当社完全子会社WHDC アクロディア株式会社が、保護猫活動を応援するためKDDI株式会社が展開する動画配信アプリ『au Short』にて、保護猫動画の提供を開始致します

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾 俊兵、以下「ワイハウ社」という)は、100%子会社のWHDCアクロディア株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:窪田 圭一)が、保護猫活動を応援するため、KDDI株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長CEO:高橋 誠)が展開する動画配信アプリ『au Short』にて、保護猫動画の提供を開始しましたことをお知らせ致します。

保護猫活動にかかる費用は、その活動をしている方々の自己負担がほとんどです。犬猫の殺処分件数は減少傾向にあり、また近年の猫ブームやコロナ禍での外出控えにより、猫の譲渡数が伸びていましたが、コロナ明けで譲渡数が鈍化したことにより保護猫施設での保護期間の長期化、また物価高騰の影響もあり、保護猫活動にかかる費用が高騰しており、持続的な活動を行うには非常に厳しい状況が続いております。

当社ではこうした社会課題に対応し、また保護猫を家族に迎える魅力を多くの皆様に知っていただきたいため、保護猫活動団体と協力して、保護猫応援プロジェクト「笑にゃん日和」を開始いたします。

支援内容

保護活動を行う団体から保護猫たちの魅力ある動画コンテンツの制作依頼(買付)を行い、また保護猫動画の配信による収益の一部を「公益財団法人どうぶつ基金」に寄付いたします。この「保護猫応援プロジェクト」は、動画配信アプリサービスを展開しているKDDI株式会社の動画配信アプリ『au Short』に賛同をいただき、保護猫の魅力ある動画を『au Short』で先行配信いたします。

『au Short』はスマートフォンに専用アプリをインストールすると、会員登録しなくても無料で視聴できます。多くの皆様に保護猫動画を視聴していただくことが、保護猫活動の支援に繋がります。視聴を通じて、保護猫の魅力を感じていただき、1匹でも多くの猫ちゃんが幸せに暮らせる社会の実現を目指していきます。

『au Short』の紹介

『au Short』サービスは、多様化しあふれかえる現在の動画コンテンツの中で、信頼できるコンテンツのみを取り揃え、どうぶつ・ライフハック・料理/レシピ・ニュース・スポーツ・音楽・エンタメ・旅行/グルメ・スマホ活用など、世の中の「楽しむ・役立つ」情報からセレクトした動画コンテンツを、無料(注)でお楽しみいただけるショート動画アプリです。スワイプ操作で次々と移動しながら気になる動画を探すことができ、さらに地図上でおすすめスポットの動画を探せる「動画マップ」やハッシュタグフォロー機能を搭載しています。

(注)別途データ通信料がかかります。https://aushort.auone.jp/lp/index.html

・提供動画の検索方法

au Short内の下部にある『見つける』をタップし、画面上部の検索窓から、『保護猫応援』で検索

【保護猫活動団体】

団体名:一般社団法人 笑(ニコ)にゃんこ王国

所在地:埼玉県秩父市下吉田3848-1

設立:2017年6月6日

URL:https://www.nico-nyanko.org/

Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCwSNIL0FG4ucGM3AUW3tV0w/

Instagram:https://www.instagram.com/niconyanko2017/

X:https://x.com/niconyanko2017/

Facebook:https://www.facebook.com/niconyanko/

紹介:秩父の自然豊かな田舎に笑にゃんこ王国はあります。100匹の保護猫達が広いシェルター内を走り回り、皆さんが遊びに来てくださるのを楽しみに待っています。そして里親さんになってくれる方を待っています。

【撮影協力(撮影、演出)】

会社名:裕雅inc.

設立:2023年6月30日

代表者:米田裕二

代表作品:

- NHK BS BSP4K鑑賞マニュアル「美の壺」(2011~継続中)- フジテレビ地球環境大賞2024 祭典直前パリ発!人生を豊かにするエコ暮らし- テレビ東京ペット大集合!ポチたま- まさお君が行く!ポチたまペットの旅- だいすけ君が行く!ポチたまペットの旅- まさはる君が行く!ポチたまペットの旅

など

【WHDCアクロディア株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2023年6月30日

代表者:代表取締役社長 窪田 圭一

事業内容:スマートフォン向けのサービス・ソリューションの提供、その他

URL: https://acrodea.co.jp

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2004年7月 上場:2006年10月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:新規事業の立ち上げ支援、子会社への経営指導

URL: https://twhdc.co.jp