【1/19(日)ハイブリッド開催】個人投資家向けIRセミナー「Kabu Berry Lab」に代表取締役社長の山崎が登壇

ZETA株式会社

EC商品検索・ハッシュタグ・リテールメディア広告・レビュー・OMOソリューションを開発販売するコマースとCXのリーディングカンパニーであるZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、個人投資家向けIRセミナー「Kabu Berry Lab」に代表取締役社長の山崎が登壇することをお知らせいたします。

2025年1月19日(日)に開催される個人投資家向けIRセミナー「Kabu Berry Lab」に代表取締役社長の山崎が登壇し、ZETAのIR情報を読み解く上でのポイントについて詳しく解説いたします。

また、セミナー講演後には質疑応答の時間が設けられ、いつも応援してくださっている個人投資家の皆さまからのご質問にもお答え申し上げます。

今回はリアルとオンラインのハイブリッドでの開催となっており、東京会場での登壇のほかオンライン配信もございます。詳細は以下の申し込みフォームよりご確認ください。

＜IRセミナー申し込みフォーム＞ :https://kabuberry.com/lab287/

【セミナー概要】

■名称

Kabu Berry Lab

■日時

2025年1月19日(日)14:30～18:45

■場所

ワイム貸会議室 新宿西口

(東京都新宿区西新宿1丁目5－11 新宿三葉ビル6F)

■参加費用

無料

■参加方法

・会場参加

・ZOOM参加

・YouTube参加(IRセミナーのみ実施)

・Xスペース参加(IRセミナーのみ実施)

※会場参加・ZOOM参加は予約が必要です。事前に予約された方には、予習用資料を前日までにお届けいたします。

■タイムスケジュール

14:30 ZETA(6031)IRセミナー

15:10 ZETAへの質疑応答

15:50 休憩

16:00 アピリッツ(5174)IRセミナー

16:40 アピリッツへの質疑応答

17:25 株のおしゃべり会(会場およびZOOMのみ実施)

18:45 終了

■主催

株式会社殿中

ZETAはAIなどを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。

【公式SNS】

Xアカウント

[ https://twitter.com/zeta_cx ]

Facebookアカウント

[ https://www.facebook.com/zetacom ]

【デジタルマーケティングソリューション ZETA CXシリーズ】

EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH

[ https://zetacx.com/zeta-search ]

ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG

[ https://zetacx.com/zeta-hashtag ]

リテールメディア広告エンジン ZETA AD

[ https://zetacx.com/zeta-ad ]

レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE

[ https://zetacx.com/zeta-voice ]

OMO・DXソリューション ZETA CLICK

[ https://zetacx.com/zeta-click ]

レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND

[ https://zetacx.com/zeta-recommend ]

ECキュレーションエンジン ZETA BASKET

[ https://zetacx.com/zeta-basket ]

予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP

[ https://zetacx.com/zeta-dmp ]

【IR最新動画】

【出来高は追い風！】合併を経て構造改革で成長に取り組むZETAの戦略！情報発信の方針を解説！透明性を高め、長期的成長を目指す

[ https://youtu.be/GP3G38_F4fU ]

【2024年12月期 第1四半期】中間業績2桁成長達成！全国でIR活動展開中/特許申請中の新サービスで更なる成長に期待！

[ https://youtu.be/yiheefvhWbY ]

【2024年6月期決算&中期経営計画】3.5ヵ年中期経営計画の全貌公開！驚異の成長力でさらに市場をリード！

[ https://youtu.be/Fh2R0D_1kc4 ]

【年初来最高値更新】次の中計はCAGR46％！組織改革を実施中！

[ https://youtu.be/qszGvqo6du8 ]

【圧倒的な積み上げ】国内トップのECテクノロジーで超成長中のハイエンド需要を網羅！

[ https://youtu.be/pJmeQRCpFNk ]

【問合せ先】

製品に関するお問合せ：info@zeta.inc

IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc

■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)

所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)

代表者 ：山崎 徳之

事業内容：デジタルマーケティングソリューションの開発・販売