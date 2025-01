Japan Guide Awards 初開催！2024年、訪日外国人旅行者に最も高く評価された No.1 通訳ガイド が決定しました！

Japan Guide Awards実行委員会

日本国内の全国・地域通訳案内士、通訳ガイド団体、OTA*及び観光ガイドツアー事業者からなるJapan Guide Awards実行委員会が開催するJapan Guide Awards 2024において、年間をつうじて訪日外国人旅行者に最も高く評価されたNo.1 通訳ガイド『Guide of the Year』を含む各賞が発表されました。*OTA = オンライントラベルエージェンシー

Japan Guide Awards ウェブサイトURL:

https://www.japanguideawards.jp/

Japan Guide Awards 2024 受賞者

■最優秀ガイド

Guide of the Year 梶谷 裕子(広島)

Guide of the Year 2024 梶谷 裕子(広島)

■部門賞

Hospitality Award 小松原 旬代(広島)

Best Itinerary Award 吉田 和弘(京都)

History & Culture Award 垣岡 眞弓(大阪)

Family Friendly Award 安藤 あつ子(神奈川 )

Accessible Tour Planning Award 野村 国康(東京)

Hope for the future award ウィリアム マクマイケル(福島)

■Japan Guide Awards 2024授賞式 来賓

ゲットユアガイド・ジャパン株式会社 日本オフィス代表

仁科 貴生様(祝辞・トロフィー授与)

Viator Inc. Destination Manager - Japan

前原 美香様(祝辞)

■Japan Guide Awardsの選考基準・会員投票について

Japan Guide Awards受賞者は、実行委員会を構成する全国の通訳ガイド848名の会員投票によって決定されます。

2024年は、会員及び会員によって推薦された日本国内の全国・地域通訳案内士ガイド848名を対象に審査が行われ、各通訳ガイドに対するレビューの数や内容、ツアー実施に際しての行程の新規性や現場応対力などを総合的に鑑みて各賞が決定されました。

■Japan Guide Awards実行委員会

日本全国の通訳案内士848名、通訳ガイド団体、OTA、観光ガイドツアー事業者からなるJapan Guide Awards実行委員会によって運営されています。

■Japan Guide Awards 設立趣旨

Japan Guide Awardsは日本国内の優秀ガイド人材表彰をつうじ、広くガイド個々人の優れた知見やノウハウを共有し、日本全体のガイド品質向上に寄与することを目的に設立されました。

本年2024年には年間訪日外国人観光客数は過去最高の3,500万人が見込まれる中、日本を訪れる外国人旅行者と地域とをつなぎ、日本文化や歴史自然の紹介をつうじて豊かな旅行体験をサポートする「通訳ガイド」の存在はますます重要になっています。

Japan Guide Awards開催をつうじ「通訳ガイド」という職業認知及び地位向上が実現され、また多くの若者が「通訳ガイド」という職業を目指していただけることを期待しています。

■Japan Guide Awards 2024 授賞式の様子(授賞式+全国ガイド交流懇親会)

■Japan Guide Awards に関するお問い合わせ先

Japan Guide Awards実行委員会 運営事務局(JGA株式会社内、担当:松原・辻川)

E-mail:contact@japanguideawards.jp

TEL:050-8887-5341

URL:https://www.japanguideawards.jp/contact