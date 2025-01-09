残業削減とホワイト化を実現！建設業DXがもたらす経営革新セミナー
人事労務分野のシステム活用・導入支援を手掛ける株式会社TECO Design（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 : 杉野 愼）が運営しているショールーム「CLOUD STATION」にて、『残業削減とホワイト化を実現！建設業DXがもたらす経営革新セミナー』と題し、無料オンラインセミナーを2025年1月23日（木）16:00から開始いたします。
開催日時 2025年1月23日（木）16:00~17:30
タイトル 残業削減とホワイト化を実現！建設業DXがもたらす経営革新セミナー
開催場所 オンライン（zoom）または神楽坂ショールーム
登 壇 者 株式会社Office Concierge 小松 延顕
株式会社エスアンドシー 税理士 伊藤 桜子
株式会社TECO Design 代表取締役 杉野 愼
定 員 なし
参加費用 無料
申 込 https://cloud-station.jp/blog/seminar20250123/(https://cloud-station.jp/blog/seminar20250123/)
申込締切 1月22日（水）13:00迄
◼︎建設業界の課題を解決する最前線のアプローチ
建設業界が直面している「業務の非効率」「人材不足」「長時間労働」といった課題。
これらを解決するカギは、最新のDXとBPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）の融合にあります。
システム活用とアウトソーシングを組み合わせることで、業務効率化、経営改善、人材採用力強化までを目指すことが可能に。経営の負担軽減とともに、ホワイト企業化を目指す建設業界の経営者の方は必見です！
本セミナーでは、以下の3社が登壇し、建設業務における効率化の具体的な方法を解説します。
「株式会社Office Concierge」: 建設DXプラットフォーム「バレーナ」
「株式会社エスアンドシー」: 会計入力・振込業務・請求書発行などの代行サービス
「株式会社TECO Design」: 給与計算・社会保険手続き代行サービス
◼︎こんな方におすすめ
・建設業の経営者、または経営に携わる方
・業務効率化や残業削減に課題を感じている方
・DXやBPOを活用した経営改善に興味がある方
・人材不足解消や採用力強化を目指している方
◼︎株式会社TECO Design
「テクノロジーを届け、世界を変える」をミッションに、士業事務所向けのITコンサルティング、クラウドサービスの導入支援、ショールーム/オウンドメディアの運営など、3つの事業展開で企業のバックオフィスを支援しています。
代表取締役社長：杉野 愼
事 業 内 容 : 士業事務所向けのITコンサルティング事業
クラウドソフトの導入支援・運用サポート事業
メディア事業（クラウド体験展示場、オウンドメディア）
設 立 : 2019年9月9日
所 在 地 : 東京都新宿区矢来町114 高橋ビル2階
シ ョ ー ル ー ム：神楽坂ショールーム 東京都新宿区矢来町114 高橋ビル2階
関西ショールーム 大阪府大阪市西区靭本町2-2-17 RE-006 302
名古屋ショールーム 愛知県名古屋市中区栄1-24-25 CK16伏見ビル10階
ホ ー ム ペ ー ジ : https://teco-design.jp
◼︎その他、運用メディアのご紹介
-YouTube：https://www.youtube.com/@-TECODesignChannel
-CLOUD STATION：https://cloud-station.jp/
-社労士STATION：https://sr-station.com/
◼︎本件に関するお問い合わせ先
報道関係者以外の方は、サービスに関する問い合わせページよりご連絡ください。
https://cloud-station.jp/contact.html