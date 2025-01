「アジア甲子園プロジェクト」マレーシア・クアラルンプールで野球クリニックを実施

一般社団法人NB.ACADEMY

一般社団法人NB.ACADEMY(本社:東京都渋谷区、代表理事:柴田章吾、以下「当社」)は、アジア圏における野球振興活動の一環として、2024年12月7、8日で行われたマレーシア・クアラルンプールの野球クリニックに参加し、アジア甲子園大会の展望を共有いたしました。

本イベントは、当社代表・柴田の先輩にあたる寺内崇幸氏(元巨人、元栃木ゴールデンブレーブス監督)からお誘いを受け、マレーシア随一のインターナショナルスクール「International School of Kuala Lumpur(https://www.iskl.edu.my/school-life/service-sustainability-learning/)」(以下「ISKL」)のコミュニティスポーツ「KL Cubs Baseball Club 」の招待により実現されました。

ISKLは名門インターナショナルスクールのひとつで、幼稚園から高校までの教育を提供しています。国際バカロレア(IB)や北米式カリキュラムを採用しており、学業、スポーツ、アートなどで高い実績を持つ多文化的な学びの場です。今回は野球部の更なる発展に向け、基礎スキルや専門指導を含めた練習メニューの策定、野球に対する考え方など総合的なセッションを実施いたしました。

また、日本の医療水準とホスピタリティを提供し、マレーシアに拠点を置く総合病院「Tenma Hospital Group(https://tenma-hpg.com/)」の協賛により、現地日本人を中心とした「ハリマオ少年少女野球クラブ(https://mybaseball.asia/)(以下「ハリマオ」)」との合同練習の機会をいただき、本活動の目的でもある野球を通じた国際交流が実現することができました。

走塁理論について熱い指導を行う寺内氏アジア甲子園に繋がる取り組み

当社が行うこれらの活動は、インドネシアで開催される「アジア甲子園大会」へと繋がる取り組みです。各地域で野球の普及に尽力するだけでなく、現地コミュニティや企業間のネットワークを広げ、スポーツを通じた文化交流と未来の発展に貢献しています。

マレーシア野球連盟事務所で行われたSazali会長との意見交換の場では、大会趣旨や展望に深く共感いただき、将来的な参加可能性について話をすることができました。

意見交換を行ったマレーシア野球連盟会長のSazali氏(中)と記念撮影今後の展望

アジア甲子園大会は、東南アジア10カ国を起点に様々な条件や境界線を取り除き、「誰もが出たい、誰もが見たい野球大会を作ること」をひとつのテーマに掲げています。

地域ごとのニーズに応じたイベントや交流を通じて、アジア全体での野球文化の発展に今後も寄与していきたいと思います。

ISKL校舎内にて2人でJeff氏を囲み記念撮影

主催者のコメント

Jeff Steuernagel氏(ISKL KL Cubs Coach)

「Shibata-san and Terauchi-san provided an enthusiastic training program for our athletes. Their expertise was appreciate by players and coaches alike. We are thankful for the partnership and look forward to future opportunities to collaborate in the future. Shibata san and Terauchi san’s commitments to development of youth baseball in Malaysia is exciting and something we can build on together.」

協賛主催のコメント

福岡卓斗氏 (Tenma Hospital Group アジア地区責任者)

「今回マレーシアにおいて元プロ野球選手の寺内崇幸氏・柴田章吾氏による野球教室の開催を支援させていただきました。野球教室を直接拝見しましたが、地元マレーシア、アメリカ、韓国、そして日本の子どもたちが一緒に野球を楽しむ姿に、スポーツを通して仲間が繋がる国際交流の素晴らしさと未来への可能性を感じることができました。弊社はこれからも東南アジアの子どもたちの可能性が広がる活動に積極的に貢献して行きたいと思っています。」

ゲストのコメント

寺内崇幸氏 (元プロ野球選手)

「今回初めてマレーシアを訪れ、野球発展の為の交流会をさせて頂きました。ISKLさんの素晴らしい施設やハリマオの元気ある選手たちも含めて合同で交流が出来、活気溢れる力に逆にこちらがパワーを貰えました。みんな純粋で素直で貪欲で上手くなる為の原点を改めてみたような気がします。

また今回はジャイアンツの後輩でもある柴田を誘って活動し、【アジア甲子園】の話も沢山聞く事も出来ました。第1回が盛大に行われ、チャレンジする事の大事さを改めて感じさせてくれました。今後もマレーシアの野球の発展を期待すると共にまた力になれたら嬉しく思います。」

団体概要

会社名 :一般社団法人 NB. ACADEMY

所在地 :東京都渋谷区神宮前4-24-3

代表者 :代表理事 柴田章吾

設立 :2022年8月19日

会社HP:https://nbacademy.jp

大会HP:https://event.nbacademy.jp/asiakoshien

日本の伝統的な野球文化を海外へ普及し、根付かせること、海外主にアジア進出により、日本の野球界並びにプロ野球市場の拡大に寄与することを目的としています。また、野球を通じた人間形成や国際的な活動を通じた語学習得の助長、人間的成長を促し、野球という競技から得られる価値提供を与える取り組み等を行います。