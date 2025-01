TO BE YOU.ナイトハンドマスクが新登場 ！夜のスペシャルハンドケアで、翌朝ふっくら輝く手元

株式会社ザ・デイ・スパ

株式会社ザ・デイ・スパ(大阪市中央区、代表取締役 河崎多恵)は、日本全国で13店舗のラグジュアリースパの運営やスパコンサルティング、化粧品の企画製造販売など、ホスピタリティ・ウェルネス業界に於ける、スパに特化した事業を展開しています。

この度、ライフスタイルアロマブランド「TO BE YOU.」から、TO BE YOU.ナイトハンドマスクを2025年1月10日(金)に新発売いたします。

エイジングサインが目立ちやすい手元の集中的なスペシャルハンドケアとして、ふっくらみずみずしい仕上がりを追求し、開発されたナイトハンドマスクです。なめらかな使い心地、使ったあとの満足感、そして手元の美しさを楽しむ喜びをお届けします。

当社オンラインショップ「The Day Spa HOME」(https://thedayspa.shop-pro.jp/)他、当社運営店舗にて販売いたします。

本件の背景

スマホやパソコンなどに常に触れている現代、女性も男性も自分の手元を見る機会、見られる機会が自然と増えています。しかし、顔のスキンケアに比べて、手元のケアはおざなりになりがちです。

手は年齢を重ねるとともに、シワや弾力の低下、シミ、くすみなどのエイジングサインが現れやすいパーツ。それにもかかわらず、日々のハンドケアに意識を向ける人は少ないのが現状です。1日に何度も目にするパーツだからこそ、美しくケアをすることで自信がつき、自己肯定感や幸福感が高まる、そんな喜びを届けたいという想いから、ナイトハンドマスクの開発に至りました。

ハンドクリームではなく“ハンドマスク”という形を選んだのは、忙しい現代人のライフスタイルやワークスタイルに寄り添うためです。私たちスパセラピストをはじめ、飲食業や医療現場で働く方々など、水仕事が多く、こまめにハンドクリームを塗るのが難しい職業の方にも使っていただきやすいように。

ハンドマスクなら、日中のハンドケアをミニマムにとどめ、1日1回、夜だけの使用でしっかりと手肌を集中ケアできます。さらに、ネイルができず手元のビューティを楽しみにくい方にも、「手元の美しさ」をお届けしたいという想いを込めました。こうして誕生したのが、このTO BE YOU.ナイトハンドマスクです。

開発者のコメント

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=YF8vTihq9dk ]

私自身、ハンドクリームを使用するのが苦手でした。仕事で忙しくしているとなかなか頻繁に手のケアはできないと思います。ただ、パソコンやスマホを操作していると、頻繁にご自身の目に映る手。その手がふっくらとみずみずしく映るだけで、ちょっと嬉しくなりますよね。



自分だけの夜のスキンケアタイムに、お顔だけではなくお手元もスペシャルなケアをすることで、自信をもって手を披露したくなるような、日中のハンドケアがミニマムでおさまるような、そんなハンドマスクになりました!

「あ!自分の手がきれい」という幸福感に満たされる。そんな自己満足を重ねることで、自己肯定感もアップできるのではないでしょうか 。

ハンドケア大好きさんはもちろん、これまであまりハンドケアができていなかった人にも是非手に取っていただきたいです。

製品の特徴

特徴1.夜の集中エイジングケアにフォーカスしたこだわりの成分

ナイトハンドマスク一番のこだわりは、一晩浸透させることで翌朝感じていただける、ふっくらみずみずしい仕上がり。乾燥の気になる手肌にうるおいを与えるだけでなく、エイジングケアをサポートする成分をたっぷり配合することで、ふっくらとした若々しい手元を演出します。

肌のハリをサポートするアルニカ花エキスや明るくなめらかな印象に導くビタミンC、そしてうるおいで満たすヒアルロン酸Naや加水分解コラーゲンなどの厳選された成分が、手元のエイジングサインや乾燥、夏場の紫外線ダメージなどにアプローチします。

