AironWorks、SB C&Sとディストリビューター契約を締結

AironWorks株式会社AironWorksとSB C&S 提携により日本全国の企業・顧客のセキュリティレベル向上を目指してサービスを提供

AIサイバーセキュリティプラットフォームを提供するAironWorks株式会社 (本社:東京都港区、代表取締役:寺田 彼日、以下「AironWorks」)は、SB C&S株式会社 (本社:東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO:草川 和哉、以下「SB C&S」)とディストリビューター契約を締結しました。これにより、サイバーセキュリティの人的リスクに対応するAironWorksの革新的な「AIセキュリティアウェアネスプラットフォーム」を、SB C&Sの広範な流通ネットワークを通じて日本全国の企業に展開します。

AIを用いたサイバー脅威の進化に対応したソリューション

2024年、AI技術の進歩に伴い、サイバー脅威が複雑化・高度化する中、人的な脆弱性を狙った攻撃が増加しています。この状況下で、企業は技術的防御だけではなく、人的リスクに対する包括的な対策を推進することが求められています。本提携により、AironWorksの世界の先進技術を活用した革新的なAIセキュリティアウェアネスプラットフォームが、SB C&Sの信頼性ある流通基盤を通して、多様な業界の企業で活用され、国家安全保障、経済安全保障にも関わるサイバーリスクの高まりという社会課題の解決が加速することが期待されます。

提携の概要

- 提供製品: AironWorks AIセキュリティアウェアネスプラットフォーム- 対象市場: 日本全国- 提携目的: AIにより高まるサイバー脅威に対する人的リスク軽減とセキュリティ文化の浸透

提携と今後の展望に関するコメント

AironWorks Co., Ltd. Co-founder and CEO 寺田 彼日

「社会課題を解決する世界No. 1のAIセキュリティプラットフォームをつくる。その一心で事業に取り組んでまいりました。2024年にサンフランシスコでSB C&Sの山名さん、竹石さんと出会い、「新しいテクノロジーをいち早く、より使いやすい仕組みやかたちにして全国にお届けする」という役割を体現されているチームの皆様との実証を通じて、AironWorksの価値とMissionに共感いただき、このように契約を締結させていただけたことが大変うれしいです。AIは人類の進歩を加速させ、社会を豊かにするものであると同時に、悪意を持って利用されることでリスクにもなり得るものです。我々は、そのようなサイバー脅威に立ち向かう為、強固に連携して、より多くの企業の利益を守るべくサービスを提供してまいります」

SB C&S株式会社 ICT事業本部 ネットワーク&セキュリティ推進本部長 山名 広朗 氏

「AIセキュリティアウェアネスプラットフォームを提供するAironWorksと国内でのディストリビューター契約を締結できることをうれしく思います。SB C&Sは、さまざまなセキュリティの技術的対策製品を取り扱っていますが、昨今、攻撃者のAI活用により、高度なフィッシングメールなどが容易に作成可能になると言われている中、人にフォーカスを当てたセキュリティ対策も非常に重要です。今後AironWoksを製品ポートフォリオに加えさせていただくことで技術的/人的セキュリティ対策を含めた包括的なセキュリティ対策を提供していきます。」

AironWorksについて

AironWorksサービス概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rPVINe4fpmA ]

AironWorksは世界トップレベルのホワイトハッカー、エンジニア集団が開発するAIサイバーセキュリティプラットフォームです。

近年増加するスピアフィッシング、標的型攻撃、ビジネスメール詐欺、ランサムウェアなど人的な脆弱性を狙ったサイバー脅威に対抗すべく、ハッカー視点で開発したAIによって、高度な訓練と教育、メールの多層防御、脅威インテリジェンスを統合したプラットフォームで、企業のセキュリティレベル向上に貢献します。

AironWorks会社概要

AironWorksは "Enhancing Teams with AI" をMissionに、グローバルなR&D拠点で開発するAIサイバーセキュリティプラットフォームを通じて、働く人々・チームをエンパワーメントして、よりよい社会の実現に貢献します。

・会社名:AironWorks株式会社

・代表者:寺田 彼日

・所在地:東京都港区虎ノ門1-10-5

・創 業:2021年8月

・事 業:サイバーセキュリティサービスの企画、設計、開発、構築、管理、保守、運営、販売、教育及びコンサルティング