【Lekarka】2025年1月16日（木）より渋谷スクランブルスクエア、22日（水）より松屋銀座にてPOP UP STOREがオープン

ビューティーブランド「Lekarka(レカルカ)」を運営する株式会社レカルカ(本社:東京都港区、代表取締役:梅田 延稔)は、ブランドコンセプト「Wake Your Beauty」を新たに掲げ、その世界観を表現したPOP UP STOREを渋谷スクランブルスクエアで2025年1月16日(木)~1月22日(水)、松屋銀座で同年1月22日(水)~1月28日(火)に期間限定でオープンします。

渋谷スクランブルスクエアのPOP UP STOREではモデルの八木アリサさんが一日店長に就任し、先着50名限定のチェキ撮影イベントを行います。

渋谷スクランブルスクエア POP UP STOREイメージ一日店長に就任する八木アリサさん VOCEプレゼンツ『八木アリサの美オタサークル』■リブランディングの背景

私たちレカルカは、エステサロン事業を原点に多くのお客さまの肌のお悩みを伺う中で、日々のホームケアの重要性に着目し、2017年に自社のスキンケアブランドとしてLekarkaを立ち上げました。

創業以来、確かな成分と効果を届けるドクターズコスメとして愛されてきたLekarkaは「より多くの人の美しさの目覚めに寄り添いたい」という想いで、2025年、ブランドコンセプトを再定義しました。

■ブランドコンセプト「Wake Your Beauty - この出会いは、人生のターニングポイント -」について

レカルカが持つお客さまへの提供価値を見つめ直したときに見えたのが、(1)私たちの製品はいつも誰かの願いから生まれていること、(2)願いを叶えるために独自の成分開発を行ってきたことです。この2点を通して、あらゆる人の美しさの目覚めを生み出し、レカルカとの出会いが人生のターニングポイントになってほしい、という想いからこのコンセプトにたどり着きました。

キーとなるモチーフに選定したのは、様々なカラーの夜明けの空。一人ひとり異なる美しさ、そのすべてに寄り添いたいという願いからこのモチーフを制作しています。

美しくなる経験で、未来を変えていく。

2025年からの新しいレカルカを、ぜひ皆さまとともに。

リブランディング特設サイト:https://lekarka.co.jp/ast/wake_your_beauty/

リブランディングコンセプト■渋谷・銀座2拠点でのPOP UP STOREの開催

POP UP STOREのブースでは、ブランドコンセプトの「Wake Your Beauty」をモチーフにした、夜明けカラーの世界観を表現しています。Lekarkaの商品をお試しいただけるのはもちろんのこと、POP UP STORE限定商品の販売、おみくじ体験を楽しむことができます。

おみくじ体験は、来場者のインスピレーションに従って、9色の夜明けカラーからお選びいただくことができます。裏面には、それぞれのカラーに合わせたメッセージを添えていますので、ぜひ手にとってお楽しみください。

おみくじのイメージ

また、渋谷スクランブルスクエアのPOP UP STOREでは、1月18日(土)にモデル・女優の八木アリサさんが一日店長に就任します。講談社の人気美容雑誌「VOCE」での人気企画『八木アリサの美オタサークル』とタイアップした限定コラボSETをご購入いただいた先着50名様限定でチェキでの記念撮影を実施予定です。

■八木アリサさん一日店長日 概要

日程:1月18日(土)18:30 ~20:30

住所 :東京都渋谷区渋谷2丁目24-12

渋谷スクランブルスクエア 6F +Q(プラスク) ビューティー Event Stage6A

入場料:無料

概要:18日当日『八木アリサの美オタサークルSET』をご購入いただいた先着50名様には、八木アリサさんとのチェキ撮影が行えます。(18:30~19:30ではチェキ撮影のお客様が優先となります)。

■八木アリサさん プロフィール

モデル・女優

2008年より雑誌「nicola(ニコラ)」モデルを経て、雑誌「ViVi(ヴィヴィ)」の専属モデルを10年務め2021年に卒業。現在はsweet、ar、VoCEなどのモデルや、女優としても様々な作品に出演し、活躍の場を広げている。

『八木アリサの美オタサークル』との限定コラボSETについて

渋谷スクランブルスクエア POP UP STORE にて、講談社の人気美容雑誌VOCEでの人気企画『八木アリサの美オタサークル』との限定コラボSETを販売します。八木アリサさんおすすめの商品をお得に、特典付きでお買い求めいただけます。

『VOCEプレゼンツ 八木アリサの美オタサークルSET』

通常価格18,700円(税込)⇒15,400円(税込) 3300円OFF

●SET内容

1.ミニブライトリーモイストシャインミスト50mL

2.ステムブライトエッセンス15mL

3.イルミネイトパウダー(シルキーパールor ルミナスパープル より選択可)

●特典

・モイストストロボシャインマスクBXC 1枚

・CFセラムサンプルパウチ2枚

・八木アリサの美オタサークルオリジナルステッカー

■渋谷スクランブルスクエア POP UP STORE 概要

日程 : 2025年1月16日(木)~1月22日(水)

住所 : 東京都渋谷区渋谷2丁目24-12

渋谷スクランブルスクエア 6F(+Qビューティー)

入場料:無料

営業時間 : 10:00~21:00 (最終日は10:00~20:00)

※渋谷スクランブルスクエアの営業時間に準ずる

商業施設HP : https://www.shibuya-scramble-square.com/

■松屋銀座 POP UP STORE 概要

日程 : 2025年1月22日(水)~1月28日(火)

住所 : 東京都中央区銀座3丁目6-1_松屋銀座 1F

入場料:無料

営業時間 : 11:00~20:00(日曜日11:00~19:30)

商業施設HP : https://www.matsuya.com/ginza/

■株式会社レカルカ 会社概要

所在地 : 東京都港区南青山5-6-24 Barbizon23ANNEX

設立 : 2017年11月

事業概要 : 化粧品・美容機器の製造販売、エステサロンの運営

自社ECチャネルの他、全国の百貨店などで販売中。

表参道にレカルカクリニカルサロンを運営。

ホームページ: https://lekarka.co.jp