特徴2.うるおいのベールで包み込む、やわらかなテクスチャー

翌朝の満足感を届けるために、使い心地にもこだわり何度も試作を重ねました。“ハンドマスク”だけど重さを感じすぎず、とろりとやわらかく、まるでヴェールを纏うかのように手を包み込み、じっくりと肌のすみずみまで浸透*していくような使用感となっております。

たっぷり配合されたエイジングケアをサポートする成分が手肌を満たし、ふっくらとしたみずみずしい印象の手元へ導きます。

*角質層まで

特徴3.心地よいナイトタイムへ導く、落ち着いた香り

わたしたちザ・デイ・スパは、スパを運営する会社だからこそ、心地よい香りを楽しんでいただくことを大切にしています。

ラベンダー・グレープフルーツ・パチュリ・ジンジャーの天然精油を配合し、さわやかさの中にスパイシーさも漂う、ユニセックスで親しみやすい香りに仕上げました。

夜に使用する製品だからこそ、安心して眠りにつけるラベンダーを中心に、まるで1日頑張った自分を労ってくれるような、心地良く落ち着いた香りを手元からお届けします。

気持ちを伝えるギフトとしても

4,000円台というギフトに最適な価格帯のナイトハンドマスクは、ユニークなハンドケアアイテムとして日常に特別な時間をお届けします。自分自身のセルフケアにはもちろん、大切な方へのギフトにもぴったりです。

ハンドケアは、顔のスキンケアと比べて、肌質や性別を問わず誰でも取り入れやすいのが魅力。冬のホリデーギフトやバレンタイン、新生活を応援するギフトとしても、気軽に贈れるおすすめアイテムです。

幸福感に浸る、スパセラピスト流ナイトリチュアル

1日の終わりを特別な時間に格上げし、幸福感に浸る「儀式」のような時間を演出する、スパセラピスト流のスキンケア方法をご紹介します。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=fX6GigOnXY4 ]

商品概要

<商品名>

TO BE YOU. ナイトハンドマスク

<販売価格(税抜)>

\4,500

<内容量>

75g

<使用方法>

手全体にたっぷりと塗布し、そのままお休みください。塗布後、布の手袋を着用していただくこともおすすめです。

通常のハンドクリームと同様に、日中にもご使用いただけます。

<発売日>

2025年1月10日(金)

<発売場所>

・ザ・デイ・スパオンラインショップ 「The Day Spa HOME」 https://thedayspa.shop-pro.jp/?pid=182332610

・当社運営取り扱い店舗 https://www.thedayspa.jp/location/

▼プレスリリースデータはこちら

https://www.thedayspa.jp/wp-content/uploads/2025/01/68a068cdd876569799c13bfea5b8c1f7.pdf

【株式会社ザ・デイ・スパ】

ホテル、旅館のスパ運営受託のほか、デイスパ運営・スパコンサルティング業務のほか、海外スパ化粧品の輸入販売やオリジナル化粧品の企画・製造・販売を行う。The Day Spa Osaka(大阪府)をはじめ全国でスパを展開し、Touch (タッチ)” セラピーとホリスティック・ボディワークをコンセプトに、定評あるトリートメントを提供しています。

【TO BE YOU.】

身に纏うことで、望むときに満たされ、心が穏やかになれる。日中の慌ただしさに流されるのではなく、ふと立ち止まっていつでも自分を取り戻せる、スパのトリートメントをもっと身近なものに、セルフケアとして取り入れていただきたい、という願いから 「TO BE YOU. 」はスパのセラピストの手から誕生した日常に寄り添うコスメです。

□ 株式会社ザ・デイ・スパ WEBサイト

https://www.thedayspa.jp/

運営店舗リストはこちら。(https://www.thedayspa.jp/location/)

□株式会社ザ・デイ・スパ オンラインショップ 「The Day Spa HOME」

https://thedayspa.shop-pro.jp/