COMPUTEX TAIPEI2024」で発表をしたローカルAIのための画期的なソリューションです。





AIモデルをローカル環境下で学習させることが可能なソリューションとなっており、GIGABYTEが提供する「AI TOP ハードウェア」と、独自の操作性に優れた「AI TOP ユーティリティ」を構成することで、プライバシーとセキュリティを維持しながらも、大規模言語モデル(LLM)をサポートします。シー・エフ・デー販売では、AI TOP ハードウェアとして、下記製品の取り扱いを開始いたします。- AMD TRX50搭載 AI TOP向けマザーボード『TRX50 AI TOP』- NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super搭載 AI TOP向けグラフィックボード『GV-N407TSAI TOP-16GD』- AMD Radeon PRO W7900搭載 AI TOP向けグラフィックボード『W7900 AI TOP 48G』- AMD Radeon PRO W7800搭載 AI TOP向けグラフィックボード『W7800 AI TOP 32G』- PCIe Gen4x4 NVMe接続 M.2-2280 AI TOP向け 1TB SSD『AI100E1TB』

国内の流通に関しましては、AI TOPソリューション取り扱いのご協力店舗様からの発売となります。



2025年初旬発売予定です。

GIGABYTE AI TOP とは - デスクで独自の AI をトレーニング

ローカル AI の時代において、GIGABYTE AI TOP は、従来の AI トレーニング方法よりも優位に立つための総合的なソリューションです。一般ユーザーからプロフェッショナルまで、様々な一般的オープンソース LLM に適応可能で、大がかりなシステムを準備することなくデスクの上などで使用できる画期的なテクノロジーを多数備えています。

AI TOP GIGABYTE 公式 :https://www.gigabyte.com/Consumer/Ai-top/

AI TOPユーティリティ - AIトレーニングの改革

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ltPlK4TJUPY ]

AI TOP ユーティリティは、優れたワークフロー、ユーザーフレンドリーなインターフェース、リアルタイムのモニタリングを備えた、画期的なローカル AI モデル トレーニングユーティリティです。さまざまなオープンソース AI モデルをサポートしており、ビギナーでも AI プログラミングのスキルがなくても独自の AI プロジェクトを開始できます。

AI TOP ハードウェア

AI TOP ユーティリティ マニュアル :https://www.cfd.co.jp/pim/series/aitop-utility-jpmanual.pdf

AI TOP ハードウェアは、AI トレーニング ワークロード向けに電力効率と耐久性が最適化されています。

マザーボード『TRX50 AI TOP』

AMD TRX50 WiFi+Bluetoothモジュール付属 AI TOP向け EATX マザーボード

8 x DDR5 DIMMスロット(最大2TB)

2 x 10GbE LAN

4 x PCIe 5.0スロット

4 x M.2 PCIe 5.0x4

TRX50 AI TOP 製品ページ(https://www.cfd.co.jp/biz/product/release/trx50-ai-top.html)

グラフィックボード『GV-N407TSAI TOP-16GD』

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super 搭載 AI TOP向け グラフィックボード

GDDR6X 16GB

GV-N407TSAI TOP-16GD 製品ページ(https://www.cfd.co.jp/biz/product/release/gv-n407tsai-top-16gd.html)

グラフィックボード『W7900 AI TOP 48G』

Radeon PRO W7900 搭載 AI TOP向け グラフィックボード

GDDR6 with ECC 48GB

W7900 AI TOP 48G 製品ページ(https://www.cfd.co.jp/biz/product/release/w7900-ai-top-48g.html)

グラフィックボード『W7800 AI TOP 32G』

Radeon PRO W7800 搭載 AI TOP向け グラフィックボード

GDDR6 with ECC 32GB

W7800 AI TOP 32G 製品ページ(https://www.cfd.co.jp/biz/product/release/w7800-ai-top-32g.html)

M.2 SSD『AI100E1TB』

PCIe Gen4x4 NVMe接続 M.2-2280 AI TOP向け SSD

【容量】1024 GB

【シーケンシャルリード】最大 7,200 MB/s

【シーケンシャルライト】最大 6,500MB/s

AI100E1TB 製品ページ(https://www.cfd.co.jp/biz/product/release/ai100e1tb.html)

GIGABYTE AI TOPソリューションのお取り扱いご協力店舗様

GIGABYTE AI TOPソリューションのお取り扱いご協力店舗様は下記の通りとなります。国内流通在庫は限られている為、お問合せ及びお取り寄せの可能性があることをご了承お願いいたします。

法人のお客様お問合せ窓口

株式会社サードウェーブ法人窓口

mail：sales_hq@twave.co.jp

TSUKUMO法人営業部

秋葉原 本店 法人営業所

mail：tokyo_houjin@tsukumo.co.jp



名古屋 法人営業所

mail：nagoya_houjin@tsukumo.co.jp



大阪 法人営業所

mail：osaka_houjin@tsukumo.co.jp



札幌 法人営業所

mail：sapporo_houjin@tsukumo.co.jp



福岡 法人営業所

mail：fukuoka_houjin@tsukumo.co.jp

CFD販売 法人専用卸売サイト『CFD-BIZ.com』

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