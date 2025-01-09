¥È¥Ã¥×¥Áー¥à ·ÀÌó¹¹¿·¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
½ÂÃ« ÍÎ¼ù / Hiroki SHIBUYA ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¢£Ìò¿¦
¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¥³ー¥Á
¢£À¸Ç¯·îÆü
1966Ç¯11·î30Æü
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ËÌ³¤Æ»
¢£Áª¼êÎò
¼¼ÍöÂçÃ«¹â¹» - ¸Å²ÏÅÅ¹© - PJM¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥º - NTT´ØÅì¥µ¥Ã¥«ーÉô
¢£»ØÆ³Îò
1998Ç¯～1999Ç¯¡¡NTT´ØÅì¥µ¥Ã¥«ーÉô ¥³ー¥Á
1999Ç¯～2000Ç¯¡¡ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£ー¥¸¥ã¥æー¥¹ ¥³ー¥Á
2000Ç¯～2002Ç¯¡¡ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£ー¥¸¥ã¥æー¥¹ ´ÆÆÄ
2002Ç¯～2003Ç¯¡¡ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£ー¥¸¥ãJr.¥æー¥¹ ´ÆÆÄ
2003Ç¯～2004Ç¯¡¡ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£ー¥¸¥ãJr.¥æー¥¹ ¥³ー¥Á
2004Ç¯～2010Ç¯¡¡ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£ー¥¸¥ã¥È¥Ã¥×¥Áー¥à ¥³ー¥Á
2010Ç¯～2014Ç¯¡¡¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©ー¥ì¹ÃÉÜ¥È¥Ã¥×¥Áー¥à ¥³ー¥Á
2014Ç¯～2014Ç¯8·î¡¡ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£ー¥¸¥ã¥È¥Ã¥×¥Áー¥à ¥³ー¥Á
2014Ç¯8·î～2017Ç¯5·î¡¡ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£ー¥¸¥ã¥È¥Ã¥×¥Áー¥à ´ÆÆÄ
2018Ç¯～2019Ç¯¡¡¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¥È¥Ã¥×¥Áー¥à ´ÆÆÄ
2020Ç¯～2021Ç¯¡¡¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©ー¥ì¹ÃÉÜ¥È¥Ã¥×¥Áー¥à ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á
2022Ç¯～2022Ç¯8·î¡¡¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¥È¥Ã¥×¥Áー¥à ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á
2022Ç¯8·î～2022Ç¯12·î¡¡¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¥È¥Ã¥×¥Áー¥à ´ÆÆÄ
2023Ç¯～2023Ç¯7·î¡¡¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¥È¥Ã¥×¥Áー¥à ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á
2023Ç¯7·î～2023Ç¯11·î¡¡ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£ー¥¸¥ã¥È¥Ã¥×¥Áー¥à ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á
2024Ç¯～¡¡¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¥È¥Ã¥×¥Áー¥à ¥³ー¥Á
»³´ß ÈÏÇ· / Noriyuki YAMAGISHI ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¢£Ìò¿¦
¥È¥Ã¥×¥Áー¥àGK¥³ー¥Á
¢£À¸Ç¯·îÆü
1972Ç¯9·î22Æü
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÀéÍÕ¸©
¢£Áª¼êÎò
½¤ÆÁ¹â¹» - ÆüËÜÂç³Ø - NTT´ØÅì¥µ¥Ã¥«ーÉô(ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£ー¥¸¥ã) - ²£²ÏÅÅµ¡¥µ¥Ã¥«ーÉô(²£²ÏÉðÂ¢ÌîFC)
¢£»ØÆ³Îò
2004Ç¯～2005Ç¯¡¡²£²ÏÉðÂ¢ÌîGK¥³ー¥Á
2005Ç¯¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ÆüËÜÂç³Ø¥µ¥Ã¥«ーÉô¥³ー¥Á
2006Ç¯～2010Ç¯¡¡¥¶¥¹¥ÑÁðÄÅGK¥³ー¥Á
2011Ç¯～2016Ç¯¡¡FCÅìµþGK¥³ー¥Á
2017Ç¯～2018Ç¯¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬GK¥³ー¥Á
2019Ç¯～2021Ç¯¡¡¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©ー¥ì¹ÃÉÜGK¥³ー¥Á
2022Ç¯¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄGK¥³ー¥Á
2023Ç¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£ー¥¸¥ãGK¥³ー¥Á
2024Ç¯～¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂôGK¥³ー¥Á
·ªÏÆ ¾Ä / Wataru KURIWAKI ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¢£Ìò¿¦
¥È¥Ã¥×¥Áー¥àÊ¬ÀÏÃ´Åö¥³ー¥Á
¢£À¸Ç¯·îÆü
1998Ç¯8·î25Æü
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¼¯»ùÅç¸©
¢£·ÐÎò
2020Ç¯～2022Ç¯¡¡ÃÞÇÈÂç³Ø½³µåÉô¥³ー¥Á
2023Ç¯～¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¥È¥Ã¥×¥Áー¥àÊ¬ÀÏÃ´Åö¥³ー¥Á
Ëñ°æ ¼þ / Chikashi MASUI ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¢£Ìò¿¦
¥Áー¥Õ¥È¥ìー¥Êー
¢£À¸Ç¯·îÆü
1967Ç¯12·î8Æü
¢£½Ð¿ÈÃÏ
´ä¼ê¸©
¢£·ÐÎò
1996Ç¯¡¡¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àîºê¥È¥ìー¥Êー
1997Ç¯～1999Ç¯¡¡Æü¥Æ¥ì¥Ù¥ìー¥¶¥È¥ìー¥Êー
2000Ç¯～2002Ç¯¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£1969¥È¥ìー¥Êー
2003Ç¯～2023Ç¯¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥È¥ìー¥Êー
2024Ç¯～¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¥Áー¥Õ¥È¥ìー¥Êー
ËÜ²¬ À¿Ìé / Seiya MOTOOKA ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¢£Ìò¿¦
¥È¥ìー¥Êー
¢£À¸Ç¯·îÆü
1987Ç¯5·î3Æü
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÅìµþÅÔ
¢£·ÐÎò
2013Ç¯～2016Ç¯¡¡¿À¸ÍÀ½¹Ý¥³¥Ù¥ë¥³¥¹¥Æ¥£ー¥éー¥º(¥é¥°¥Óー)¥È¥ìー¥Êー
2016Ç¯～2018Ç¯¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹(¥¢¥á¥Õ¥È)¥È¥ìー¥Êー
2019Ç¯～2020Ç¯¡¡FC´ôÉì¥È¥ìー¥Êー
2021Ç¯～2022Ç¯¡¡¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯¥È¥ìー¥Êー
2023Ç¯～¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¥È¥ìー¥Êー
È¬ÌÚ µ®Âç / Takahiro YAGI ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¢£Ìò¿¦
¥È¥ìー¥Êー
¢£À¸Ç¯·îÆü
1993Ç¯2·î1Æü
¢£½Ð¿ÈÃÏ
ÅìµþÅÔ
¢£·ÐÎò
³ùÁÒ¿¼Âô¥¹¥Ýー¥Äïªµä¥Þ¥Ã¥µー¥¸±¡
2021Ç¯～2022Ç¯¡¡¥¨¥¹¥Ú¥é¥ó¥µSC
2023Ç¯～¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¥È¥ìー¥Êー