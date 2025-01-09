残業削減とホワイト化を実現！建設業DXがもたらす経営革新セミナー

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株式会社TECO Design



人事労務分野のシステム活用・導入支援を手掛ける株式会社TECO Design（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 : 杉野 愼）が運営しているショールーム「CLOUD STATION」にて、『残業削減とホワイト化を実現！建設業DXがもたらす経営革新セミナー』と題し、無料オンラインセミナーを2025年1月23日（木）16:00から開始いたします。





開催日時　2025年1月23日（木）16:00~17:30　


タイトル　残業削減とホワイト化を実現！建設業DXがもたらす経営革新セミナー
開催場所　オンライン（zoom）または神楽坂ショールーム


登 壇 者　株式会社Office Concierge　小松 延顕


　　　　　株式会社エスアンドシー　税理士 伊藤 桜子


　　　　　株式会社TECO Design　代表取締役 杉野 愼


定　　員　なし


参加費用　無料


申　　込　https://cloud-station.jp/blog/seminar20250123/(https://cloud-station.jp/blog/seminar20250123/)


申込締切　1月22日（水）13:00迄





◼︎建設業界の課題を解決する最前線のアプローチ


建設業界が直面している「業務の非効率」「人材不足」「長時間労働」といった課題。


これらを解決するカギは、最新のDXとBPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）の融合にあります。


システム活用とアウトソーシングを組み合わせることで、業務効率化、経営改善、人材採用力強化までを目指すことが可能に。経営の負担軽減とともに、ホワイト企業化を目指す建設業界の経営者の方は必見です！


本セミナーでは、以下の3社が登壇し、建設業務における効率化の具体的な方法を解説します。



「株式会社Office Concierge」: 建設DXプラットフォーム「バレーナ」


「株式会社エスアンドシー」: 会計入力・振込業務・請求書発行などの代行サービス


「株式会社TECO Design」: 給与計算・社会保険手続き代行サービス





◼︎こんな方におすすめ


・建設業の経営者、または経営に携わる方


・業務効率化や残業削減に課題を感じている方


・DXやBPOを活用した経営改善に興味がある方


・人材不足解消や採用力強化を目指している方





◼︎株式会社TECO Design


「テクノロジーを届け、世界を変える」をミッションに、士業事務所向けのITコンサルティング、クラウドサービスの導入支援、ショールーム/オウンドメディアの運営など、3つの事業展開で企業のバックオフィスを支援しています。



代表取締役社長：杉野 愼


事 業 内 容 : 士業事務所向けのITコンサルティング事業
　クラウドソフトの導入支援・運用サポート事業
　メディア事業（クラウド体験展示場、オウンドメディア）


設 立 : 2019年9月9日


所 在 地 : 東京都新宿区矢来町114 高橋ビル2階
シ ョ ー ル ー ム：神楽坂ショールーム 　東京都新宿区矢来町114 高橋ビル2階
　 関西ショールーム　　 大阪府大阪市西区靭本町2-2-17 RE-006 302
　 名古屋ショールーム　愛知県名古屋市中区栄1-24-25 CK16伏見ビル10階　
ホ ー ム ペ ー ジ : https://teco-design.jp





◼︎その他、運用メディアのご紹介


-YouTube：https://www.youtube.com/@-TECODesignChannel


-CLOUD STATION：https://cloud-station.jp/


-社労士STATION：https://sr-station.com/





◼︎本件に関するお問い合わせ先


報道関係者以外の方は、サービスに関する問い合わせページよりご連絡ください。


https://cloud-station.jp/contact.html