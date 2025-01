「人・組織」を基盤とした幅広いコンサルティング・サービスを提供するマーサージャパンが、国内全従業員対象にFiNC for BUSINESSを本格導入！

株式会社FiNC Technologies

予防ヘルスケア×AI(機械学習、生成AI)に特化したヘルステックカンパニーの株式会社FiNC Technologies(本社:東京都千代田区、代表取締役 CEO:小泉 泰郎、以下「当社」)が運営する産業保健と健康経営を支援する企業向けサービス「FiNC for BUSINESS」が、マーサージャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:草鹿 泰士)に2025年1月より正式に導入開始されました。

【FiNC for BUSINESS導入背景】

近年、健康経営は人的資本経営を進める上で重要な項目という考え方が定着しつつあります。マーサージャパンでは、組織変革、人事制度構築、福利厚生・退職給付制度構築、M&Aアドバイザリー・サービス、グローバル人材マネジメント基盤構築、給与データサービス、年金数理、資産運用に関するサポートなど、「人・組織」を基盤とした幅広いコンサルティング・サービスを提供。コンサルタント・管理部門含め、人的資本経営に基づき、高いパフォーマンスが発揮できるよう会社としてサポートする必要がありました。そこで、月に1回回答のパルスサーベイの実施にて、従業員の定期的なモチベーションや健康状態の変化を可視化、サポート。健康アプリ・体組成計配布にて、健康管理の徹底を目的に、FiNC for BUSINESSのトライアルを実施。2025年1月から、正式に導入が決定しました。

マーサージャパン 代表取締役社長 草鹿 泰士氏は次のように述べています。

「ビジネスの拡大にともない社員数が増加する中、社員一人ひとりの心身の健康維持をはかりたい想いで導入しました。特に人数の多い部門からは、パルスサーベイを通じてチームメンバーの状況に目を向けられるようになったというフィードバックや、リモートワークで運動不足に課題を感じていた社員からは、これをきっかけに運動や食事に対する意識が高まったなど前向きな声が挙がっています。日々クライアントの多様な課題に取り組むコンサルタント自身のウェルビーイングに役立てることで、サステナブルな就労環境の実現に寄与していると感じています」

【マーサーについて】

マーサーはより輝かしい未来は築くことができるものと信じています。私たちはクライアントと共に、仕事そのものを再定義し必要な改革に導き、退職金制度や年金の投資成果を再構築します。そして、真の健康とウェルビーイングへと導くビジョンを掲げています。全世界約20,000名のスタッフが48ヵ国をベースに、130ヵ国以上でクライアント企業のパートナーとして多様な課題に取り組み、最適なソリューションを総合的に提供しています。マーシュ・マクレナン(NYSE:MMC)の一員として、日本においては45年にわたる豊富な実績とグローバル・ネットワークを活かし、あらゆる業種の企業・公共団体に対するサービス支援を行っています。

【FiNC for BUSINESSについて】

健康経営は、経済産業省(METI)が推進する従業員などの健康管理を経営的視点で考え、戦略的に実践する取り組みです。従業員がイキイキと働けることで組織の活性化や企業価値向上、さらに業績向上が期待できます。当社は、労働安全衛生法で対応が必要な従業員の健康管理と健康経営を支援するサービス「FiNC for BUSINESS」を提供しています。顧客課題にあわせたご支援で従業員の「体験」を変容させ、従業員の健康維持・増進、健康管理・健康経営推進担当者の業務負担軽減に寄与することが可能です。

現在、累計400社以上の企業に導入いただいており、2019年にはHRテクノロジー大賞で「健康経営賞」を受賞、2022年HRチャレンジ大賞にて「人材サービス優秀賞」を受賞しました。

株式会社FiNC Technologiesについて

当社は、「We help you enjoy your good life」をパーパスに掲げる予防ヘルスケア×AI(機械学習、生成AI)に特化したヘルステックカンパニーで、管理栄養士や理学療法士等の健康領域の資格保有者、エンジニア、栄養学・運動学などのライフサイエンス領域の研究者で構成されたプロフェッショナル集団です。また、PHR サービス産業の発展を通じて国民の健康寿命の延伸や豊かで幸福な生活(Well-being)に今後は貢献してまいります。

◆会社名 株式会社FiNC Technologies

◆所在地 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

◆設 立 2012年4月11日

◆代表者 代表取締役 CEO 小泉 泰郎

◆従業員数 49名(2025年1月1日現在)

<提供サービスURL>

・FiNCアプリ:https://finc.com/app

歩数・食事・運動・体重・睡眠・生理などひとつのアプリで記録が可能な健康管理アプリ

・FiNC for BUSINESS:https://biz.finc.com

企業向け健康管理・健康経営支援サービス

・FiNC OEM KIT:https://finc.com/dx

FiNCアプリをベースに、企業様専用の独立OEMアプリを開発提供

・FiNC Marketing Solution : https://finc.com/ad

ユーザー参加型の広告掲載サービス

※ FiNCの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社FiNC Technologiesの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※ プレスリリースに掲載されている情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。